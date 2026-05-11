του Δημήτρη Διατσίδη

Εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή αγωνιστική σεζόν έκανε ο 17χρονος Πρωταθλητής Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, γνωστός στους αγώνες ως “Dinos31”, κατακτώντας την κορυφή, στη θρυλική πίστα του Mugello, στον πρώτο αγώνα του Ιταλικού Πρωταθλήματος CIV Yamaha R7 Cup.

Ο νεαρός Έλληνας αναβάτης αγωνίζεται για τη σεζόν 2026 με την ομάδα Rosso e Nero, έχοντας παράλληλα στο πλευρό του τον δικό του μηχανικό, Χρήστο Φράγκο, στο άκρως ανταγωνιστικό και απαιτητικό Πρωτάθλημα του Ιταλικού CIV Yamaha R7 Cup.

Στα πρώτα χρονομετρημένα δοκιμαστικά του Σαββάτου ο Dinos31 κατέκτησε τη 12η θέση, ενώ στα δεύτερα χρονομετρημένα ανέβηκε στην 6η θέση, εξασφαλίζοντας εκκίνηση από τη δεύτερη σειρά της σχάρας, ανάμεσα σε 23 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 20 ήταν Ιταλοί αναβάτες.

Στον αγώνα της Κυριακής, ο νεαρός Πρωταθλητής Dinos31 πρωταγωνίστησε από τον δεύτερο κιόλας γύρο, οδηγώντας το γκρουπ για τους περισσότερους γύρους του αγώνα. Για την εξαιρετική του παρουσία, η διοργάνωση του απένειμε και το ειδικό τρόπαιο “Leader” του αγώνα.

Η ομάδα του δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα του νεαρού αθλητή, ενώ ο μηχανικός του, Χρήστος Φράγκος, ανέφερε:

«Ο αγώνας σήμερα ήταν πολύ δύσκολος λόγω των καιρικών συνθηκών, που άλλαζαν μέχρι και δέκα λεπτά πριν την εκκίνηση μεταξύ στεγνού και βρόχινου. Ακόμα και τη στιγμή που είχαμε μπει στο grid, όλοι οι αναβάτες χρειάστηκε να αλλάξουν ελαστικά. Σημασία έχει ότι ο οδηγός μας έκανε το καλύτερο δυνατό και καταφέραμε να βρεθούμε στην κορυφή. Πάμε τώρα για τον επόμενο αγώνα στην Imola».

Ιδιαίτερα χαρούμενος εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Dinos31, δηλώνοντας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βρεθώ στην κορυφή ως η μοναδική Ελληνική συμμετοχή απέναντι σε 20 Ιταλούς, ειδικά στην θρυλική πίστα του Mugello και μάλιστα από τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Οι εναλλαγές του καιρού σήμερα ήταν συνεχείς και έκαναν τον αγώνα ακόμα πιο δύσκολο. Η πίστα του Mugello είναι άκρως απαιτητική και τεχνική και η στρατηγική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κρατάμε χαμηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε τη δουλειά για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στον επόμενο αγώνα στην πίστα της Imola, στις 6-7 Ιουνίου».

Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στον νεαρό Έλληνα πρωταθλητή Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο για τη συνέχεια της αγωνιστικής του σεζόν.

