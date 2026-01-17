του Δημήτρη Διατσίδη

Tο Dakar Rally του 2026 φθάνει στο τέλος του και οι αγωνιζόμενοι ξεκίνησαν από την Al Henakiyah για να βρεθούν μετά από 720 χλμ. στην Yanbu, εκεί όπου ξεκίνησαν στις 3 Ιανουαρίου και εκεί όπου θα γραφεί ο επίλογος αύριο με την τελευταία Ειδική Διαδρομή. Το πρωί έκαναν πολλά χιλιόμετρα απλής διαδρομής, για να μπουν στα 311 χλμ. της 12ης Ειδικής.

Η Ειδική ήταν γρήγορη, εκτός αμμόλοφων, σε σκληρό έδαφος και σε πολλά σημεία με πολλή πέτρα, θυμίζοντας Ελληνικά βουνά και εκεί ο Έλληνας αγωνιζόμενος Βασίλης Μπούδρος έκανε την καλύτερή του επίδοση σε επίπεδο Γενικής Κατάταξης τερματίζοντας 43ος. Ουσιαστικά εξασφάλισε την 11η θέση της κατηγορίας του και αύριο μπορεί να πάει χαλαρά στα μόλις 105 χλμ. της Ειδικής.

Πάει για 3η νίκη ο Θρύλος Ricky Brabec

Το σχέδιό του πέτυχε. Χθες, ο Ricky Brabec παρέδωσε σκόπιμα την πρωτοπορία της Γενικής Κατάταξης του Dakar Rally στον Luciano Benavides. Δεν ήταν μια παράτολμη κίνηση, αλλά καθαρά στρατηγική, καθώς επέτρεψε στον Αμερικανό να εκκινήσει σήμερα έξι λεπτά πίσω από τον αντίπαλό του, με τη μεταξύ τους διαφορά στη γενική να είναι μόλις 23” δευτερόλεπτα. Με δεδομένη την τεχνική υπεροχή του Brabec, αυτή ήταν στην πραγματικότητα η ασφαλέστερη επιλογή για να «χτίσει» ένα άνετο προβάδισμα πριν από την τελευταία Ειδική, σε βαθμό που ο αυριανός γύρος γύρω από την Yanbu θα μπορούσε να μετονομαστεί σε… «Brabec Boulevard». Και αυτό ακριβώς συνέβη: με την 13η νίκη του σε Ειδική στο Dakar και δεύτερη φετινή, ο αναβάτης της Honda όχι μόνο εξαφάνισε τα 23 δευτερόλεπτα σαν μια γουλιά από ενεργειακό ποτό Monster (που είναι ο χορηγός της ομάδας του), αλλά αύξησε τη διαφορά του στα 3’43’’ από τον Benavides, κάνοντας το τρίτο του Dakar να φαίνεται πλέον πολύ κοντά. Δίκαια έχει χαρακτηριστεί o Αμερικανός επισήμως ως Θρύλος του Dakar!

Η πιθανότητα αντεπίθεσης του Luciano Benavides στην τελευταία Ειδική δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Ο αδελφός του Kevin το είχε καταφέρει το 2023, αλλά τότε βρισκόταν μόλις 12” δευτερόλεπτα πίσω από τον Toby Price. Αύριο, ο Αργεντινός θα ξεκινήσει 3 λεπτά πίσω από τον νέο επικεφαλής, όμως θα έχει στη διάθεσή του μόνο 105 χιλιόμετρα για να καλύψει τη διαφορά, σε μια απόσταση όπου ο Brabec θα εισπράξει και τα μπόνους του «ανοίγοντα» (έως 1’23’’ συνολικά). Συνεπώς, ο αναβάτης της Red Bull KTM Factory Racing θα χρειαστεί να κινηθεί… υπερηχητικά (να βγάλει φτερά με το ενεργειακό ποτό που είναι χορηγός της δικής του ομάδας) για να ανατρέψει τη Γενική Κατάταξη.

Οι Skyler Howes και Adrien Van Beveren άνοιξαν σήμερα τη διαδρομή, όμως σύντομα άφησαν τους δύο μονομάχους να δώσουν τη μάχη τους στην κορυφή. Οι δύο αναβάτες της Honda σημειώθηκαν με καθυστερήσεις άνω των 24 και 13 λεπτών αντίστοιχα. Το γεγονός ότι ο Αμερικανός έκοψε ρυθμό δεν τον εμπόδισε να ανέβει μία θέση στη γενική (στην 4η), επωφελούμενος από την πτώση απόδοσης του Αυστραλού Daniel Sanders, ο οποίος λόγω του τραυματισμού στον ώμο υποχώρησε στην 5η θέση. Ο Γάλλος Van Beveren ακολουθεί αμέσως πίσω του, στην 6η θέση, με διαφορά οκτώ λεπτών.

Στην κατηγορία Rally2, ο Σλοβένος 41 χρόνων Toni Mulec με την ΚΤΜ πέρασε χθες στην κορυφή της γενικής κατάταξης και σήμερα αύξησε περαιτέρω το προβάδισμά του, απομακρύνοντας τον Preston Campbell κατά 6’12’’.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Βασίλης Μπούδρος, ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ έμεινε στην πρώτη θέση στη Γενική Κατάταξη της κατηγορίας, με νίκη στην Ειδική και τη διαφορά να αυξάνεται στα 19′ λεπτά από τον Josep Pedro με Husqvarna.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μια φοβερή ημέρα σε διαδρομή που του θύμισε τις Ελληνικές Ειδικές Διαδρομές με την πολύ πέτρα. Πίεσε τον “Αρίωνα”, όπως λέει την ΚΤΜ του και πήρε την 43η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων, την καλύτερή του φέτος και την 11η θέση της Original by Motul. Εδραιώθηκε έτσι στην 11η θέση στη Γενική Κατάταξη της κατηγορίας, ενώ στη Γενική Κατάταξη όλων των μοτοσυκλετών ανέβηκε στην 50η θέση, που αν την κρατήσει και αύριο θα είναι ο καλύτερός του τερματισμός στην 4η συμμετοχή του στο Dakar Rally!

Αποτελέσματα 12ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 12ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική Κατάταξη μετά τις 12 Ειδικές: