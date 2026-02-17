Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Andeli διοργανώνει μοτοσυκλετιστική εκδρομή Tunisia Road Trip 2026 στην Τυνησία!

Η Τυνησία προσφέρει ένα μοναδικό μωσαϊκό τοπίων και εμπειριών, από τις ακτές της Μεσογείου μέχρι την αχανή Σαχάρα.

To ταξιδιωτικό Tunisia Road Trip 2026 θα γίνει από 28 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2026, με τη διαδρομή του να διασχίζει παραδοσιακές πόλεις, μαγευτικές περιοχές και απομονωμένα χωριά, καταλήγοντας σε ερημικά τοπία που θυμίζουν κινηματογραφικά σκηνικά.

Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, με στάσεις σε ιστορικά μνημεία, παραδοσιακές αγορές, οάσεις και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, βιώνοντας την απόλυτη εμπειρία οδήγησης στη Βόρεια Αφρική .

Οι διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, καθώς και σε οργανωμένες σκηνές στην καρδιά της ερήμου, προσφέροντας μια αυθεντική desert experience με άνεση, ατμόσφαιρα και μοναδικές εικόνες κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Το Tunisia Road Trip 2026 απευθύνεται σε μοτοσυκλετιστές που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και ουσιαστική εξερεύνηση.