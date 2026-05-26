του Νεκτάριου Διατσίδη

Η TVS Motor Company κατέθεσε σχέδια διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ινδία για μια Café Racer έκδοση της Ronin. Το concept βασίζεται σε μοντέλο Custom που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2024 και ενδέχεται να επεκτείνει τη γκάμα της εταιρείας στην κατηγορία των 250 κυβικών.

Η Ινδική εταιρεία προκάλεσε αίσθηση με τα νέα σχέδια που εμφανίστηκαν πρόσφατα. Οι εικόνες θυμίζουν έντονα την TVS που είχε παρουσιάσει στο φεστιβάλ MotoSoul 2024 ως Factory Custom μοντέλο της Ronin 225. Αν και η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει την παραγωγή του μοντέλου, η κατάθεση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δείχνει ότι η ιδέα εξελίσσεται σοβαρά.

Από concept σε πατέντα

Η ιστορία της Ronin Café Racer ξεκίνησε πριν από την αίτηση πατέντας. Η TVS προωθεί την Ronin ως μια μοτοσυκλέτα “Unscripted”, δηλαδή χωρίς αυστηρή κατηγοριοποίηση, κάτι που της επιτρέπει να πειραματίζεται με διαφορετικά στυλ πάνω στην ίδια πλατφόρμα.

Στο MotoSoul 2025, η εταιρεία παρουσίασε επιπλέον custom εκδόσεις της Ronin. Ανάμεσά τους ήταν και η “Kensai” από το Ινδονησιακό custom studio Smoked Garage, με σημαντικές αλλαγές σε σχεδίαση και πλαίσιο. Η Ronin φαίνεται λοιπόν να λειτουργεί ως ευέλικτη βάση για διαφορετικές προσεγγίσεις.

Τι αλλάζει σε σχέση με τη στάνταρ Ronin;

Τα σχέδια της πατέντας και οι εικόνες του concept αποκαλύπτουν αρκετές αλλαγές. Η σημαντικότερη είναι η πιο σπορ θέση οδήγησης: clip-on τιμόνια χαμηλής τοποθέτησης αντικαθιστούν το συμβατικό τιμόνι της βασικής Ronin, ενώ τα μαρσπιέ μεταφέρονται πιο πίσω και ψηλότερα. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο «μαζεμένη» και επιθετική στάση, χαρακτηριστική των μοντέλων café racer.

Οπτικά ξεχωρίζει το μικρό φέρινγκ γύρω από τον προβολέα, μαζί με ζελατίνα που θυμίζει κλασικά αγωνιστικά café racers. Το ρεζερβουάρ 14 λίτρων φαίνεται να διατηρείται σχεδόν ίδιο.

Στο πίσω μέρος, η διθέσια σέλα αντικαθίσταται από μονή σέλα, πιθανότατα με γραφικά που θυμίζουν τα χρώματα και τα νούμερα που έχει μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα, αλλά σε έκδοση παραγωγής. Το πίσω φτερό είναι πιο συμπαγές και καλύτερα ενσωματωμένο στο φωτιστικό σώμα, ενώ η εξάτμιση είναι κοντύτερη και πιο ψηλά τοποθετημένη.

Αλλαγές υπάρχουν και στα καντράν: αντί για την ψηλά τοποθετημένη οθόνη της στάνταρ Ronin, στο concept χρησιμοποιείται κεντρικά τοποθετημένο στρογγυλό όργανο. Οι ζάντες και το βασικό σχήμα του ρεζερβουάρ παραμένουν ίδια με της κανονικής Ronin.

Η τεχνολογία παραμένει σχεδόν ίδια

Κάτω από τη νέα εμφάνιση βρίσκεται ο γνωστός μονοκύλινδρος κινητήρας 225.9 κ.εκ. με ψύξη λαδιού. Η ισχύς κυμαίνεται από 20.1 έως 20.4 ίππους (14.8–15 kW), με ροπή 19.93 Nm. Το κιβώτιο είναι 5 σχέσεων με υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων και slipper συμπλέκτη.

Δεν αναμένονται σημαντικές μηχανικές αλλαγές, καθώς η Café Racer έκδοση φαίνεται να αποτελεί κυρίως αισθητική και εργονομική παραλλαγή της Ronin.

Πλαίσιο και φρένα

Η Ronin χρησιμοποιεί διπλό σωληνωτό πλαίσιο, USD πιρούνι 41 mm μπροστά και monoshock πίσω με ρυθμιζόμενη προφόρτιση 7 θέσεων. Οι τροχοί είναι 17 ιντσών, ενώ τα φρένα αποτελούνται από δίσκο 300 mm μπροστά και 240 mm πίσω.

Ανάλογα με την έκδοση, η μοτοσυκλέτα διαθέτει μονοκάναλο ή δικάναλο ABS, μαζί με επιλογές οδήγησης Rain και Urban. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Café Racer ίσως αποκτήσει πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο σπορ ελαστικά για καλύτερη σταθερότητα και πιο άμεσο χειρισμό.

Οι αυξημένες πωλήσεις ενισχύουν τις πιθανότητες παραγωγής

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Motorcycles News, σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση της TVS πιθανότατα θα παίξουν οι πωλήσεις της Ronin. Στις αρχές του 2025 οι μηνιαίες πωλήσεις κινούνταν στις 4,000–5,000 μονάδες, όμως τους τελευταίους μήνες ξεπέρασαν τις 8,000.

Στην Ινδική αγορά, η Ronin ανταγωνίζεται κυρίως τη Royal Enfield Hunter 350, η οποία εξακολουθεί να πουλά περισσότερο. Ωστόσο, τα αυθεντικά café racers στην Ινδία είναι λίγα και συνήθως ακριβότερα, όπως οι Royal Enfield Continental GT 650 και Triumph Thruxton.

Μια Ronin Café Racer στην κατηγορία 200–250 κ.εκ. θα μπορούσε να αποτελέσει πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο των café racers και να δώσει στην TVS ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το λανσάρισμα παραμένει ανοιχτό

Η TVS δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα σχέδια παραγωγής. Ένα σχέδιο σε κατάθεση πατέντας από μόνο του δεν εγγυάται ότι το μοντέλο θα φτάσει στις αντιπροσωπείες.

Ωστόσο, αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι η πιθανότητα παραγωγής είναι σοβαρή: η στενή σχέση του σχεδίου της πατέντας με το ήδη παρουσιασμένο concept, οι αυξημένες πωλήσεις της Ronin και το κενό που υπάρχει στην αγορά café racer κάτω από την κατηγορία των 650 κ.εκ. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πιθανό ένα λανσάρισμα μέσα στους επόμενους 6 έως 8 μήνες, ίσως ακόμη και ως περιορισμένη ειδική έκδοση, αντίστοιχη με την πρόσφατη TVS Ronin Agonda Edition.