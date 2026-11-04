του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ultraviolette παρουσίασε στην EICMA 2026 τη νέα X-47 Venom, μια ηλεκτρική crossover μοτοσυκλέτα που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική VX-100 των 100V. Παράλληλα, αποκάλυψε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Tesseract Maxi, ενώ παρουσίασε και τις ηλεκτρικές Shockwave, F77 και F99, μαζί με νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και συνδεσιμότητας.

Η X-47 Venom αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας πλατφόρμας VX-100 και συνδυάζει χαρακτηριστικά διαφορετικών κατηγοριών μοτοσυκλέτας, με στόχο να προσφέρει ευελιξία τόσο στην καθημερινή μετακίνηση όσο και σε διαδρομές εκτός πόλης.

Ultraviolette X-47 Venom: Επιδόσεις και τεχνολογία

Ο ηλεκτροκινητήρας UV LIGHTFURY αποδίδει μέγιστη ισχύ 30 kW (40 ίππους), ενώ η ροπή στον πίσω τροχό φτάνει τα 550 Nm. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 155 χλμ./ώρα και η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5.9 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία στην πόλη, σύμφωνα με το πρότυπο WMTC, φτάνει τα 235 χιλιόμετρα, ενώ το βάρος της μοτοσυκλέτας είναι 206 κιλά.

Η νέα αρχιτεκτονική VX-100 συνδυάζεται με μπαταρία SRB-11, η οποία προσφέρει έως 20% μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και διπλάσια απόδοση ψύξης. Παράλληλα, το σύστημα θερμικής διαχείρισης έχει σχεδιαστεί ώστε να απομακρύνει τη θερμότητα έως και 50% ταχύτερα. Η μπαταρία διαθέτει επίσης ειδική ασφάλεια πυροτεχνικού τύπου (pyro-fuse), η οποία απομονώνει το ηλεκτρικό κύκλωμα σε ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου σε περίπτωση σοβαρής βλάβης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστημα UV Hypersense, με ραντάρ 77 GHz στο πίσω μέρος, το οποίο παρακολουθεί την κυκλοφορία σε απόσταση έως 200 μέτρων. Υποστηρίζει ανίχνευση οχημάτων στα τυφλά σημεία, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, προειδοποίηση προσπέρασης και προειδοποίηση για πιθανή σύγκρουση από πίσω. Σε περίπτωση κινδύνου, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα και τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής εμπρός και πίσω, σύστημα πλοήγησης, cruise control, τρία προγράμματα οδήγησης (Glide, Combat και Ballistic), δέκα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, ABS δύο καναλιών της Bosch, ρυθμιζόμενο traction control και Dynamic Stability Control.

Η φόρτιση γίνεται μέσω ενσωματωμένου φορτιστή Type 2 ισχύος 1.6 kW, ενώ προαιρετικά διατίθεται εξωτερικός Boost Charger 3 kW. Η X-47 Venom έχει έγκριση για οδήγηση στην Ευρώπη με δίπλωμα κατηγορίας Α1. Η αρχική τιμή της ανακοινώθηκε στα 8,450 ευρώ, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027.

Tesseract Maxi: Ηλεκτρικό scooter με ραντάρ και κάμερα

Η δεύτερη σημαντική παρουσίαση ήταν το Tesseract Maxi, ένα νέο ηλεκτρικό maxi-scooter που συνδυάζει τεχνολογίες ασφάλειας με δυνατότητες για καθημερινή χρήση και ταξίδια.

Διαθέτει μπαταρία 6 kWh και ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 15 kW (20 ίππων). Σύμφωνα με την εταιρεία, η ταχεία φόρτιση μπορεί να ανεβάσει τη στάθμη της μπαταρίας στο 80% σε λιγότερο από μία ώρα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ραντάρ Hypersense, ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής και ειδικοί καθρέφτες Omnisense, που υποστηρίζουν την ανίχνευση τυφλών σημείων, την υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και τις προειδοποιήσεις σύγκρουσης. Υπάρχουν επίσης traction control, σύστημα ανάκτησης ενέργειας, οθόνη TFT 7 ιντσών και αποθηκευτικός χώρος 32 λίτρων κάτω από τη σέλα.

Οι τροχοί είναι 14 ιντσών, ενώ τα διαθέσιμα αξεσουάρ περιλαμβάνουν ψηλότερη ζελατίνα, προστατευτικά χεριών και λύσεις μεταφοράς αποσκευών.

Shockwave: Ηλεκτρική enduro μικρού βάρους

Η Ultraviolette παρουσίασε επίσης την Shockwave, μια ελαφριά ηλεκτρική enduro που φιλοδοξεί να αναβιώσει την ευχάριστη και άμεση αίσθηση των δίχρονων μοτοσυκλετών. Αποδίδει 505 Nm ροπής στον πίσω τροχό και επιταχύνει από στάση στα 60 χλμ./ώρα σε μόλις 2.9 δευτερόλεπτα. Διαθέτει ακτινωτούς τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω.

Τεχνητή νοημοσύνη και νέα συστήματα επικοινωνίας

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφιερώθηκε στη συνεργασία της Ultraviolette με την SoundHound AI, με στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ αναβάτη και μοτοσυκλέτας.

Το Violette A.I. επιτρέπει την ενεργοποίηση λειτουργιών μέσω φωνητικών εντολών, χρησιμοποιώντας τη λέξη «Violette». Ο αναβάτης μπορεί να αλλάζει προγράμματα οδήγησης, να ξεκινά την πλοήγηση, να ζητά πληροφορίες από το εγχειρίδιο χρήσης και να ενημερώνεται για την πίεση των ελαστικών, τη συντήρηση και τα στατιστικά της διαδρομής.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τρία πρωτότυπα έξυπνων κρανών: το STAR VUE, με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, το FANG 01, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από εξωτερικό προστατευτικό κέλυφος, και το DECIBELLE, που ενσωματώνει σύστημα ήχου υψηλής ευκρίνειας.

F77 και F99: Το υπόλοιπο ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο

Στο περίπτερο της εταιρείας βρέθηκαν επίσης οι γνωστές F77 και F99. Η F77 διαθέτει ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 30 kW, ροπή 500 Nm στον τροχό και μπαταρία 10.3 kWh, με αυτονομία έως 231 χιλιόμετρα σύμφωνα με το WMTC.

Η F99 αποτελεί την κορυφαία έκφραση των επιδόσεων της εταιρείας, με αρχιτεκτονική 400V, ανθρακονημάτινο πλαίσιο και υδρόψυκτο σύστημα κίνησης. Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα και από 0-200 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Έχει καταγράψει επίσης ρεκόρ στην Ινδία με τελική ταχύτητα 258 χλμ./ώρα.

Με τις νέες X-47 Venom και Tesseract Maxi, η Ultraviolette διευρύνει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής κινητικότητας που συνδυάζει επιδόσεις, ασφάλεια και ψηφιακές τεχνολογίες.