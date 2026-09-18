του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Zhang Xue εντυπωσιάζει ξανά με τη νέα του μάρκα μοτοσυκλετών ZXMoto, αυτή τη φορά ανακοινώνοντας έναν νέο V5 κινητήρα. Το 2028 αναμένεται να παρουσιαστεί μία V5 Superbike με πάνω από 250 ίππους – με κομπρέσορα και έγκριση για χρήση στον δρόμο.

Ήδη κυκλοφορεί μια πρώτη εικόνα του νέου V5 κινητήρα που εξελίσσει η ZXMoto στην Κίνα. Η διάταξη των πέντε κυλίνδρων είναι εμφανής: τρεις έχουν κλίση προς τα εμπρός και δύο προς τα πίσω. Η γωνία του V δεν διακρίνεται με ακρίβεια στην υπό γωνία εικόνα, φαίνεται όμως να βρίσκεται κοντά στις 90 μοίρες.

Νέος V5 κινητήρας από την ZXMoto – με κομπρέσορα

Αυτό που ακόμη απουσιάζει από την πρώτη εικόνα του νέου V5 κινητήρα της ZXMoto είναι ο κομπρέσορας, ο οποίος σε συνδυασμό με τον ψεκασμό καυσίμου αναμένεται να ανεβάσει την ισχύ των πέντε κυλίνδρων σε πάνω από 250 ίππους.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα Motorrad, τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν διαρρεύσει για τον V5 κινητήρα της ZXMoto είναι τα εξής:

ZXMoto V5 – τα μέχρι τώρα γνωστά τεχνικά χαρακτηριστικά

Κύλινδροι: 5 σε διάταξη V (3 προς τα εμπρός, 2 προς τα πίσω)

Κυβισμός: περίπου 1,000 κ.εκ.

Υπερτροφοδότηση: κομπρέσορας

Μέγιστη ισχύς: 253 ίπποι στις 13,500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 137.5 Nm

Βάρος κινητήρα: 55 κιλά

Έρχονται το 2028 οι νέες ZXMoto 1000 RR και RR-R;

Από το 2028 αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ο νέος V5 κινητήρας της ZXMoto, πιθανότατα σε μία Superbike που θα έχει σχεδιαστεί από λευκό χαρτί. Με βάση τη μέχρι τώρα ονοματολογία της νεαρής κινεζικής μάρκας, το μοντέλο θα μπορούσε να ονομάζεται ZXMoto 1000 RR.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στόχος είναι τελική ταχύτητα 310 χλμ./ώρα, με έγκριση για χρήση στον δρόμο. Για αγωνιστική χρήση θα μπορούσε να υπάρξει η ZXMoto 1000 RR-R, με ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Superbike στα πρότυπα της Honda RC211V – με έγκριση δρόμου

Οι φίλοι των αγώνων θυμούνται τη θρυλική Honda RC211V, η οποία με τον V5 κινητήρα των 1,000 κ.εκ. μπήκε με επιτυχία από το 2002 στην εποχή των τετράχρονων MotoGP, μαζί με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Valentino Rossi.

Με την πρώτη ματιά, ο νέος V5 της ZXMoto παρουσιάζει ομοιότητες με τον τότε V5 της Honda, ο οποίος είχε γωνία κυλίνδρων 75.5 μοιρών. Στην περίπτωση της ZXMoto, όμως, προστίθενται ο κομπρέσορας και η δυνατότητα νόμιμης κυκλοφορίας στον δρόμο.

Η ZXMoto έχει ήδη επιτυχίες στους αγώνες

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για αμφιβολίες σχετικά με το αν ο Zhang Xue θα προχωρήσει στην εξέλιξη μιας νέας Superbike μαζί με τον νέο V5 κινητήρα.

Με την ZXMoto 820 RR-R, που κινείται από έναν δικής της εξέλιξης τρικύλινδρο εν σειρά κινητήρα απόδοσης περίπου 150 ίππων, ο Κινέζος κατασκευαστής και η ομάδα του έχουν κάνει ιδιαίτερα επιτυχημένο ξεκίνημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport (WorldSSP), με 6 νίκες μέχρι στιγμής στη σεζόν του 2026.

Νέος V5 κινητήρας της ZXMoto – σύντομα με ισχυρό ανταγωνισμό;

Η ZXMoto 1000 RR (και η RR-R) θα αποτελέσει το επόμενο, λογικό βήμα πάνω από την ZXMoto 820 RR-R. Για αυτό, ένα ασυνήθιστο concept με V5 κινητήρα δεν ήταν απαραίτητο, όμως ο Zhang Xue έχει πάντα στραμμένο το βλέμμα του στον ανταγωνισμό.

Η CFMoto εξελίσσει στην Κίνα μία Superbike με V4 κινητήρα, με απόδοση 213.5 ίππων στις 15,000 σ.α.λ. και περίπου 316 χλμ./ώρα, ταχύτητα που μετρήθηκε τον Ιούνιο του 2026.

Η MV Agusta παρουσίασε στα τέλη του 2025 έναν νέο πεντακύλινδρο κινητήρα με την ονομασία Cinque Cilindri. Δεν πρόκειται για V5, αλλά για διάταξη U, με δύο στροφάλους και μία κυλινδροκεφαλή, με ισχύ πάνω από 240 ίππους στις 16,000 σ.α.λ.

Η Honda δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει κάποιο μοντέλο με V5 κινητήρα, όμως το 2027 αναμένεται η νέα Honda V3R 900 E-Compressor. Και η συγκεκριμένη φιλοσοφία, δηλαδή διάταξη V σε συνδυασμό με κομπρέσορα, θα μπορούσε φυσικά να εφαρμοστεί ξανά από την Honda σε διαφορετικό κυβισμό.

Ο Zhang Xue και η νέα κινεζική μάρκα, ZXMoto, ανακοίνωσαν έναν V5 κινητήρα, ενώ έχει ήδη εμφανιστεί και η πρώτη εικόνα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο V5 κινητήρας των περίπου 1,000 κ.εκ. με υπερτροφοδότηση μέσω κομπρέσορα θα αποδίδει πάνω από 250 ίππους, ενώ θα διαθέτει και έγκριση για χρήση στον δρόμο.

Από το 2028, ο συγκεκριμένος V5 αναμένεται να κινεί μία νέα Superbike, η οποία θα μπορούσε να ονομάζεται ZXMoto 1000 RR (και RR-R). Μετά την επιτυχημένη είσοδό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport (WorldSSP), ο Zhang Xue φαίνεται πως σχεδιάζει και την είσοδό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike (WorldSBK).