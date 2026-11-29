του Δημήτρη Διατσίδη

Δραματικό Sprint για τον Marc Márquez, με τεχνικό πρόβλημα στην εκκίνηση και δύο ποινές μεγάλου γύρου. Ο Bezzecchi πήρε τη νίκη και πέρασε μπροστά από τον ομόσταυλό του Martin στη βαθμολογία, με διαφορά μόλις ενός βαθμού.

Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση το Σάββατο στην Valencia, κατακτώντας τη νίκη στο Tissot Sprint και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σε Αγώνα Sprint. Ο ομόσταυλός του, Jorge Martin, τερμάτισε στη 2η θέση, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να διατηρήσει το προβάδισμά του στη βαθμολογία, καθώς ο Bezzecchi πέρασε μπροστά με διαφορά ενός μόλις βαθμού. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) μέχρι την καρό σημαία.

Η ημέρα ξεκίνησε με έντονο δράμα, καθώς η πρώτη απόπειρα εκκίνησης ματαιώθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα φώτα εκκίνησης. Στη συνέχεια, ένα ακόμη τεχνικό πρόβλημα, αυτή τη φορά στη μοτοσυκλέτα του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, καθώς αρχικά εμφανίστηκε καπνός και στη συνέχεια φλόγες από τη μοτοσυκλέτα του. Οι υπεύθυνοι της πίστας έσβησαν τη φωτιά, όμως η εκκίνηση καθυστέρησε και ο #93 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του στο grid λόγω του προβλήματος, με αποτέλεσμα να δεχθεί την προβλεπόμενη ποινή. Έτσι, το τελευταίο Sprint της καριέρας του στο MotoGP έγινε ακόμη πιο δύσκολο, καθώς χρειάστηκε να εκτίσει δύο ποινές μεγάλου γύρου.

Στη δεύτερη απόπειρα εκκίνησης όλα κύλησαν ομαλά, με τον poleman Bezzecchi να παίρνει την πρωτοπορία, μπροστά από τον Martin, ο οποίος έκανε εξαιρετική εκκίνηση. Ένα έντονο σήκωμα του εμπρός τροχού περιόρισε τον Marc Marquez στην τέταρτη θέση, όμως ο Ισπανός αντεπιτέθηκε και πέρασε τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) στη στροφή 2, ανεβαίνοντας 3ος.

Στον τρίτο γύρο, ο #93 επιτέθηκε στον Martin στη στροφή 6 και πέρασε στη 2η θέση, όμως λίγο αργότερα άνοιξε τη γραμμή του στη στροφή 8, χάνοντας ξανά έδαφος και επιστρέφοντας στην 3η θέση. Αφού ενημερώθηκε ότι μπορούσε να εκτίσει τις ποινές του από τον τρίτο γύρο, ο Marc Marquez εκτέλεσε την πρώτη ποινή μεγάλου γύρου στον έκτο γύρο, επιστρέφοντας στην πίστα εκτός της πρώτης πεντάδας. Στον επόμενο γύρο εκτέλεσε και τη δεύτερη ποινή, ενώ ο Bezzecchi συνέχιζε να αυξάνει τη διαφορά του στην κορυφή από τον Martin. Με αυτή τη σειρά τερματισμού, ο Ιταλός θα περνούσε μπροστά στη βαθμολογία με έναν βαθμό διαφορά.

Την ίδια στιγμή, ο Bastianini είχε ανέβει στην 3η θέση και προσπαθούσε να κρατήσει πίσω του τον Martin. Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) ακολουθούσε από κοντά, έχοντας πίσω του τον Ogura. Ο Ιάπωνας αναβάτης επιτέθηκε στον προτελευταίο γύρο και κατάφερε να περάσει στην 4η θέση.

Στην κορυφή, ο Bezzecchi είχε ήδη δημιουργήσει διαφορά τριών δευτερολέπτων, ενώ ο Martin διέθετε αρκετό περιθώριο για να διατηρήσει τη 2η θέση. Έτσι, το ενδιαφέρον στον τελευταίο γύρο επικεντρώθηκε στις μάχες για την 3η και την 5η θέση.

Ο Ogura πλησίαζε συνεχώς τον Bastianini, ενώ πίσω τους ο Di Giannantonio εξαπέλυσε την επίθεσή του. Ο Ιταλός πέρασε τον μελλοντικό ομόσταυλό του για το 2027 στη στροφή 4, εξασφαλίζοντας την 5η θέση. Ο Ogura, από την πλευρά του, συνέχισε να πιέζει τον Bastianini, όμως δεν του απέμεινε αρκετός δρόμος για να επιχειρήσει μια αποφασιστική προσπέραση.

Ο Bezzecchi δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο και πήρε μια άνετη νίκη, πετυχαίνοντας δύο συνεχόμενες νίκες σε Sprint για πρώτη φορά από πέρυσι, όταν είχε επικρατήσει διαδοχικά σε Mandalika και Phillip Island. Ο Martin χάρισε στην Aprilia Racing το πρώτο της «1-2» σε Αγώνα Sprint, ενώ ο Bastianini ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη φορά σε Sprint μέσα στη χρονιά, μετά την προηγούμενη επιτυχία του στο Austin.

Ο Ogura τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Di Giannantonio, τον Alex Marquez, τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), τον ομόσταυλό του Brad Binder και τον Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3).

Το τελευταίο MotoGP Sprint της σεζόν 2026 ολοκληρώθηκε με έντονο δράμα, προμηνύοντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά Κυριακή στην Valencia. Η τελευταία εμφάνιση του Marc Marquez στο MotoGP πλησιάζει και το Grand Prix της Κυριακής αναμένεται να είναι ξεχωριστό, μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες.

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