του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Valentino Rossi πολύ συχνά οδηγεί μοτοσυκλέτα και στο Ράντσο του στην Ταβούλια (μοτοσυκλέτα για flat track) και σε πίστες όπως το Misano, το Mugello και πρόσφατα η Mandalika στην Ινδονησία (μια Yamaha R1), προπονούμενος μαζί με τους οδηγούς της Ακαδημίας του που έχει ονομαστεί “Riders Academy”. Όμως από το Νοέμβριο του 2021 όταν έκανε τον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP δεν έχει ξανα-οδηγήσει μια τέτοια μοτοσυκλέτα!

«Πολλοί άνθρωποι μου ζητούν να το δοκιμάσω, αλλά δεν μου λείπει. Ο Bezzecchi είναι “πεινασμένος”, αλλά το να νικήσει τον Marquez με κατώτερη μοτοσυκλέτα είναι αδύνατο. Ο Bagnaia δεν είναι πια σε αρμονία με τη μοτοσυκλέτα του· ψυχολογικά δεν είναι εύκολο όταν φτάνει ο Marc».

Πέρυσι οργανώθηκε ένα πολύ ξεχωριστό δείπνο στην Valencia. Πολλοί θρύλοι του MotoGP συγκεντρώθηκαν γύρω από το ίδιο τραπέζι: από τον Valentino Rossi μέχρι τον Giacomo Agostini, από τον Kevin Schwantz μέχρι τον Casey Stoner, καθώς και οι Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo και Freddie Spencer. Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο (που μπορείτε να δείτε παρακάτω) από εκείνο το βράδυ και έχει ενδιαφέρον να «κρυφακούει» κανείς τόσους μεγάλους αναβάτες να συζητούν μεταξύ τους. Για τι μιλούσαν; Για μοτοσυκλέτες, φυσικά.

Ο Rossi και ο Pedrosa κυριάρχησαν στη συζήτηση, θυμούμενοι τις μάχες του παρελθόντος.

Κάποια στιγμή, ο Dani Pedrosa ρώτησε τον Valentino Rossi πότε θα οδηγήσει ξανά μια μοτοσυκλέτα του MotoGP.

«Ποτέ», ήταν η ξεκάθαρη απάντηση του Doctor. «Πολλοί με ρωτούν αν θέλω να δοκιμάσω ξανά μια μοτοσυκλέτα MotoGP, αλλά αν δεν αγωνίζεσαι… Δεν μου λείπει, δεν θέλω να οδηγήσω μία», εξήγησε.

Τώρα πηγαίνει στην πίστα με τους αναβάτες της Ακαδημίας: «Προπονούμαι με τα παιδιά, με μια R1, με μικρές μοτοσυκλέτες». Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε σε δύο από τους προστατευόμενούς του, τον Bezzecchi και τον Bagnaia.

«Ο Marco είναι αυτός που προπονείται πιο σκληρά, είναι πολύ συγκεντρωμένος, θέλει να κερδίσει, είναι πολύ πεινασμένος», είπε ο Rossi. «Έκανε εξαιρετική δουλειά. Έχει επίσης πολύ καλή αίσθηση της μοτοσυκλέτας, έχει πολύ επιθετικό στυλ οδήγησης αλλά είναι και πολύ ευαίσθητος στο να δίνει τις παρατηρήσεις του στους μηχανικούς».

Εκείνη τη στιγμή όμως η Aprilia δεν ήταν ακόμη στο ίδιο επίπεδο με την Ducati και ο Valentino παρατήρησε ότι «το να νικήσεις τον Marquez με μια μοτοσυκλέτα που είναι λίγο πιο αργή είναι αδύνατο».

Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στον Bagnaia.

«Τι συμβαίνει με τον Pecco; Δεν ξέρω, δυστυχώς είναι λίγο χαμένος τώρα», παραδέχτηκε ο Rossi. «Δεν είναι πια σε πλήρη αρμονία με τη μοτοσυκλέτα. Νομίζω ότι όταν ο Marquez έρχεται στο γκαράζ και πηγαίνει τόσο γρήγορα, ψυχολογικά δεν είναι εύκολο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το πίσω ελαστικό του Pecco πέφτει πολύ σε απόδοση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτός που έφτανε στους τελευταίους γύρους με τα ελαστικά του σε καλύτερη κατάσταση».