Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κείμενο: Στεφανία Παντελιδάκη

Η Τόνια Κορρέ #27 συμμετείχε στο 3ο αγωνιστικό τριήμερο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε στην πίστα των Σερρών, με βασικό στόχο να συνεχίσει την προετοιμασία και την εξοικείωση με τη μοτοσυκλέτα Yamaha R7. Ωστόσο, ολοκλήρωσε το αγωνιστικό τριήμερο με δυο ακόμη Xρυσά κύπελλα στη συλλογή της, για το R7 CUP.

Φέτος η 16χρονη Βαλκανιονίκης CFmoto 300 Γυναικών 2025 πραγματοποιεί το επόμενο βήμα στην αγωνιστική της πορεία, συμμετέχοντας στο μεικτό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria στην κατηγορία Sportbike και R7 CUP. Ήδη έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία στην Κροατία, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία R7 CUP.



Πρώτος Αγώνας – Πρώτη θέση στο R7 CUP και έκτη στη γενική κατάταξη

Tο αγωνιστικό τριήμερο στην Ελληνική πίστα ξεκίνησε την Παρασκευή 29 Μαΐου, κυλώντας πολύ θετικά για τη νεαρή αναβάτρια Κορρέ, η οποία συνεχίζει να μαθαίνει και να εξελίσσεται πάνω στην Yamaha R7. Κατά τη διάρκεια των Kατατακτήριων Δοκιμών βελτίωνε σταθερά τους χρόνους της, εξασφαλίζοντας την 7η θέση στη σχάρα εκκίνησης της κατηγορίας F110.

Στον πρώτο Αγώνα του Σαββάτου, η Τόνια πραγματοποίησε δυναμική εκκίνηση και συνέχισε σε ανταγωνιστικό ρυθμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Βελτίωσε για ακόμη μία φορά την επίδοσή της και τερματίζοντας 6η στη γενική κατάταξη της F110, ενώ κέρδισε την 1η θέση στην κατηγορία R7 CUP.

Δήλωση της Τόνιας Κορρέ μετά τον πρώτο Αγώνα:

«Βρισκόμαστε σε έναν δρόμο συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης. Καθώς μαθαίνω καλύτερα τη μοτοσυκλέτα, αποκτώ καλύτερη αίσθηση μέσα στην πίστα. Κρατάμε δεδομένα και συνεχίζουμε να συλλέγουμε περισσότερα, ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς».

Δεύτερος Αγώνας – Πρώτη θέση στο R7 CUP και τρίτη στη γενική κατάταξη

Το αγωνιστικό τριήμερο στις Σέρρες ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την αναβάτρια μας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της, με διπλό βάθρο στον δεύτερο Αγώνα. Κατέκτησε ένα ακόμη Χρυσό Κύπελλο στην κατηγορία R7 CUP και παράλληλα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου της γενικής κατάταξης.

Συγκεκριμένα, η Τόνια Κορρέ στο δεύτερο Αγώνα του BMU από τους πρώτους γύρους μείωνε εξαιρετικά τον ήδη ανταγωνιστικό χρόνο της και στον τρίτο γύρο ανέβηκε στην τρίτη θέση, την οποία διατήρησε με σταθερότητα μέχρι την καρό σημαία.

Στον αγώνα οκτώ γύρων εξασφάλισε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη και την πρώτη στην κατηγορία R7 CUP, αποχωρώντας από την πίστα Σερρών έχοντας δυο ακόμη Χρυσά και διανύοντας μάλιστα πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα με τη νέα μοτοσυκλέτα της Yamaha R7.

Δήλωση της Τόνιας Κορρέ μετά τον δεύτερο Αγώνα:

«Ένα πολύ θετικό Σαββατοκύριακο ήρθε στο τέλος του. Μάθαμε πολλά από αυτόν τον αγώνα και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε. Επόμενος στόχος είναι ο 2ος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria στην Ουγγαρία».

Επόμενος Αγώνας για την Τόνια Κορρέ: Alpe Adria – Pannonia Ring 12-14/06

Το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο της Τόνιας Κορρέ ακολουθεί στις 12-14/06 στο Pannonia Ring της Ουγγαρίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria, αγωνιζόμενη στις κατηγορίες Sportbike & Yamaha R7 CUP και ως έκτακτη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, το οποίο συμπίπτει με το Πρωτάθλημα Alpe Adria.

Την προσπάθεια της Τόνιας Κορρέ στηρίζουν οι:

Αθλητικό Σωματείου Δίτροχων Νάξου – Two Wheels Only

Motomarket

Wheelcity

Yamaha Spiliotis

Girimis Trans

Motodynamics Group

Assetto

Epsilon MX