Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ένας Έλληνας της Αυστραλίας, ο Βασίλης Ζυγούρης με καταγωγή από το Αγρίνιο, πρωτοπορεί στο βιομηχανικό σχεδιασμό για οχήματα δύο τροχών. Και μάλιστα ξεκίνησε μια συνεργασία με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK και συγκεκριμένα με δύο Τούρκους οδηγούς!

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Το στούντιο “Vasili Design” ιδρύθηκε το 2020 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, φέρνοντας μια νέα πνοή στον βιομηχανικό και αγωνιστικό σχεδιασμό. Έχοντας συνεισφέρει στον σχεδιασμό ηλεκτρικών ποδηλάτων για μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι Mercedes, McLaren, Ford και στο ηλεκτρικό σκούτερ της Redbull, το στούντιο ξεκίνησε τη δική του χειροποίητη παραγωγή με τη σειρά Cobrarace.

Ανάμεσα στα project που ξεχώρισαν:

• Πρωτότυπα ποδήλατα για την αστυνομία της Ινδονησίας

• Ειδική κατασκευή για τον Ινδονήσιο πολιτικό Bamsoet, πρώην πρόεδρο της βουλής

• Χειροποίητα πλαίσια για διεθνείς συλλέκτες

Το 2025, το Vasili Design εισέρχεται δυναμικά στο World Superbike, υποστηρίζοντας τον αναβάτη Bahattin Sofuoğlu με ένα μοναδικό, custom αγωνιστικό πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι φτιαγμένο από αεροδυναμικό ανθρακόνημα, διακοσμημένο με φύλλα χρυσού 24 καρατίων – μία εντυπωσιακή σύνθεση τεχνολογίας και τέχνης.



Εκτός από τα ποδήλατα, το στούντιο εξειδικεύεται σε ανθρακονημάτινες κατασκευές, δημιουργώντας custom body kits για μοτοσυκλέτες και προσφέροντας σχεδιαστικές υπηρεσίες σε τρίτες εταιρείες παγκοσμίως.

Με την έναρξη της σεζόν του World Superbike 2025 στο Phillip Island της Αυστραλίας, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Toprak Razgatlıoğlu δοκίμασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ποδήλατα του Vasili Design το Cobrarace 111 Evoluzione, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του studio ως πρωτοπόρου στο σύγχρονο design δύο τροχών.

Ο ιδρυτής του, Βασίλης Ζυγούρης κουβαλάει βαθιά αγάπη όχι μόνο για το ποδήλατο αλλά και για τη μοτοσυκλέτα. Αν και ονειρεύεται τη μέρα που θα κατασκευάσει τη δική του μοτοσυκλέτα, προς το παρόν το δημιουργικό του πάθος διοχετεύεται στο αγωνιστικό ποδήλατο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το studio του.

Μετά από 11 χρόνια προσωπικού αγώνα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ο στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να προσφέρει κάτι διαφορετικό στην παγκόσμια σκηνή του design. Το 2023, το έγκριτο Cycling Weekly τον αποκάλεσε “Designer of the most outlandish bikes in the world”, αναγνωρίζοντας το ξεχωριστό του στίγμα στον χώρο.

Σύντομα θα έχουμε νέα για τα ποδήλατά του και τη συνεργασία με τους δύο Τούρκους οδηγούς και ελπίζουμε να έχουμε μια συνέντευξη μαζί του επί Ελληνικού εδάφους.