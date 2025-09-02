Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο 15χρονος Κωνσταντίνος Καπούνταλης (@konstantinos_kapoudalis_77) βρέθηκε για πρώτη φορά στην πίστα Pleven της Βουλγαρίας το Σαββατοκύριακο 30–31 Αυγούστου, συμμετέχοντας στον 3ο γύρο του Ευρωπαϊκού BMU Πρωταθλήματος 2025 στην κατηγορία CF MOTO 300, σε αγώνα που διεξήχθη παράλληλα με τις κατηγορίες SP125 / SSP300.

Η πίστα αποτελούσε νέα πρόκληση για τον Κωνσταντίνο. Στις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές επικεντρώθηκε στην επιλογή της βέλτιστης γραμμής, στην εκτίμηση των φρεναρισμάτων και των στροφών, καθώς και στην προσαρμογή των ρυθμίσεων της μοτοσυκλέτας του, ώστε να ανταποκριθεί στις συνθήκες του αγώνα.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, ο Κωνσταντίνος εκκίνησε από την 9η θέση της γενικής κατάταξης και την 4η θέση στην κατηγορία CF MOTO 300, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στην 4η θέση της κατηγορίας.



Την Κυριακή, ο δεύτερος αγώνας διεξήχθη υπό βροχερές συνθήκες. Ο Κωνσταντίνος εκκίνησε από την 10η θέση γενικής και την 3η θέση στην κατηγορία CF MOTO 300. Ο αγώνας ήταν αρκετά έντονος, καθώς έδινε μάχη με τον συναθλητή του Αντώνη Βεντούρα για την 1η θέση, με διαδοχικά προσπεράσματα και εναλλαγές θέσεων, κρατώντας τον ρυθμό ψηλά σε κάθε γύρο. Ο Κωνσταντίνος τερμάτισε στη 2η θέση της κατηγορίας, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τον 3ο γύρο του BMU.

Κωνσταντίνος Καπούνταλης – Οδηγός CFMoto 300

«Στον πρώτο αγώνα πήρα την 4η θέση, κάτι που δεν με άφησε πλήρως ικανοποιημένο, καθώς δεν υπήρξαν μεγάλες μάχες. Ο δεύτερος αγώνας ήταν βρόχινος και ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο. Είχα διαρκή μάχη με τον συναθλητή μου Αντώνη Βεντούρα για την πρώτη θέση, αλλά τελικά τερμάτισα δεύτερος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη δεύτερη θέση και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε ο 3ος γύρος του BMU πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές μου: ARP Racing Academy, MouratisGP, CFMoto Hellas, Ms.Speedie, Intramoto, SP Spiliotis και τους γονείς μου».

Μετά την εμφάνισή του στο Pleven, ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης ετοιμάζεται για τον τελευταίο διπλό αγώνα στις Σέρρες, όπου θα κλείσει η φετινή σεζόν του Ευρωπαϊκού BMU Πρωταθλήματος 2025.