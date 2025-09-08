του Δημήτρη Διατσίδη

Χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι τον 7ο και τελευταίο Αγώνα του Ιταλικού Πρωταθλήματος CIV, στην κατηγορία Yamaha R7 Cup, για να πάρει το πρώτο φετινό βάθρο και μαζί να σφραγίσει την πρόκρισή του στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του θεσμού, ο 20χρονος Έλληνας οδηγός Γιάννης Περιστεράς, που δεν είχε την τύχη με το μέρος του στους προηγούμενους Αγώνες της χρονιάς.

Η ομάδα Roc ‘N’ Dea προετοίμασε την Yamaha R7 του Πρωταθλητή της χώρας μας, όσο καλύτερα γινόταν, με δεδομένο ότι από τον πρώτο Αγώνα της χρονιάς υπήρξε πρόβλημα με τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας που δεν έχει την απόδοση που έπρεπε και έτσι αυτό ανάγκασε τους μηχανικούς να χρησιμοποιήσουν τον περσινό κινητήρα, που όμως είχε κάνει ήδη αρκετά χλμ. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει μειωμένη τελική ταχύτητα και στις εξόδους των στροφών απροθυμία του μοτέρ να ανεβάσει γρήγορα στροφές.

Παρά αυτά τα προβλήματα ο Περιστεράς φρέναρε καλύτερα από όλους, αρκετά μέτρα μετά τους αντιπάλους του και είχε μεγάλη ταχύτητα μέσα στη στροφή, αντισταθμίζοντας οδηγικά την αδυναμία του κινητήρα.

Στον Αγώνα του Σαββάτου ο Έλληνας οδηγός – που είχε πάρει την 3η θέση στις Κατατακτήριες Δοκιμές – έμεινε σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα στην 5η θέση, στο γκρουπ που πάλευε για τη νίκη και το βάθρο, χωρίς να μπορεί να προσπεράσει λόγω της διαφοράς που του έκαναν στις ευθείες της πίστας.

Στον Αγώνα της Κυριακής, μετά από καλή εκκίνηση πήρε την πρωτοπορία της κούρσας και μέχρι τον 4ο γύρο ήταν πρώτος, παρά το ότι έχανε σημαντικά στις ευθείες. Ο Manuel Rocca πέρασε μπροστά και τελικά κέρδισε τον Αγώνα και το Πρωτάθλημα, την ίδια στιγμή που ο Περιστεράς πάλευε με “νύχια και με δόντια” για να κρατηθεί στη μάχη του βάθρου, με μια φοβερή οδήγηση που αναγνωρίστηκε από όλους στην θρυλική πίστα της Imola.

O 10oς και τελευταίος γύρος του Αγώνα του έδωσε την 3η θέση, καθώς ο Federico Iacoi πάτησε εκτός πίστας και έχασε το βάθρο και μαζί για ένα βαθμό τον Τίτλο του Πρωταθλητή!

Εκτός από τον Rocca και άλλοι οδηγοί από τους 25 που συμμετείχαν στον Αγώνα έδωσαν συγχαρητήρια στον μοναδικό μη Ιταλό οδηγό της κατηγορίας και βέβαια στην ομάδα Roc ‘N’ Dea με τον Massimo Roccoli το γιόρτασαν, ενώ ο Alex De Angelis έστειλε τα συγχαρητήρια από την Βαρκελώνη και το MotoGP.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό γιατί ο Γιάννης Περιστεράς ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας, που του έδωσε μια θέση στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του Yamaha R7 Cup που θα γίνει από τις 17-20 Σεπτεμβρίου στην πίστα Circuit Paul Ricard/Le Castellet στην Γαλλία, μαζί με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής Bol d’Or EWC

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Οδηγός Yamaha R7

“Επιτέλους πήρα ένα καλό αποτέλεσμα και κυρίως την πρόκριση για τον Τελικό, όπου πέρυσι ανέβηκα στο βάθρο των νικητών. Για έναν αγωνιζόμενο είναι κουραστικό να βλέπει μέσα στον Αγώνα να τον περνούν στην ευθεία και να ξαναπερνάει στα φρένα και τις στροφές με υπερπροσπάθεια. Γνωρίζαμε από το ξεκίνημα του Αγώνα ότι θα είχαμε αυτό το μειονέκτημα, όμως οδήγησα σε κάθε στροφή, σε κάθε γύρο στο όριο και πέρα από αυτό, για να καταφέρω να μείνω στη μάχη της νίκης και του βάθρου. Τελικά το καταφέραμε και τώρα θα συνεχίσω, τις λίγες ημέρες που απομένουν μέχρι να πάω στην Γαλλία, την σκληρή προπόνηση, με στόχο να είμαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση για το πρόγραμμα του Τελικού. Ευχαριστώ την ομάδα μου, τον πατέρα μου και όλους όσους στηρίζουν την αγωνιστική μας πορεία”.

Την προσπάθεια του Έλληνα οδηγού υποστηρίζουν οι: Μοτοδυναμική (η αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα μας), η Intramoto (αντιπροσωπεία της Pirelli), η εταιρία Mouratis GP, η Tzortzopoulos Μoto Fashion & Accessories, ο καφές Kenon, η Superfast Ferries, η Γενική Φίλτρων και η Bonelli.

Αποτελέσματα Αγώνα: 02_05_10_31_002_CLA_0_Classifica

Βαθμολογία Πρωταθλήματος: 02_05_10_37_002_STD_0_Classifica_Campionato