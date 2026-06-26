Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Την επετειακή Vespa Edizione Ottantesimo παρουσίασε η Piaggio την πρώτη ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της 80ης επετείου της Vespa στη Ρώμη, με φόντο το απαράμιλλο και μεγαλοπρεπές Foro Italico.

Η έκδοση Edizione Ottantesimo ενσαρκώνει 80 χρόνια δυναμικής ιστορίας και καθαρού πάθους: ιστορίες ελευθερίας και ανεξαρτησίας, ενθουσιασμού και χαράς της ζωής, ιστορίες με πρωταγωνιστή έναν Ιταλικό μύθο.

Η Ρώμη, η Αιώνια Πόλη, επιλέχθηκε γιατί περισσότερο από κάθε άλλη τοποθεσία θυμίζει την εμβληματική εικόνα της La Dolce Vita , ήταν η μοναδική επιλογή για τη βάπτιση μίας τόσο μοναδικής δημιουργίας.

Πρόκειται για μία ειδική αριθμημένη έκδοση, σπάνια εξορισμού που αποτίει φόρο τιμής στο έτος κατασκευής της Vespa και θα παραχθεί σε μόλις 1.946 μονάδες.

Η Vespa Edizione Ottantesimo αναβιώνει, επανερμηνεύει και αποτίει φόρο τιμής στην υλική ψυχή της Vespa, αυτό το διακριτικό χαρακτηριστικό που πραγματικά αντιπροσωπεύει την πιο αγνή και αδιαμφισβήτητη ουσία της: το αμάξωμα κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ατσάλι.

Το νέο χρώμα της Vespa Edizione Ottantesimo είναι εμπνευσμένo από το ακατέργαστο ατσάλι του αμαξώματος, καθαρό αυθεντικό μέταλλο, τραχύ, συμπαγές και άφθαρτο.

Αλλά Vespa είναι επίσης καινοτομία, τεχνολογία, αριστεία και εμμονική προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Μία πρωτότυπη απόχρωση του πράσινου, η οποία θυμίζει τα πρώτα μονόχρωμα μοντέλα Vespa, χρωματίζει τη σέλα και τους τροχούς.

Η σέλα με μονοθέσια αγωνιστική εμφάνιση, στο πίσω μέρος καλύπτεται από ένα αφαιρούμενο σκληρό κάλυμμα στο χρώμα του αμαξώματος, μια αναφορά στα τυπικά φέρινγκ των αγωνιστικών Vespa.

Η σέλα είναι, ωστόσο, εγκεκριμένη ως διθέσια, είναι ευρύχωρη και άνετη και χαρακτηρίζεται από οριζόντια θερμοκόλληση, πλαισιωμένη από ραφές στον ίδιο τόνο.

Οι ζάντες των τροχών με σχεδίαση που επανερμηνεύει την κλειστή δομή από πρεσαριστή λαμαρίνα των τροχών της θρυλικής Vespa 98 του 1946, ενισχύονται από ένα κανάλι με ασημί φινίρισμα.

Στην ίδια πράσινη απόχρωση, ένα ιδιαίτερο γραφικό με τρισδιάστατη υφή με τον αριθμό 80 ξεχωρίζει στα πλαϊνά.

Το περίγραμμά του όχι μόνο ιχνηλατεί το εξαγωνικό λογότυπο, το κοινό νήμα που συνδέει αυτή την εξαιρετική επέτειο, αλλά θυμίζει και το σχήμα των μπουλονιών, τονίζοντας έτσι τη χειροποίητη κατασκευή και την δεξιοτεχνία που πάντα χαρακτήριζαν τη Vespa.

Η ειδική έκδοση ολοκληρώνεται από μία αριθμημένη αναμνηστική πλακέτα, τοποθετημένη κάτω από τη σέλα.

Στον εξοπλισμό παρέχεται επίσης ένα ειδικά αφιερωμένο κράνος, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με την Edizione Ottantesimo.

Η Vespa Edizione Ottantesimo μοιράζεται την ίδια τεχνική βάση με τα μοντέλα της σειράς Vespa GTS 310, και τροφοδοτείται από τον υπερσύγχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα 310 hpe που αποδίδει 25 hp, τον ισχυρότερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Vespa.

Ο πλήρης βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει φώτα full LED και πίνακα οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 5’’, που επιτρέπει στον αναβάτη να αξιοποιήσει στο έπακρο το σύστημα συνδεσιμότητας VESPA MIA, επίσης στον στάνταρ εξοπλισμό.

Διαθέτει επίσης σύστημα keyless, το οποίο επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς τη χρήση του παραδοσιακού κλειδιού, καθώς και φώτα ασφαλείας στο πίσω μέρος της ποδιάς και τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα.

Όσον αφορά την ασφάλεια, ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσφυσης (ASR) και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) παρέχονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό.

Η Vespa Edizione Ottantesimo μπορεί να εμπλουτιστεί με μια μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Vespa που δίνουν μία ακόμα πιο προσωπική πινελιά και ενισχύουν τη λειτουργικότητά της.

Η Vespa Edizione Ottantesimo είναι διαθέσιμη για προ παραγγελία από σήμερα, online: edizioneottantesimo.vespa.com.

Κάθε Vespa Edizione Ottantesimo συνοδεύεται από μία μοναδική έντυπη έκδοση, έναν εξαιρετικό φωτογραφικό τόμο από την Assouline που υμνεί τον μύθο της Vespa μέσα από τις πιο εμβληματικές εικόνες και σπάνιο υλικό, που ανακτήθηκε από τα αρχεία της Piaggio.