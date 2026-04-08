Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Οι Vespa Primavera και Vespa Sprint, δύο από τα δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, φτάνουν στην αγορά για τη σεζόν 2026, διαθέτοντας μια σειρά από αναβαθμίσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και το στυλ.

Η Vespa Primavera έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 ως μία φρέσκια πνοή και γνώρισε αμέσως παγκόσμια επιτυχία.

Μεταφερόμαστε στο σήμερα, όπου οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S ενσαρκώνουν το πιο νεανικό και ”αστικό” πνεύμα της Vespa.

Σύγχρονες, με αποκλειστικό σχεδιασμό, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και τις μοναδικές τεχνικές λύσεις, όπως το ατσάλινο αμάξωμα.

Για το 2026, τα μοντέλα Primavera και Sprint S φέρουν σημαντικές νέες προσθήκες, τόσο λειτουργικές όσο και αισθητικές.

Νέο εξελιγμένο στυλ

Η πρώτη εμφανής αλλαγή είναι στους τροχούς: οι Vespa Primavera και Sprint S τώρα έχουν τροχούς 12 ιντσών με νέο σχέδιο με πέντε διαιρούμενες ακτίνες.

Η Vespa Sprint S αποκτά επίσης πέντε γρίλιες στην αριστερή ποδιά, επίσης το έμβλημα στο φτερό της Primavera έχει αλλάξει, εκλεπτυσμένο, με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια.

Σε όλες τις εκδόσεις, επιστρέφει το άγκιστρο κάτω από το τιμόνι – ιδανικό για τη μεταφορά τσάντας ή μικρής αποσκευής, για ακόμα μεγαλύτερη καθημερινή άνεση.

Μια μικρή αισθητική παρέμβαση δίνει στη ”γραβάτα” στο κέντρο της ποδιάς μια πιο κομψή εμφάνιση, ενώ η σέλα είναι επενδυμένη με νέο υλικό.

Δυο δισκόφρενα για ασφάλεια

Για πρώτη φορά στις Vespa “small body” 125 και 150, το πίσω ταμπούρο αντικαθίσταται από έναν ατσάλινο δίσκο 220 mm, ο οποίος λειτουργεί με δαγκάνα διπλού εμβόλου.

Το νέο σύστημα, το οποίο συνδυάζεται με το μπροστινό δισκόφρενο και το ABS, κάνει το φρενάρισμα ακόμα πιο δυνατό και ασφαλέστερο.

Σύστημα keyless

Όλες οι εκδόσεις Vespa Primavera και Vespa Sprint S πάνω από 50 cc διαθέτουν πλέον σύστημα keyless, που επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς συμβατικό κλειδί.

Το χειριστήριο – κλειδί επιτρέπει επίσης το άνοιγμα της σέλας και ενεργοποιεί το σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης της Vespa αναβοσβήνοντας τα φλας.

Νέος πίνακας οργάνων LCD με κλασσικό στυλ

Ένας νέος πίνακας οργάνων κάνει επίσης το ντεμπούτο του στα νέα μοντέλα, συνδυάζοντας τις γραμμές από τον πίνακα οργάνων της κλασσικής Vespa με Full LCD τεχνολογία.

Όλες οι λειτουργίες, διαδρομής και οχήματος, τώρα εμφανίζονται ψηφιακά.

Η πλατφόρμα πολυμέσων Vespa MIA (στάνταρ στην Primavera Tech) επιτρέπει στον πίνακα οργάνων να εμφανίζει όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου και πλοήγησης με εικονογράμματα.

Η έκδοση Vespa Primavera Tech σε όλους τους κυβισμούς διαθέτει έγχρωμο πίνακα οργάνων TFT 5 ιντσών, ένα από τα πιο προηγμένα ταμπλό που διατίθενται σήμερα.

Δύο επιλογές συστήματος κίνησης

Οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S διατίθενται σε εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης και σε εκδόσεις με ηλεκτροκινητήρα.

Οι εκδόσεις βενζίνης τροφοδοτούνται από σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες, με τριβάλβιδο χρονισμό και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, στους κυβισμούς 50, 125 και 150 cc.

Τα μοντέλα της νέας σειράς Vespa “small body” διατίθενται επίσης με ηλεκτροκινητήρες, τόσο στην έκδοση Moped (μοτοποδηλάτο) με ταχύτητα περιορισμένη στα 45 km/h όσο και στις εκδόσεις A1.

Πλούσια γκάμα χρωματικών επιλογών

Κάθε Vespa αντανακλά την προσωπικότητα του αναβάτη της και για αυτό οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S αντλούν έμπνευση από την πλούσια χρωματική κληρονομιά της Vespa.

H Vespa Primavera είναι διαθέσιμη στα χρώματα λευκό – Bianco Innocente, μαύρο – Nero Convinto, πράσινο – Verde Amabile, μπλε – Blu Energico και το νέο μπεζ – Beige Avvolgente σε συνδυασμό με φινιρίσματα χρωμίου.

Η Vespa Primavera είναι επίσης διαθέσιμη στην “S” έκδοση εξοπλισμού, η οποία διαθέτει χρώματα σε συνδυασμό με ειδική σέλα, φινιρίσματα και ειδικά γραφικά: λευκό – Bianco Innocente και το νέο κίτρινο – Giallo Disinvolto.

Η Vespa Sprint S διατίθεται σε πέντε χρωματισμούς: λευκό – Bianco Innocente, κόκκινο – Rosso Coraggioso, μπλε – Blu Eclettico οι θερμικές εκδόσεις, και μαύρο ματ – Nero Convinto και το νέο πράσινο – Verde Ribelle και για τις ηλεκτρικές εκδόσεις.

Όλα τα χρώματα συνδυάζονται με ειδικά γραφικά και μαύρες λεπτομέρειες, τόσο με ματ φινίρισμα – όπως στη χαρακτηριστική ”γραβάτα” της μπροστινής ποδιάς – όσο και με γυαλιστερό φινίρισμα, όπως στις ζάντες.

Η Vespa Primavera Tech ενσαρκώνει την πιο τεχνολογική ψυχή της Vespa, με τους χρωματισμούς μπλε ματ – Blu Energico και γκρι ματ – Grigio Ottimista.

Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ

Όπως πάντα οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, τόσο για την εξατομίκευση του οχήματος όσο και για την ενίσχυση της οδηγικής άνεσης.

Από όλα τα αξεσουάρ που διατίθενται στην γκάμα – μεταξύ των οποίων βαλιτσάκι, παρμπρίζ, εμπρόσθια και οπίσθια σχάρα αποσκευών – ξεχωρίζουν τα νέα περιμετρικά προστατευτικά εμπρός, πίσω και φτερού, με ανανεωμένο, ακόμα πιο κομψό σχεδιασμό.

Τιμές

Στη βασική έκδοση, η ενδεικτική τιμή λιανικής της Vespa Primavera ξεκινά από τα 3.800€ για το μοντέλο 50cc και αντίστοιχα από 4.000€ για τη Vespa Sprint S.

Οι νέες Vespa Primavera ή Sprint 125 ή 150 cc προφέρονται με δώρο πακέτο αξεσουάρ και με το αποκλειστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης DreamRide (30% προκαταβολή, 0% επιτόκιο και 30 άτοκες δόσεις).