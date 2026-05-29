του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ρώμη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φίλων της Vespa που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την εμφάνιση του ιστορικού scooter της Piaggio. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026, η Ιταλική πρωτεύουσα θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για δεκάδες χιλιάδες Vespisti από όλο τον κόσμο, σε μια τετραήμερη διοργάνωση με εκθέσεις, εκδηλώσεις, μουσική και δράσεις ανοιχτές στο κοινό.

Κέντρο των εορτασμών θα είναι το Foro Italico και ειδικότερα το Stadio dei Marmi, όπου θα δημιουργηθεί το Vespa Village. Εκεί θα παρουσιαστεί η ιστορία και η εξέλιξη της Vespa μέσα από σπάνια ιστορικά μοντέλα, τη σύγχρονη γκάμα, συλλογές lifestyle και ειδικές εκθέσεις αφιερωμένες στη διαδρομή του μοντέλου που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο ιταλικού στιλ και αστικής μετακίνησης.

Σύμφωνα με τον Davide Zanolini, EVP Global Marketing & Communication του Piaggio Group, οι εκδηλώσεις στη Ρώμη δεν αφορούν μόνο μία επέτειο για ένα εμπορικό σήμα, αλλά έναν τρόπο ζωής που επηρέασε διαφορετικές γενιές σε όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε, η διοργάνωση θα φέρει κοντά φίλους της Vespa από κάθε ήπειρο, με κοινό σημείο αναφοράς την αίσθηση ελευθερίας που συνοδεύει το όνομα Vespa εδώ και οκτώ δεκαετίες.

Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με τα εγκαίνια του Vespa Village και την παρουσίαση του επετειακού συλλεκτικού νομίσματος που εκδίδεται από το ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών και το Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ειδική φιλοτελική εκδήλωση από τα Poste Italiane, ενώ θα εγκαινιαστεί η φωτογραφική έκθεση «80 Years of Vespa», σε επιμέλεια του Giacomo Bretzel, αφιερωμένη στην αισθητική και κοινωνική πορεία της Vespa μέσα στις δεκαετίες.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών περιλαμβάνει αγώνες και δραστηριότητες των Vespa Clubs, μεταξύ των οποίων το European Vespa Rally Championship και το Gimkana World Championship, καθώς και μουσικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του Radio Deejay. Φυσικά το παρόν θα δώσει και το Ελληνικό κλαμπ των Vespisti! Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της Ρώμης, με χιλιάδες Vespa κάθε εποχής να κινούνται σε εμβληματικά σημεία της πόλης, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του τετραημέρου.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου με το Concorso di Eleganza, όπου θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα πιο σπάνια και συλλεκτικά μοντέλα Vespa, πριν από την επίσημη λήξη των εκδηλώσεων το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στο πλευρό της επετειακής διοργάνωσης βρίσκονται εταιρείες και οργανισμοί που συμμετέχουν ως συνεργάτες και χορηγοί, μεταξύ των οποίων οι ENI, isybank, DSV, Radio Deejay, Molteni&C, Nestlé, TIM, Dell’Orto, Dreamride, Playmobil και Rinascente.