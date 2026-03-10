του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά από μια συναρπαστική εβδομάδα με την παρουσία της Vmoto στο MotoGP στην πίστα Chang International Circuit, η εβδομάδα στην Ταϊλάνδη ολοκληρώθηκε με την αποκλειστική Vmoto Electric Cruise στην Πρωτεύουσα Bangkok.

Η ιδιωτική εκδήλωση συγκέντρωσε συνεργάτες, καλεσμένους και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης για μια βραδιά δικτύωσης, γιορτής και ανταλλαγής ιδεών σε ένα χαλαρό και κομψό περιβάλλον.

Σημαντική στιγμή της βραδιάς ήταν η παρουσία του Jorge Lorenzo, πεντάκις Παγκόσμιου Πρωταθλητή MotoGP και επίσημου πρεσβευτή της Vmoto.

Η παρουσία του πρόσθεσε κύρος, ενέργεια και μια πινελιά από την κληρονομιά των αγώνων, κάνοντας τη βραδιά πραγματικά αξέχαστη.

Το Vmoto Meeting Boat αποτέλεσε την ιδανική πλατφόρμα για ουσιαστική επικοινωνία με συνεργάτες και καλεσμένους, την ενίσχυση των σχέσεων και τη μοιρασιά του οράματος της Vmoto για ηλεκτρική και βιώσιμη κινητικότητα στην Ταϊλάνδη. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Vmoto έφτιαξε πρόσφατα ένα εργοστάσιο παραγωγής των δικύκλων της κοντά στην Bangkok.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε το ισχυρό ενδιαφέρον για έξυπνες και βιώσιμες λύσεις αστικής κινητικότητας και ενίσχυσε τη θέση της Vmoto ως ηγέτη στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Vmoto ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην Vmoto Electric Cruise.

Από τον ενθουσιασμό της πίστας του MotoGP μέχρι την κομψότητα των ποταμών της Bangkok, η εβδομάδα γιόρτασε το όραμα της Vmoto για ένα βιώσιμο και ηλεκτρικό μέλλον.

Το ταξίδι συνεχίζεται – και για την Vmoto, αυτή είναι μόνο η αρχή της ηλεκτρικής περιπέτειας στην Ταϊλάνδη.

