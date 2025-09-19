Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Tο νέο Voge DS800X Rally κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και θα περιμένει τους ενδιαφερόμενους στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου να το γνωρίσουν από κοντά και να το οδηγήσουν!

Παράλληλα με το DS800X Rally θα είναι διαθέσιμα για Οδική Δοκιμή και όλα τα Adventure μοντέλα 300 Rally, DS525X, DS625X και DS900X από τις 10:00 έως τις 18:00 στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Για να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι μια θέση στην Οδική Δοκιμή (Test Ride), είναι απαραίτητο να επιλέξουν ημέρα, ώρα και μοντέλο μέσα από την επίσημη πλατφόρμα: https://test-ride.gr/

Προσοχή, χωρίς κράτηση δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα συμμετοχής στο Test Ride, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Τα παραπάνω αναφερόμενα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα για Οδική Δοκιμή και κατά τη διάρκεια του 4ου Adventure Meeting στο Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο!

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής: