Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η νέα VOGE DS800X Rally η adventure rally πρόταση της Voge ήρθε στην Ελλάδα και ήδη οι δύο πρώτες παρτίδες κυκλοφορούν στο δρόμο.

Με τιμή προ-παραγγελίας στα 8.295€, με τα θετικά σχόλια του ειδικού τύπου και με την εμπειρία που απέκτησαν οι ενδιαφερόμενοι οδηγώντας το, στην παρουσίαση στο Λαύριο, ο ρυθμός των προ-κρατήσεων αυξήθηκε.

Με βάση τα παραπάνω, η αντιπροσωπεία Mototrend SA ανακοίνωσε την παράταση στην τιμή προσφοράς, σε περίπτωση προ-παραγγελίας, για τις πρώτες 100 Voge DS800X Rally που θα διατεθούν.

H παραπάνω παράταση ισχύει έως τις 31/12/2025 ή μέχρι να συμπληρωθούν οι παραγγελίες των 100 μοτοσυκλετών.

Η νέα DS800X Rally είναι σχεδιασμένη σε λευκή κόλλα χαρτί και χαρακτηρίζεται από τον τελείως καινούργιο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 800 κ.εκ με απόδοση 95 ίππους!

Είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για σκληρή χρήση και διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς αναβάτες.

Επίσης θα λέγαμε ότι ο παράγοντας value for money είναι αυτός που ενισχύει σημαντικά την εμπορική πορεία της νέας adventure της Voge.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με το δίκτυο συνεργατών Voge σε όλη την Ελλάδα.

Στάνταρ εξοπλισμός Voge DS800X Rally

– Οδηγικά προγράμματα

– Ακτινωτοί τροχοί (21″-18″) με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο

– TCS σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με δυνατότητα απενεργοποίησης

– Aμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ) ρυθμιζόμενο

– TPMS σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

– Φωτιστικά FULL LED

– Έγχρωμη Οθόνη TFT 7″ με πλήρεις ενδείξεις

– Συνδεσιμότητα Blue Tooth

– DASH CAM (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

– Υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης

– Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Nissin

– ABS τελευταίας γενιάς, πλήρως ρυθμιζόμενο

– KYB πλήρως ρυθμιζόμενo ανεστραμένο πιρούνι

– ΚΥΒ πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ

– Διαδρομές ανάρτησης 220mm μπροστά και 198mm πίσω

– Έξτρα προβολείς ομίχλης LED

– Ρυθμιζόμενες μανέτες

– Προστατευτικές χούφτες

– Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

– θερμαινόμενη σέλα και γκριπ

– Πρίζα παροχής ρεύματος και θύρα φόρτισης USB

– Προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου

– Πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και σχάρα

– Ανοξείδωτη εξάτμιση

– Πλάγιο & κεντρικό σταντ