Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Οι νέες Voge R125S και R250S, είναι δύο μικρές σε κυβισμό μοτοσυκλέτες δρόμου που αντλούν τεχνολογία, περιφερειακά και εξοπλισμό από μεγαλύτερα σε κυβισμό μοντέλα και απευθύνονται σε νέους αναβάτες με δίπλωμα Α1 ή αυτοκινήτου για το R125S και Α2 για το R250S.

Συνήθως οι αγοραστές της κατηγορίας 125 έως 250 κ.εκ. επιλέγουν scooter για λόγους -κατά βάση- χρηστικότητας, όμως υπάρχουν και οι πιο θερμόαιμοι που θα προτιμήσουν μια αγορά με γνώμονα την οδική συμπεριφορά και την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν οι μοτοσυκλέτες.

Σε αυτούς ακριβώς τους αναβάτες απευθύνονται τα νέα R125S και R250S, δύο μικρές σε κυβισμό μοτοσυκλέτες δρόμου που αντλούν τεχνολογία, περιφερειακά και εξοπλισμό από μεγαλύτερα σε κυβισμό μοντέλα.

Στυλ και Εξοπλισμός

Με την επιθετική τους σχεδίαση και τις προσεγμένες λεπτομέρειες, τα δύο RS κερδίζουν το βλέμμα των νέων αναβατών με την πρώτη ματιά.

Οι μοτοσυκλέτες διαθέτουν δύο προγράμματα οδήγησης (riding modes), που επιτρέπουν την προσαρμογή της απόκρισης του κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευελιξία στην οδήγηση.

Οι ζάντες αλουμινίου με ελαστικά tubeless, το ανεστραμμένο πιρούνι και ο προβολέας τεχνολογίας full LED προσδίδουν μια σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση.

Ο πίνακας οργάνων με τις λευκές ενδείξεις σε μαύρο φόντο προσφέρει ευκρίνεια και διαθέτει μια απλή λειτουργία πλοήγησης (turn-by-turn), τον εξοπλισμό συμπληρώνουν η διπλή θύρα USB και η κάμερα Dash Cam.

Για την ασφάλεια φροντίζει το δικάναλο ABS και το απενεργοποιούμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, στάνταρ εξοπλισμός στα νέα Voge R125S και R250S, μια κρίσιμη προτεραιότητα ειδικά για τους νέους αναβάτες.

Κινητήρας και Πλαίσιο

Στην καρδιά των Voge R125S και R250S βρίσκονται δύο σύγχρονοι μονοκύλινδροι υγρόψυκτοι κινητήρες με δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους (DOHC) και τετραβάλβιδες κεφαλές.

Αυτός του Voge R125S έχει χωρητικότητα 124,8cc με απόδοση 15Hp στις 9.500rpm και 12Nm ροπής στις 8.000rpm, ενώ ο 250cc του Voge R250S προσφέρει ισχύ 29,24Hp/9.750rpm και ροπή 23Nm/7.500rpm.

Xάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού στην τροφοδοσία, η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση και ομαλή, ενώ το κιβώτιο των 6 ταχυτήτων έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τις επιδόσεις, είτε πρόκειται για κίνηση στο αστικό περιβάλλον είτε για διαδρομές σε ορεινούς δρόμους με στροφές.

Πλαίσιο και υποπλαίσιο σε μια ενιαία ατσάλινη δομή χωροδικτυώματος υπόσχονται την απαιτούμενη στιβαρότητα και ακαμψία, ενώ το ανεστραμμένο πιρούνι, το μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ και το ενισχυμένο ψαλίδι προσφέρουν μοτοσυκλετιστική οδική συμπεριφορά.

Διαστάσεις και εργονομία

Με μήκος 2020mm, μεταξόνιο 1375mm, πλάτος 795mm και ύψος 1100mm, η Voge R125S και η R250S προσφέρουν μια άνετη θέση οδήγησης, γεγονός που τα καθιστά φιλικά ακόμα και για υψηλόσωμους αναβάτες.

Το φαρδύ τιμόνι, το χαμηλό βάρος των μόλις 141kg και το ύψος της σέλας στα 790mm από το έδαφος κάνουν αυτές τις μοτοσυκλέτες προσιτές και εύκολες στο χειρισμό, ακόμα και για λιγότερο έμπειρους αναβάτες.

Ο στάνταρ εξοπλισμός των Voge R125S και R250S περιλαμβάνει:

Δικάναλο Bosch ΑΒS

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS (απενεργοποιούμενο)

Δύο οδηγικά προγράμματα (Eco + Sport)

Φωτιστικά Full LED

Έγχρωμη Οθόνη υψηλής ευκρίνειας με πλήρεις ενδείξεις

Συνδεσιμότητα Bluetooth με δυνατότητα πλοήγησης turn by turn

Dash Cam (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

Αεροδυναμική καρίνα

Χειρολαβές συνεπιβάτη

Πρίζα USB (Α+C)

Tιμές

Οι τιμές λιανικής των δύο νέων μοντέλων είναι εξαιρετικά προσιτές.