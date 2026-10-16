του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος Studio B42

Βρεθήκαμε στο Kartodromo, την πίστα καρτ των Αφιδνών, για την οδήγηση και παρουσίαση του νέου δικύλινδρου σκούτερ Voge SR450Χ (το οποίο σας παρουσιάσαμε εδώ) και στο χώρο της προετοιμασίας για τη δοκιμή προσέξαμε μια όμορφη μικρή γυμνή μοτοσυκλέτα, την VOGE R125S που περίμενε υπομονετικά κάποιον να ασχοληθεί μαζί της. Νέα, ωραία και θελκτική και παραμελημένη από τους άλλους συναδέλφους που καταπιάστηκαν με το αρκετά μεγαλύτερο σκούτερ, ήταν ό,τι πρέπει για να κινήσει το ενδιαφέρον μας… Ο Βασίλης Κωστάκος φορτώθηκε τους τεράστιους φακούς του και ο υπογράφων έτοιμος με καλή προστασία από εξοπλισμό έστω για κίνηση στην πόλη, δεν χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε τους γύρους μας στη γνώριμη πίστα.

Αλλά πριν περάσουμε στις οδηγικές εντυπώσεις ας ρίξουμε μια ματιά στο μοντέλο αυτό που όταν ακούς την τιμή των 2.995 ευρώ γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον!

Η μικρή γυμνή της VOGE λοιπόν προσφέρει σε αυτήν την τιμή, 15 ίππους, πλούσιο εξοπλισμό και μια οδηγική συμπεριφορά που αποδεικνύεται πολύ πιο αξιόλογη από αυτό που περιμένεις από μια προσιτή μοτοσυκλέτα 125 κ.εκ.

Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι η κατηγορία των μικρών μοτοσυκλετών έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αγορά. Απευθύνεται σε νέους αναβάτες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, σε όσους θέλουν ένα οικονομικό μέσο καθημερινής μετακίνησης, αλλά και σε εκείνους που εξακολουθούν να απολαμβάνουν την οδήγηση χωρίς να χρειάζονται πολλά κυβικά ή μεγάλο κόστος αγοράς. Και η VOGE R125S έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτές τις ανάγκες, με σύγχρονη εμφάνιση και σωστό τεχνολογικό εξοπλισμό για τα κυβικά της.

Με 2.995 ευρώ, η R125S τοποθετείται σε ένα επίπεδο κόστους στο οποίο αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές θα εξέταζαν επίσης την αγορά ενός σκούτερ. Η διαφορά είναι ότι εδώ επιλέγεις μια κανονική μοτοσυκλέτα, με κιβώτιο έξι σχέσεων, τροχούς 17 ιντσών και την αίσθηση οδήγησης που συνοδεύει μια μικρή naked.

Σχεδίαση με σπορ χαρακτήρα

Η εμφάνιση της R125S είναι σύγχρονη και επιθετική, με τις γραμμές της να ακολουθούν τη σχεδιαστική λογική των μεγαλύτερων γυμνών μοτοσυκλετών. Το εμπρός φωτιστικό σώμα full LED ξεχωρίζει με τον φουτουριστικό σχεδιασμό του, ενώ η συνολική εικόνα δεν θυμίζει ένα απλό χρηστικό μοντέλο που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για να μεταφέρει τον αναβάτη από το ένα σημείο στο άλλο.

Το σωληνωτό πλαίσιο χωροδικτύωμα ενισχύει την εικόνα μιας πραγματικής μοτοσυκλέτας, ενώ οι συμπαγείς διαστάσεις της υπόσχονται ευελιξία στην πόλη. Το μήκος φτάνει τα 2.020 χιλιοστά, το μεταξόνιο είναι 1.375 χιλιοστά και το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 790 χιλιοστά, τιμές που συνθέτουν ένα σύνολο με διαστάσεις κατάλληλες για καθημερινή χρήση, προσφέροντας και μια άνετη θέση οδήγησης.

Κινητήρας 125 κ.εκ. με 15 ίππους

Η R125S χρησιμοποιεί έναν μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα 124,8 κ.εκ., με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής και τέσσερις βαλβίδες. Η τροφοδοσία γίνεται με ηλεκτρονικό ψεκασμό και η απόδοση φτάνει τους 15 ίππους στις 9.500 σ.α.λ., με μέγιστη ροπή 12 Nm στις 8.500 σ.α.λ.

Η μετάδοση γίνεται μέσω κιβωτίου έξι σχέσεων και αλυσίδας, προσφέροντας στον αναβάτη τη δυνατότητα να αξιοποιεί καλύτερα το διαθέσιμο εύρος λειτουργίας του κινητήρα. Η συγκεκριμένη διάταξη ταιριάζει στον χαρακτήρα μιας μικρής σπορ μοτοσυκλέτας, καθώς διατηρεί ενεργή τη συμμετοχή του αναβάτη στην οδήγηση.

Με 15 ίππους, η R125S αξιοποιεί το ανώτατο όριο ισχύος που συναντάμε στην κατηγορία των 125 κ.εκ. για τις αντίστοιχες εκδόσεις. Δεν έχει, φυσικά, τις επιδόσεις μιας μεγαλύτερης μοτοσυκλέτας, αλλά η ισχύς της επαρκεί για τις καθημερινές μετακινήσεις και για διαδρομές που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στους δρόμους της πόλης.

Εξοπλισμός που δεν περιμένεις σε αυτή την τιμή

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της VOGE R125S είναι ο εξοπλισμός της. Το δικάναλο ABS της Bosch αποτελεί βασικό στοιχείο ασφάλειας, ενώ το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί, προσθέτει ένα ακόμη ηλεκτρονικό βοήθημα για τον αναβάτη.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 35 χιλιοστών, μονό ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ και δισκόφρενα και στους δύο τροχούς. Το εμπρός δισκόφρενο έχει διάμετρο 300 χιλιοστών και συνεργάζεται με διπίστονη δαγκάνα, ενώ ο πίσω δίσκος έχει διάμετρο 220 χιλιοστών.

Η εικόνα συμπληρώνεται από έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, συνδεσιμότητα Bluetooth με δυνατότητα πλοήγησης, κάμερα DASH CAM για την καταγραφή των διαδρομών και θύρες USB Type-A και Type-C. Πρόκειται για στοιχεία που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο πρακτική και δείχνουν ότι η VOGE έχει δώσει έμφαση όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στην τεχνολογική πληρότητα του μοντέλου.

Στον δρόμο: τίμια συμπεριφορά και πέρα από την πόλη

Το πιο σημαντικό, όμως, σε μια μικρή μοτοσυκλέτα δεν είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών συστημάτων ή το πόσο εντυπωσιακή δείχνει σταματημένη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται όταν βρεθεί στο δρόμο. Και στην περίπτωσή μας στην πίστα, όπου με καλή άσφαλτο και την αίσθηση ασφάλειας που έχεις μπορείς να πιέζεις το όχημά σου.

Η R125S παρουσιάζει μια πολύ τίμια συμπεριφορά για το είδος και τον κυβισμό της. Είναι ευέλικτη, εύκολη στους χειρισμούς και από τη συμπεριφορά της στις κλειστές στροφές μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι κατάλληλη για την καθημερινή κίνηση, εκεί όπου οι μικρές διαστάσεις και η δυνατότητα γρήγορων ελιγμών έχουν πραγματική αξία. Παράλληλα, δεν δείχνει να περιορίζεται στον ρόλο μιας μοτοσυκλέτας που εξυπηρετεί μόνο τις αστικές μετακινήσεις, όπως διαπιστώσαμε και στις πιο ανοικτές στροφές στο Kartodromo.

Σε έναν δρόμο με στροφές, η R125S μπορεί να κινηθεί με σχετικές αξιώσεις, προσφέροντας στον αναβάτη την ευκαιρία να απολαύσει την οδήγηση και να εξοικειωθεί με τις σωστές γραμμές, τις αλλαγές κατεύθυνσης και τη λειτουργία του κιβωτίου. Οι τροχοί των 17 ιντσών, το ανεστραμμένο πιρούνι και το σωληνωτό πλαίσιο συνθέτουν ένα σύνολο που ταιριάζει στη φιλοσοφία μιας μικρής γυμνής μοτοσυκλέτας. Και επιπλέον τα φρένα της αποδείχτηκαν ικανοποιητικότατα.

Βεβαίως, τα 125 κ.εκ. θέτουν τα όριά τους όταν ο δρόμος ανοίγει και οι ταχύτητες ανεβαίνουν. Η R125S δεν προορίζεται για να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις με υψηλές ταχύτητες ή να ανταγωνίζεται μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες. Μπορεί, όμως, να προσφέρει περισσότερα από μια απλή αστική μετακίνηση, δίνοντας στον αναβάτη έναν καλό λόγο να επιλέξει μια διαδρομή με στροφές αντί να χρησιμοποιήσει τη μοτοσυκλέτα μόνο ως μέσο μεταφοράς.

Μοτοσυκλέτα ή σκούτερ με 2.995 ευρώ;

Η τιμή των 2.995 ευρώ είναι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα της R125S. Με το συγκεκριμένο ποσό, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να στραφεί και στην αγορά ενός σκούτερ, επιλέγοντας διαφορετική φιλοσοφία μετακίνησης.

Στην ίδια τιμή, η VOGE διαθέτει το SR2 ADV, ένα σκούτερ με πιο πρακτικό προσανατολισμό, ενώ στον επίσημο τιμοκατάλογό της εμφανίζεται και το SR16 200 ACC στα 2.995 ευρώ. Στην αγορά των 125 κ.εκ. υπάρχουν επίσης προτάσεις όπως το VOGE SR1, το Kymco Skytown 125i και το Kymco Dink-X 125i, με τιμές που, ανάλογα με την έκδοση και το διαθέσιμο τιμοκατάλογο, βρίσκονται κάτω ή κοντά στο συγκεκριμένο ποσό.

Το σκούτερ έχει τα δικά του πλεονεκτήματα: αυτόματη μετάδοση, ευκολία στους καθημερινούς χειρισμούς και συνήθως μεγαλύτερη πρακτικότητα για μεταφορά μικροαντικειμένων. Η R125S, από την άλλη, απευθύνεται σε εκείνον που θέλει να έχει τον έλεγχο του κιβωτίου ταχυτήτων, να απολαμβάνει την αλλαγή των σχέσεων και να οδηγεί μια μοτοσυκλέτα με διαφορετική αίσθηση και συμπεριφορά στο δρόμο.

Επομένως, το ερώτημα δεν είναι απλώς ποιο όχημα προσφέρει περισσότερα με 2.995 ευρώ. Είναι τι είδους μετακίνηση θέλει ο αγοραστής και πόσο σημαντική είναι για εκείνον η οδηγική συμμετοχή. Αν προτεραιότητα είναι η πρακτικότητα, ένα σκούτερ αποτελεί λογική επιλογή. Αν, όμως, θέλει μια μικρή μοτοσυκλέτα με σπορ εμφάνιση, κιβώτιο και δυνατότητα να απολαμβάνει και μια διαδρομή με στροφές, η R125S έχει έναν ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης.

Συμπέρασμα

Η VOGE R125S είναι μια προσιτή πρόταση που δεν περιορίζεται σε μια χαμηλή τιμή αγοράς. Με 15 ίππους, σύγχρονο εξοπλισμό, ανεστραμμένο πιρούνι, δικάναλο ABS, traction control και έγχρωμη οθόνη, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την κατηγορία της.

Το σημαντικότερο είναι ότι στον δρόμο μπορεί να διατηρεί μια τίμια συμπεριφορά και μπορεί να προσφέρει οδηγική ευχαρίστηση πέρα από τα όρια της πόλης. Στα 2.995 ευρώ, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική απέναντι στα σκούτερ αντίστοιχου κόστους, ειδικά για όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της μοτοσυκλέτας με ένα σύγχρονο, προσιτό και καλά εξοπλισμένο μοντέλο. Τελικά το περίφημο “value for money”, η σχέση τιμής-αξίας στην περίπτωσή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από τις μικρές διαστάσεις της R125S.

Τεχνικά χαρακτηριστικά – VOGE R125S

Κινητήρας: Μονοκύλινδρος, τετράχρονος, υγρόψυκτος, DOHC, 4 βαλβίδων

Κυβισμός: 124,8 κ.εκ.

Διάμετρος x διαδρομή: 57,3 x 48,4 χιλ.

Σχέση συμπίεσης: 12:1

Τροφοδοσία: Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Μέγιστη ισχύς: 11 kW (15 ίπποι) στις 9.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 12 Nm στις 8.500 σ.α.λ.

Κιβώτιο: 6 σχέσεων

Τελική μετάδοση: Αλυσίδα

Πλαίσιο: Σωληνωτό χωροδικτύωμα

Εμπρός ανάρτηση: Ανεστραμμένο πιρούνι 35 χιλ.

Πίσω ανάρτηση: Μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ

Εμπρός φρένο: Δίσκος 300 χιλ. με διπίστονη δαγκάνα και ABS

Πίσω φρένο: Δίσκος 220 χιλ. με ABS

Ηλεκτρονικά συστήματα: Δικάναλο ABS Bosch, απενεργοποιούμενο TCS

Ελαστικά εμπρός: 110/70-17

Ελαστικά πίσω: 140/60-17

Μήκος x πλάτος x ύψος: 2.020 x 795 x 1.100 χιλ.

Μεταξόνιο: 1.375 χιλ.

Ύψος σέλας: 790 χιλ.

Απόσταση από το έδαφος: 150 χιλ.

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 15 λίτρα

Βάρος: 145 κιλά

Εξοπλισμός: Φώτα full LED, έγχρωμη οθόνη, Bluetooth με πλοήγηση, κάμερα DASH CAM, θύρες USB-A και USB-C

Τιμή: 2.995 ευρώ

Εξοπλισμός Ασφαλείας: κράνος SHOEI NXR2, Μπουφάν/γάντια/παντελόνι IXS, μποτάκια SIDI