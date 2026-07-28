του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος

Η Voge ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για ένα μοντέλο που να συνδυάζει την ευκολία και την άνεση στη καθημερινή μετακίνηση με τις δυνατότητες μιας μοτοσυκλέτας, ικανό να μας συνοδεύει και στα ταξίδια, παρουσιάζει το δικύλινδρο SR450X, που με το σχεδιασμό του και τα χαρακτηριστικά του μπαίνει στην κατηγορία των adventure scooter, στο μεσαίο κομμάτι της κατηγορίας η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες της αγοράς.

Η εξέλιξη των Adventure Scooter

Έτος/Μοντέλο/Ρόλος στην εξέλιξη της κατηγορίας

2021/Kymco DTX-360

H Kymco ανοίγει την κατηγορία των scooter με Αdventure χαρακτηριστικά,παρουσιάζοντας το DTX 360.

2022/Honda ADV350

Ακολούθησε το επιτυχημένο μοντέλο της Honda πουσυνδυάζει την πρακτικότητα ενός scooter με αυξημένη άνεση και δυνατότητες ταξιδιού, εκτοξευόντας τις πωλήσεις της κατηγορίας.

2025/Zontes368G

Επιβεβαίωσε την ισχυρή δυναμική της κατηγορίας.

2026/Voge SR450X

Η επόμενη γενιά των Adventure Scooters. Όπως και στις μοτοσυκλέτες της κατηγορίας, η VOGE φέρνει και στα ADV scooter τους δικύλινδρους κινητήρες. Το αποτέλεσμα προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις, ήσυχη λειτουργία απαλλαγμένη από κραδασμούς, άνεση και πραγματική ευελιξίασε κάθε διαδρομή.

Η VOGE έχει μελετήσει σε βάθος τις πραγματικές ανάγκες των αναβατών scooter μεσαίου κυβισμού και ανέπτυξε το SR450X ώστε να ανταποκρίνεται ιδανικά στις απαιτήσεις των αναβατών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε.

60% Αστική μετακίνηση

30% Ταξίδια

10% Eκτός δρόμου οδήγηση

Ο νέος δικύλινδρος κινητήρας KSL400 είναι ο πρώτος κινητήρας scooter αυτής της κατηγορίας που αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από την Loncin. Με κυβισμό στα 398 κ.εκ., καλύπτει ένα κενό στην αγορά των δικύλινδρων scooter της κατηγορίας. Με απόδοση 42.2 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και ροπή 42 Nm στις 5.750 σ.α.λ., δίνει άφθονη ισχύ σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. Η καμπύλη ροπής έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να αποδίδει δυναμικά από τις χαμηλές και μεσαίες στροφές, προσφέροντας άμεση επιτάχυνση και εξαιρετική ελαστικότητα.

Adventure αισθητική και χαρακτήρας

Ο δυναμικός σχεδιασμός του, με τις έντονες ακμές, τις μυώδεις επιφάνειες και τις σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, αποπνέει αυτοπεποίθηση και ξεχωριστή παρουσία.

Το εμπρός τμήμα, εμπνευσμένο από τις adventure μοτοσυκλέτες, οι ακτινωτοί τροχοί και οι τροχοί 17″ εμπρός και 14″ πίσω δημιουργούν μια αυθεντική crossover αισθητική, που συνδυάζει λειτουργικότητα, σταθερότητα και ετοιμότητα για κάθε διαδρομή.

Η γεωμετρία του πλαισίου έχει εξελιχθεί για να προσφέρει κορυφαία ευελιξία και σταθερότητα. Με απαιτούμενη δύναμη στο τιμόνι μόλις15N (7% μικρότερη από ανταγωνιστικά μοντέλα), το SR450X προσφέρει άμεσο χειρισμό και απόλυτη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, χωρίς ανεπιθύμητες ταλαντώσεις.

Το αποκλειστικό σύστημα FRS (Front-Rear Motion Synchronized Suspension) ξεπερνά τους περιορισμούς των συμβατικών αναρτήσεων, εξασφαλίζοντας ιδανική συνεργασία μεταξύ εμπρός και πίσω ανάρτησης.

Το SR450X σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται ιδανικά σε κάθε είδους διαδρομή. Από την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη μέχρι τα μεγάλα ταξίδια και τις ήπιες εκτός δρόμου διαδρομές, προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε σενάριο χρήσης.



Ο δικύλινδρος κινητήρας με αντικραδασμικό άξονα (balancershaft), σε συνδυασμό με το ειδικά ρυθμισμένο σύστημα αναρτήσεων Magic Carpet Suspension της VOGE, περιορίζει τους κραδασμούς από την πηγή τους και ελαχιστοποιεί τη μετάδοσή τους στον αναβάτη.

Το Magic Carpet Suspension, σε συνδυασμό με ειδικές αντικραδασμικές βάσεις από καουτσούκ (HDRM High-Damping Rubber Mounts) και πλαίσιο σχεδιασμένο με ανάλυση ιδιοσυχνοτήτων (MAF –Modal Frequency Avoidance Frame), περιορίζει αποτελεσματικά τις δονήσεις στα βασικά σημεία του οχήματος. Η ένταση των κραδασμών μειώνεται έως και 25% σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα της κατηγορίας.

Σε συνδυασμό με την εργονομική σέλα, ειδικά σχεδιασμένη για πολύωρα ταξίδια και βελτιστοποιημένη ως προς τη στήριξη και την κατανομή των πιέσεων, εξασφαλίζει εξαιρετική άνεση και μειώνει αισθητά την κόπωση ακόμη και στις μεγαλύτερες διαδρομές. Η επιφάνεια επαφής μεταξύ του αναβάτη και της σέλας ξεπερνά τα 150 cm², ενώ η πίεση μειώνεται κατά περίπου 0,1 kg/cm² και κατανέμεται πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια της σέλας.

Η ενσωματωμένη στήριξη της μέσης προσφέρει σταθερότητα χωρίς να περιορίζει την άνεση.

Το SR450X εξοπλίζεται με τα προηγμένα συστήματα ABS και Traction Control (TCS), τα οποία συνεργάζονται για να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου σε κάθε διαδρομή. Για μεγαλύτερη ελευθερία εκτός δρόμου, το ABS του πίσω τροχού μπορεί να απενεργοποιηθεί εύκολα μέσω του μενού της έγχρωμης οθόνης TFT(Off-Road Mode). Παράλληλα, το TCS ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται άμεσα από ειδικό διακόπτη στο τιμόνι, επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά scooter στις συνθήκες της κάθε διαδρομής.

Η μεγάλη ζελατίνα του SR450Xπροσφέρει εξαιρετική προστασία από τον αέρα, μειώνοντας σημαντικά την πίεση που δέχεται ο αναβάτης και περιορίζοντας την κόπωση κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες και στα πολύωρα ταξίδια.

Η ηλεκτρική ρύθμιση ύψους, με συνεχή (stepless) προσαρμογή, επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέγει εύκολα την ιδανική θέση, ανάλογα με το ύψος του, τις καιρικές συνθήκες ή το είδος της διαδρομής.

Το SR450X αναπτύχθηκε με γνώμονα τις πραγματικές απαιτήσεις των μεγάλων ταξιδιών, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τομείς: φωτισμό, αυτονομία και αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι υπάρχουν δύο προβολείς ομίχλης, μεγάλο ρεζεβουάρ 18 λίτρων, χώρος κάτω από τη σέλα χωρητικότητας 45 λίτρων, που μπορεί να φιλοξενήσει δύο full face κράνη και πολυχρηστικές χειρολαβές συνεπιβάτη.

Με έξυπνα συστήματα υποβοήθησης που παρακολουθούν συνεχώς το όχημα και τις συνθήκες οδήγησης, το SR450X ενισχύει την ασφάλεια, την αυτοπεποίθηση και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Το σύστημα πίσω ραντάρ παρακολουθεί συνεχώς την κυκλοφορία πίσω από το όχημα και προειδοποιεί τον αναβάτη όταν εντοπίζει όχημα που πλησιάζει γρήγορα ή βρίσκεται σε τυφλό σημείο. Οι εμπρός και πίσω κάμερες καταγράφουν ταυτόχρονα κάθε διαδρομή σε ανάλυση Full HD 1080P. Το σύστημα TPMSπαρακολουθεί συνεχώς την πίεση των ελαστικών και εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις σχετικές πληροφορίες στην οθόνη του οχήματος.

Το SR450X διατηρεί τον αναβάτη ζεστό και άνετο ακόμη και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, χάρη στα θερμαινόμενα γκριπ και τη θερμαινόμενη σέλα.

Το SR450X εξοπλίζεται με πλήρες σύστημα φωτισμού Full LED. Ο εμπρός προβολέας διαθέτει διάταξη διπλών φακών (dual projector), προσφέροντας φωτεινότητα που ξεπερνά τις 60.000 cd και εξαιρετική κάλυψη του δρόμου.

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT 7″προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του οχήματος.

Το SR450X εξοπλίζεται από το εργοστάσιο με ολοκληρωμένο πακέτο προστασίας, που περιλαμβάνει προστατευτικά κάγκελα, προστατευτικά χεριών και ενισχυμένα πλαϊνά καλύμματα του ρεζερβουάρ.

Ο εξοπλισμός αυτός προστατεύει τόσο το όχημα όσο και τον αναβάτη.

Βασικά εξαρτήματα του κινητήρα, του συστήματος πέδησης, των αναρτήσεων και άλλων κρίσιμων μηχανικών μερών προέρχονται από κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές, εξασφαλίζοντας υψηλές επιδόσεις, αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο.



Η παρουσίαση του έγινε στην πίστα καρτ των Αφιδνών Kartodromo, όπου και οδηγήσαμε το νέο σκούτερ. Σε επόμενο άρθρο οι οδηγικές μας εντυπώσεις…