Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το νέο ATV της VOGE – Loncin XWolf 550L είναι σχεδιασμένο για τη μέγιστη απόδοση, σε κάθε είδος εδάφους, κάτι που το κάνει κατάλληλο για τους λάτρεις της περιπέτειας και τους επαγγελματίες που απαιτούν το καλύτερο.

Δυνατά χαρτιά του είναι: ο πλήρης εξοπλισμός του, η εργονομία και ο ισχυρός υγρόψυκτος κινητήρα 500cc με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT και επιλεκτική τετρακίνηση.

Το Xwolf 550L μπορεί εύκολα να διασχίσει κάθε είδους έδαφος, αψηφώντας λάσπες, πέτρες, κροκάλα, άμμο, χαλίκια και ολισθηρά οδοστρώματα.

Η μετάδοση διαθέτει κατ’ επιλογή κίνηση 4×4 ή 4×2, παράλληλα με ύπαρξη όπισθεν και δυνατότητα επιλογής Hi-Low, με το μπροστινό διαφορικό να κλειδώνει ηλεκτρονικά.

Kινητήρας

Το Xwolf 550L είναι εξοπλισμένο με ένα μονοκύλινδρο, τετραβάλβιδο, υγρόψυκτο κινητήρα 499,5cc με επικεφαλής εκκεντροφόρο (SOHC), που καλύπτει τις προδιαγραφές Euro5+.

Η απόδοσή του είναι 43Hp και 48,5Nm ροπής, τιμές ικανές να μετακινήσουν όχημα και φορτίο με χαρακτηριστική ευκολία ακόμα και σε έντονη ανηφόρα με πολύ αυξημένη λάσπη.

Σύστημα μετάδοσης

To νέο Xwolf 550L υποστηρίζει εναλλαγή δύο λειτουργιών οδήγησης για προσαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις εδάφους.

Κίνηση στους δυο πίσω τροχούς (2WD) για εξοικονόμηση καυσίμου ή τετρακίνηση (4WD) για απαιτητικές διαδρομές και λασπωμένο έδαφος.

Στα πολύ δύσκολα υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής Hi/ Low στις σχέσεις του κιβωτίου.

Εύκολο στη λειτουργία

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης της διεύθυνσης EPS (έκδοση LUX) κάνει το τιμόνι ελαφρύτερο χάρη σε μια ηλεκτρονική μονάδα που ελέγχει τη δύναμη που απαιτεί το μηχανικό σύστημα διεύθυνσης και παρέχει την απαιτούμενη υποβοήθηση εκεί που χρειάζεται.

Σε κακοτράχαλους δρόμους και σε σκληρή εκτός δρόμου χρήση, η συνεισφορά του στην εύκολη οδήγηση με απόλυτο έλεγχο είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Χρηστικότητα

Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως και 255 κιλά φορτίου, το ηλεκτρικό βαρούλκο (εργάτης) έχει τη δυνατότητα έλξης 871 κιλών, και μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου των 21 λίτρων προσφέρει αυτονομία 400km.

Το Xwolf 550L διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με τις τιμές τους να έχουν καθοριστεί στα 6.695€ και 7.395€ για την έκδοση LUX.

Για την οδήγησή τους απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου.

Στάνταρ εξοπλισμός XWolf 550L

– Αργή/γρήγορη μετάδοση

– Κλείδωμα διαφορικού

– Ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς, με τριγωνικά ψαλίδια τύπου A

– Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με συνδυασμένη πέδηση

– Χειρόφρενο

– Φωτιστικά LED

– Οθόνη LCD

– Πρίζα USB & παροχή 12V

– Πλάτη συνεπιβάτη

– Ζάντες 12″

– Ανοξείδωτη εξάτμιση

*Eργάτης, ζάντες αλουμινίου και κοτσαδόρος στον προαιρετικό εξοπλισμό.

Στάνταρ εξοπλισμός XWolf 550L LUX

– Αργή/γρήγορη μετάδοση

– Κλείδωμα διαφορικού

– Ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς, με τριγωνικά ψαλίδια τύπου A

– EPS (ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού)

– Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με συνδυασμένη πέδηση

– Χειρόφρενο

– Φωτιστικά LED

– Οθόνη LCD

– Πρίζα USB & παροχή 12V

– Πλάτη συνεπιβάτη

– Ζάντες αλουμινίου 12″

– Εργάτης

– Κοτσαδόρος

– Ανοξείδωτη εξάτμιση