Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Vyrus Alyen 988 είναι μία από τις πιο σπάνιες και εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Με σχεδίαση που μοιάζει να προέρχεται από ταινία επιστημονικής φαντασίας και τεχνολογικές λύσεις που διαφέρουν ριζικά από μία συμβατική superbike, δικαιολογεί απόλυτα το όνομά της. Η λέξη “Alyen”προέρχεται από το “Alien”, περιγράφοντας με ακρίβεια την ιδιαίτερη αισθητική και την πρωτοποριακή φιλοσοφία της.

Πίσω από το project βρίσκεται η Ιταλική εταιρεία Vyrus, η οποία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 40 χρόνια από τον πρώην μηχανικό της Bimota, Ascanio Rodorigo. Η εταιρεία έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη χάρη στις μοτοσυκλέτες της με σύστημα διεύθυνσης μέσω του κέντρου του τροχού (hub-center steering), αντί για το παραδοσιακό τηλεσκοπικό πιρούνι.

Εννέα χρόνια εξέλιξης

Η ανάπτυξη της Alyen 988 διήρκεσε σχεδόν εννέα χρόνια. Ο Rodorigo συνεργάστηκε με τον Ιάπωνα σχεδιαστή Yutaka Igarashi, δημιουργώντας συνολικά 57 διαφορετικά πρωτότυπα μέχρι να καταλήξουν στο τελικό μοντέλο παραγωγής.

Η πρώτη μοτοσυκλέτα παραδόθηκε σε πελάτη στο Ντουμπάι στα τέλη του 2020, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος εξέλιξης.

Κινητήρας Ducati με αποδεδειγμένες επιδόσεις

Επειδή η εξέλιξη του μοντέλου ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν την κυκλοφορία του, η Vyrus επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον δοκιμασμένο κινητήρα Superquadro L-Twin 1,285 κ.εκ. από την Ducati 1299 Panigale.

Ο δικύλινδρος κινητήρας αποδίδει περίπου 202 ίππους στις 10,500 σ.α.λ., προσφέροντας εκρηκτικές επιδόσεις. Με βάρος μόλις 171 κιλά (με υγρά αλλά χωρίς καύσιμο) και ρεζερβουάρ 11 λίτρων, η αναλογία ισχύος ως προς το βάρος είναι εντυπωσιακή.

Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 300 χλμ./ώρα, ενώ οι επιδόσεις της μπορούν να συγκριθούν με κορυφαίες superbikes της αγοράς.

Το μοναδικό σύστημα διεύθυνσης HBWSS

Το πραγματικό στοιχείο που ξεχωρίζει την Alyen 988 δεν είναι ο κινητήρας αλλά το πλαίσιο και το σύστημα διεύθυνσης.

Η Vyrus χρησιμοποιεί το Hydraulic Bearing Wired Steering System (HBWSS), ένα πρωτοποριακό σύστημα όπου η περιστροφή του μπροστινού τροχού πραγματοποιείται μέσω ειδικών καλωδίων αεροδιαστημικών προδιαγραφών αντί για τις παραδοσιακές ντίζες ή ράβδους σύνδεσης.

Για λόγους ασφαλείας υπάρχουν δύο ανεξάρτητα καλώδια. Αν παρουσιαστεί βλάβη στο ένα, το δεύτερο συνεχίζει να λειτουργεί, επιτρέποντας στον αναβάτη να διατηρήσει τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.

Η συγκεκριμένη λύση επέτρεψε στους σχεδιαστές να τοποθετήσουν το τιμόνι και το σύστημα διεύθυνσης ανεξάρτητα από την εμπρός ανάρτηση, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακά «άδειο» χώρο στο μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας.

Hub-Center Steering: διαφορετική φιλοσοφία οδήγησης

Σε αντίθεση με τα συμβατικά πιρούνια, το σύστημα hub-center steering τοποθετεί τον άξονα περιστροφής του τροχού προς τα δεξιά ή αριστερά μέσα στο κέντρο του μπροστινού τροχού.

Έτσι διαχωρίζονται πλήρως οι δυνάμεις του φρεναρίσματος από τη λειτουργία της ανάρτησης. Το αποτέλεσμα είναι:

μεγαλύτερη σταθερότητα κατά το δυνατό φρενάρισμα,

μειωμένη βύθιση του εμπρός μέρους (anti-dive),

καλύτερη πρόσφυση,

μεγαλύτερη ακρίβεια στις στροφές.

Παρότι η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται σπάνια λόγω του υψηλού κόστους και της πολυπλοκότητάς της, η Vyrus αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που την εξελίσσουν συστηματικά.

Εξωτικά υλικά υψηλής τεχνολογίας

Η Alyen 988 κατασκευάζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από προηγμένα υλικά.

Οι χαρακτηριστικές πλευρικές πλάκες του πλαισίου (“Omega Frame”) καθώς και τα εμπρός και πίσω ψαλίδια είναι κατασκευασμένα από ειδικό κράμα μαγνησίου, το οποίο έχει δεχθεί ειδική επεξεργασία για προστασία από την υγρασία, το αλάτι και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι ζάντες είναι κατασκευασμένες από ανθρακονήματα της Rotobox, ενώ όλα τα εξωτερικά πάνελ του αμαξώματος είναι επίσης από carbon fiber.

Η μοτοσυκλέτα φορά ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, διαστάσεων 120/70 εμπρός και 200/55 πίσω, σχεδιασμένα για χρήση τόσο στην πίστα όσο και στον δρόμο.

Φρένα και αναρτήσεις

Η Alyen 988 διαθέτει κορυφαία περιφερειακά, με ισχυρά δισκόφρενα Brembo και πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις υψηλών προδιαγραφών.

Η ιδιαίτερη σχεδίαση του εμπρός συστήματος συμβάλλει στη μείωση των μεταβολών της γεωμετρίας κατά το φρενάρισμα, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον αναβάτη στις υψηλές ταχύτητες.

Συλλεκτική παραγωγή

Η Vyrus ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστούν μόλις 20 μονάδες της Alyen 988, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά συλλεκτική.

Αν και η εταιρεία δεν δημοσίευσε επίσημη τιμή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κόστος που ξεπερνά τις 100,000 βρετανικές λίρες (περισσότερα από 120,000 ευρώ, ανάλογα με την αγορά και τις εξατομικευμένες επιλογές του πελάτη).

Η φιλοσοφία της Vyrus

Η Vyrus δεν στοχεύει στη μαζική παραγωγή. Κάθε μοτοσυκλέτα συναρμολογείται με ιδιαίτερη προσοχή στην Ιταλία και μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει στο παρελθόν μοντέλα όπως οι 984 C3, 985 C3, 986 M2 και 987 C3, τα οποία χρησιμοποιούσαν επίσης κινητήρες Ducati και το χαρακτηριστικό σύστημα hub-center steering. Η Alyen 988 αποτελεί την πιο ριζοσπαστική εξέλιξη αυτής της φιλοσοφίας.

Η Vyrus Alyen 988 δεν είναι απλώς μια ακόμη superbike. Πρόκειται για μια τεχνολογική επίδειξη δυνατοτήτων που συνδυάζει Ιταλική μηχανολογία, πρωτοποριακή σχεδίαση και εξαιρετικά προηγμένα υλικά. Η περιορισμένη παραγωγή, η μοναδική εμφάνιση και οι καινοτόμες λύσεις στο σύστημα διεύθυνσης την καθιστούν μία από τις πιο ξεχωριστές και σπάνιες μοτοσυκλέτες που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια.