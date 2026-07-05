του Δημήτρη Διατσίδη

4 Ιουλίου 1926 – 4 Ιουλίου 2026: δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη περίσταση για να γιορτάσει η Ducati τα γενέθλιά της από το World Ducati Week!

Μετά τη μαζική προσέλευση της πρώτης ημέρας, το Σαββατοκύριακο μπήκε για τα καλά σε ρυθμό, με τις κατατακτήριες για το Lenovo Race of Champions και το βραδινό σόου «Live the Legend Night», αφιερωμένο στην 100ή επέτειο του κατασκευαστή.

Σήμερα έρχεται το μεγάλο φινάλε με το Lenovo Race of Champions, όπου οι πρωταγωνιστές της Ducati από MotoGP, WorldSBK και τα σημαντικότερα εθνικά πρωταθλήματα θα αναμετρηθούν πάνω σε μοναδικές Panigale V4 Tricolore.



Εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1926, η εταιρεία του Borgo Panigale γιορτάζει ένα ιστορικό ορόσημο με τον πιο φυσικό τρόπο: μαζί με τους Ducatisti. Το World Ducati Week 2026 ζει σήμερα μια συμβολική ημέρα, με χιλιάδες φίλους, πρωταθλητές και θρύλους να συγκεντρώνονται στο Misano για να τιμήσουν μια μοναδική επέτειο.

Από το άνοιγμα των πυλών, μια θάλασσα από μοτοσυκλέτες κατέκλυσε το Misano World Circuit Marco Simoncelli από τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αναβάτες υποδέχθηκαν ένα γεμάτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που κορυφώθηκε με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του event: την παρέλαση. Χιλιάδες μοτοσυκλέτες βγήκαν από την πίστα και διέσχισαν τη Riviera Romagnola μέχρι το Riccione, μετατρέποντας το ηλιοβασίλεμα σε ένα ατελείωτο κόκκινο ποτάμι που κατευθυνόταν προς το Ducati Beach Party, με την παραδοσιακή Rustida από τη διοίκηση της Ducati και μια βραδιά γεμάτη μουσική και ψυχαγωγία.

Ο πρώτος Lap of Honour του Σαββατοκύριακου προσέφερε έντονες συγκινήσεις, φέρνοντας μαζί στην πίστα θρύλους και σύγχρονους πρωταθλητές της Ducati. Οι Casey Stoner, Loris Capirossi, Troy Bayliss και Carl Fogarty παρέλασαν δίπλα στους Francesco Bagnaia, Marc Márquez και άλλους πρωταγωνιστές της αγωνιστικής ιστορίας της μάρκας, προσφέροντας μια εικόνα που μόνο η Ducati μπορεί να δημιουργήσει: οι αναβάτες που έχτισαν τον μύθο και εκείνοι που συνεχίζουν να τον γράφουν, μαζί μπροστά στο κοινό τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το paddock έσφυζε από ζωή, με χιλιάδες επισκέπτες να ανακαλύπτουν τη γκάμα της Ducati, τη Collezione 100 και τη νέα Superleggera V4 Centenario. Δοκιμές σε πίστα, δρόμο και off-road, συναντήσεις με αναβάτες, μηχανικούς και σχεδιαστές έδωσαν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ζήσουν τη μάρκα πέρα από τα όρια της πίστας. Τα stunt shows του Emilio Zamora και οι freestyle motocross επιδείξεις με τους Massimo Bianconcini, Corey Creed και Diego Manenti πάνω στις νέες Desmo450 MX εντυπωσίασαν το κοινό. Ξεχώρισαν επίσης το Sound Experience της Garvan Acoustic Wellness και η εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας με το Lenovo ThinkStation P8, που επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας Multistrada V4 S σε κλίμακα 1:1.

Μία από τις πιο δημοφιλείς νέες προσθήκες του επετειακού WDW, το Heritage Village, ταξίδεψε τους επισκέπτες στην ιστορία της Ducati. Ιστορικές μοτοσυκλέτες, που έφτασαν στο Misano από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, πλαισιώνουν την έκθεση «100 Years, 100 Stories, 1 Legend», παρουσιάζοντας έναν αιώνα ιστορίας μέσα από 100 σταθμούς και μοναδικά εκθέματα.

Στο ίδιο χώρο φιλοξενείται και το Ducati Heritage Contest, αφιερωμένο σε μοντέλα έως το 2000. Μετά την αρχική επιλογή της Παρασκευής, ο διαγωνισμός μπαίνει στην τελική του φάση, με κριτική επιτροπή και κοινό να αναδεικνύουν τους νικητές που θα βραβευθούν την Κυριακή.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου ξεκίνησε με την παραδοσιακή World Première: στην κεντρική σκηνή του paddock, η Ducati παρουσίασε σε πρώτη προβολή τη νέα Desmo450 SM, το πρώτο Supermotard της εταιρείας, παρουσία του πολυπρωταθλητή Marc Reiner Schmidt. Βασισμένη στην Desmo450 MX, διαθέτει ειδικά εξελιγμένες αναρτήσεις, φρένα, τροχούς και κινητήρα για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και κατοχυρωμένο σύστημα traction control. Οι πλήρεις λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2026, με την άφιξη στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες τον Οκτώβριο.

Στη συνέχεια, η δράση πέρασε στην πίστα του Misano, με τα ελεύθερα και τις κατατακτήριες για το Lenovo Race of Champions, που διαμόρφωσαν τη σχάρα εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Ο Nicolò Bulega κατέκτησε την pole, μπροστά από τον Lorenzo Baldassarri και τον Francesco Bagnaia. Στην ίδια πίστα διεξήχθησαν επίσης οι κατατακτήριες και ο πρώτος αγώνας των Lenovo V2 Future Champ Academy – Garage 51 | Ducati και V4 Elite Cup.

Το απόγευμα, τα φώτα στράφηκαν στο δεύτερο και τελευταίο Lap of Honour, αφιερωμένο αποκλειστικά στους θρύλους της Ducati — ένας γύρος που αναβίωσε εικόνες χαραγμένες στη μνήμη ολόκληρων γενεών.

Οι γύρω πόλεις συμμετέχουν επίσης στον εορτασμό. Στο Riccione, η έκθεση «Feelings Designed by Ducati» στο The Box Hotel αποκαλύπτει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τις μοτοσυκλέτες της μάρκας. Στην Cattolica, στο Palazzo del Turismo, η έκθεση «100 Years of Ducati: From the Mototemporada to Superbike» παρουσιάζει την ιστορία των αγώνων στην περιοχή έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Με το Lenovo Race of Champions το World Ducati Week πλησιάζει στην κορύφωσή του. Όμως ήδη, σε αυτή τη συνάντηση παρελθόντος και παρόντος, το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι ορατό: οι θρύλοι που δημιούργησαν τον μύθο, οι σημερινοί πρωταθλητές που τον συνεχίζουν και η κοινότητα που αποτελεί την καρδιά του πάθους της Ducati.