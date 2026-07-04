του Δημήτρη Διατσίδη

Το WDW (World Ducati Weekend) του 2026 συμπίπτει με τα 100α γενέθλια της θρυλικής μάρκας από το Borgo Panigale της Μπολόνια και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των “κόκκινων” μοτοσυκλετών στην ιστορία! Ήδη από την Παρασκευή 3 Ιουλίου κυριολεκτικά χιλιάδες μοτοσυκλετιστές έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους γύρω από το Μιζάνο και ολόκληρη η Ριβιέρα του Ρίμινι έχει καταληφθεί σπό χιλιάδες οπαδούς της Ducati που έχουν έρθει από κάθε γωνιά του κόσμου!

Οι εκδηλώσεις μέσα στην πίστα είναι πολλές και όλο το paddock έχει γεμίσει από θεματικές ενότητες που εκθέτουν και γιορτάζουν διάφορες εκφράσεις του κόκκινου πάθους που διακατέχει όλους τους συμμετέχοντες που υπομένουν καρτερικά και τη ζέστη της ατμόσφαιρας.

Μέσα στην πίστα αρκετές ομάδες μοτοσυκλετιστών με διαφορετικά επίπεδα οδηγικής εμπειρίας, παίρνουν τη γεύση της οδήγησης στην πίστα ενώ μαζί γίνονται και οι αγώνες του V2 Future Champ, του V4 Elite Cup και του μεγάλου Αγώνα των Πρωταθλητών (Lenovo Race Of Champions), στον οποίο θα αναμετρηθούν οι οδηγοί της Ducati που συμμετέχουν στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα MotoGP & WorldSBK!

Ανάμεσα στους διαγωνισμούς που έγιναν η Ελλάδα με το κλαμπ DOC Hellas, κέρδισε την πρώτη θέση για το πιο όμορφα σχεδιασμένο t-shirt ανάμεσα σε όλα τα κλαμπ της μάρκας σε όλον τον κόσμο!

Η δράση του WDW συνεχίζεται και με συναυλίες και πάρτι στην περιοχή, ενώ και η Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχει με τριμελή αποστολή, τους κ. Γιάννη Μυτιληνάκη, κ. Ζαρέ Καπαματζιάν και Απόστολο Κωνσταντινίδη.

Θα είμαστε κοντά και στις μάχες που θα γίνουν στην πίστα με ρεπορτάζ από την αναμενόμενη μάχη του Marc Marquez με τους Pecco Bagnaia, Nicolo Bulega και τους υπόλοιπους οδηγούς των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων των δύο τροχών.