του Δημήτρη Διατσίδη

Αναμφισβήτητα η κορυφαία στιγμή του WDW (World Ducati Week) του 2026 ήταν ο Αγώνας των Πρωταθλητών, όπου οι οδηγοί της Ιταλικής εταιρίας από τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα MotoGP & WorldSBK “κοντραρίστηκαν” πάνω σε Ducati Panigale V4 Tricolore, με τις μοτοσυκλέτες να έχουν αλλαγές μόνο στο υλικό για τα τακάκια των φρένων, που ήταν αγωνιστικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα στις μοτοσυκλέτες ήταν όπως ακριβώς πωλείται το μοντέλο των 65,000€!

Ο Nicolò Bulega λοιπόν κατέκτησε τη νίκη στο Lenovo Race of Champions που διεξήχθη αυτή την Κυριακή στο Misano World Circuit Marco Simoncelli, ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα του World Ducati Week 2026. Ο παραδοσιακός αγώνας της Ducati έφερε μαζί αναβάτες από MotoGP, WorldSBK και άλλα εθνικά πρωταθλήματα, για να τιμήσουν τα 100 χρόνια του κατασκευαστή από το Borgo Panigale.

Ο Bulega επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα, κυριαρχώντας στον αγώνα των δέκα γύρων και επιβάλλοντας τον ρυθμό από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Ο Ιταλός διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του και πήρε την καρό σημαία στην πρώτη θέση, κατακτώντας μια σπουδαία νίκη μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους. Ο ρυθμός του Bulega ήταν εκπληκτικός, σημειώνοντας επτά γύρους στο 1’34” που αποτελεί χρόνο εξωπραγματικό για μοτοσυκλέτα παραγωγής, μόλις δύο δευτερόλεπτα από τις αγωνιστικές V4R των WorldSBK και μόλις τρία δευτερόλεπτα από το χρόνο που κάνουν στον Αγώνα οι μοτοσυκλέτες του MotoGP.



Πίσω του, ο Alberto Surra τερμάτισε στη δεύτερη θέση ύστερα από έντονη μάχη για το βάθρο, ενώ ο Lorenzo Baldassarri συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα. Αντίστοιχα και οι δύο οδηγοί επίσης των WorldSBK σημείωσαν φοβερούς χρόνους. Ο πρώτος από τους οδηγούς του MotoGP ήταν ο Pecco Bagnaia που τερμάτισε 5ος, ενώ ο συναθλητής του στην εργοστασιακή ομάδα της Lenovo Ducati, o Marc Marquez τερμάτισε μόλις 12ος, σε έναν αγώνα στον οποίο οδήγησε συγκρατημένα, λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του.

Το Lenovo Race of Champions προσέφερε για ακόμη μία φορά ένα μοναδικό θέαμα στο πλαίσιο του WDW – World Ducati Week, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μια άμεση αναμέτρηση ανάμεσα σε μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της οικογένειας Ducati. Με όλους τους αναβάτες να αγωνίζονται με ίδιες μοτοσυκλέτες, ο αγώνας επιβεβαίωσε τη θέση του ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά και δημοφιλή γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αναδεικνύοντας το ταλέντο των συμμετεχόντων σε μια εμβληματική πίστα όπως το Misano.

Nicolò Bulega #11

«Ήταν ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, που έκλεισε με αυτή τη νίκη με την Panigale V4 μου, μια απίστευτη μοτοσυκλέτα. Ευχαριστώ όλους. Ήταν υπέροχο να βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους στις εξέδρες αυτές τις ημέρες, και ειδικά σήμερα — έμοιαζε με έναν πραγματικό αγώνα. Συγχαρητήρια στην Ducati για τα 100 της χρόνια και, πάνω απ’ όλα, για αυτό το World Ducati Week. Δεν είναι εύκολο να οργανώσεις ένα γεγονός τέτοιου μεγέθους, με τόσο κόσμο και τόσες δραστηριότητες, και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.»

Αργότερα στη συνέντευξη τύπου είπε ότι θα ήθελε στο άμεσο μέλλον να αγωνιστεί ενάντια στους οδηγούς του MotoGP και να τους κερδίσει σε έναν Αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Επίσης είπε ότι για την επικράτηση των οδηγών των SBK μπορεί να παίζει ρόλο η καλύτερη γνώση της μοτοσυκλέτας και των ελαστικών της Pirelli σε σχέση με τους οδηγούς του MotoGP.



Κατάταξη

1ος – Nicolò Bulega

2ος – Alberto Surra

3ος – Lorenzo Baldassarri

4ος – Yari Montella

5ος – Francesco Bagnaia

6ος – Tommy Bridewell

7ος – Franco Morbidelli

8ος – Fabio Di Giannantonio

9ος – Lukas Tulovic

10ος – Hafizh Syahrin

11ος – Tarran Mackenzie

12ος – Marc Márquez

13ος – PJ Jacobsen

14ος – Josh Waters

DNF – Michele Pirro

DNF – Álvaro Bautista

Με αυτή τη νίκη, ο Bulega προσθέτει ακόμη μία επιτυχία σε μια σεζόν όπου συνεχίζει να καθιερώνεται ως ένας από τους αναβάτες-σημεία αναφοράς στο Iταλικό αγωνιστικό στερέωμα και εντός της οικογένειας Ducati.