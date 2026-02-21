του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο εναρκτήριος Αγώνας της σεζόν 2026 του WorldSBK είδε τον Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) να επιβεβαιώνει τις προσδοκίες, κυριαρχώντας για 22 γύρους στην πίστα Phillip Island Grand Prix Circuit. Ο Ιταλός μετέτρεψε την pole position σε απευθείας πρωτοπορία, έμεινε μπροστά σε κάθε γύρο και άνοιξε διαφορά λίγο κάτω από 5 δευτερόλεπτα στην καρό σημαία.

Κατατακτήριες Superpole

Ο Bulega χάρισε στην Ducati την 200ή pole position, που ήταν η 10η της καριέρας του, με χρόνο 1’28.244.

Η Barni Spark Racing Team γιόρτασε την πρώτη εκκίνηση από την πρώτη σειρά στην καριέρα του Yari Montella. Ο Ιταλός, που διανύει τη δεύτερη σεζόν του στο WorldSBK, εντυπωσίασε σημειώνοντας χρόνο 4 δέκατα πιο αργό από τον Bulega. Ήταν το 1-2-3 για την Ducati, με τον Sam Lowes επίσης στην πρώτη σειρά.

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’28.244s

2. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.419s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.485s

1ος Αγώνας:

Η Ducati κατέλαβε και τις τρεις θέσεις του βάθρου των WorldSBK, με τον Bulega να κυριαρχεί, διαλύοντας το συναγωνισμό. Ξεκίνησε μπροστά από τον Yari Montella (Barni Spark Racing Team) και κέρδισε με μεγάλη διαφορά. Ξεκινώντας από την πρώτη σειρά, ο Ιταλός αναβάτης της Barni παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα σε αυτή τη θέση, αυξάνοντας τη διαφορά από τον Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven).



Ο Baldassarri #34, που είχε αγωνιστεί στην κατηγορία Superbike το 2023, βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα όλη την εβδομάδα στο Phillip Island, αλλά ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό το ότι άντεξε την πίεση και κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στην κορυφαία κατηγορία. Ξεκινώντας από την τρίτη σειρά της εκκίνησης, προόδευσε στα αρχικά στάδια, όμως στο τελευταίο τρίτο της διάρκειας του Αγώνα, αναγκάστηκε να ανταπεξέλθει σε συνεχή πίεση. Αυτή προήλθε από τον Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), που κυνηγούσε το πρώτο του βάθρο μετά από περισσότερα από δύο χρόνια. Η διαφορά τους στον τερματισμό ήταν μόλις 0.036s.

Ξεκινώντας από την πέμπτη σειρά της εκκίνησης, ο Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) σημείωσε δυναμική πρόοδο μέσα στο γκρουπ. Ο Ισπανός, που μετακινήθηκε από την Honda, τερμάτισε 6ος. Αφού πλησίασε γρήγορα τον Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), ο Lecuona επιτέθηκε στη Στροφή 8 για να τον προσπεράσει και να εξασφαλίσει τη θέση.

Ο Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ξεκίνησε 21ος μετά από πτώση στις Κατατακτήριες Superpole, όμως ο νεοεισερχόμενος έδειξε εξυπνάδα και εμπειρία, ανεβαίνοντας θέσεις. Μια μάχη στα μέσα του Αγώνα με τον συναθλητή του, Danilo Petrucci, τους είδε να ανταλλάσσουν θέσεις πολλές φορές πριν ο Oliveira επικρατήσει και τερματίσει 8ος.

Ο Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) είχε μια άσχημη πτώση στην έξοδο της Στροφής Stoner έξι γύρους πριν το τέλος, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος του Αγώνα μέσα στη δεκάδα. Ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha μετά την πρόκρισή του από την τρίτη σειρά της εκκίνησης.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Αυτό ήταν απίστευτο! Ήμασταν οι ταχύτεροι σε κάθε δοκιμή, ξεκινήσαμε από την pole και μετά κερδίσαμε τον 1ο Αγώνα. Ήταν εκπληκτικό. Αυτή η πίστα είναι απίστευτη για μένα και κάθε φορά που οδηγώ εδώ απολαμβάνω κάθε γύρο. Όταν έχεις καλή αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα σε μια τέτοια πίστα, είναι κάτι που δεν μπορείς πραγματικά να εξηγήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συνεχίσω έτσι. Το να κερδίσεις έναν Αγώνα δεν είναι ποτέ εύκολο. Πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος σε όλη τη διάρκεια γιατί όλα μπορούν να συμβούν. Χρειάζεται να είσαι ακριβής, σχεδόν τέλειος, για να διαχειριστείς το ελαστικό και ταυτόχρονα να οδηγείς γρήγορα».

2ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Είναι όνειρο να έχω το πρώτο μου βάθρο στο WorldSBK. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για όλη τη δουλειά που κάναμε τον χειμώνα και κατά τη διάρκεια των Δοκιμών εδώ. Είχαμε μια καλή βασική ρύθμιση από τη Δευτέρα και σήμερα απλώς έπρεπε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Κάναμε τη δουλειά μας στις Κατατακτήριες Superpole και στον 1ο Αγώνα την επαναλάβαμε. Μετά από μια δύσκολη σεζόν πέρσι, είναι τόσο ξεχωριστό να έχω το πρώτο μου βάθρο. Είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος».

3ος – Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

«Αυτό ήταν σαν το ντεμπούτο μου στην κατηγορία WorldSSP όταν κέρδισα τον πρώτο μου Αγώνα στην Aragon. Σήμερα ένιωσα ότι πραγματικά έφτασα στο WorldSBK και το να τερματίσω στο βάθρο είναι υπέροχο. Είμαι πολύ-πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη σεζόν. Ήταν μεγάλη ανακούφιση για μένα γιατί κάναμε πολύ καλή δουλειά αυτή την εβδομάδα. Υπάρχει εξαιρετική ατμόσφαιρα στο γκαράζ και όλοι δουλεύουμε μαζί βήμα-βήμα. Η αίσθηση από τους πρώτους μας γύρους ήταν καλή και βελτιώθηκε. Φτάσαμε στον 1ο Αγώνα έτοιμοι και σήμερα πετύχαμε το πρώτο μας κοινό βάθρο. Σημαίνει πολλά για εμάς».

1ος Αγώνας κατάταξη:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 22 γύροι

2. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +4.776s

3. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +6.147s

4. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +6.183s

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +8.249s

6. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +12.549s

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfsrace1phillip