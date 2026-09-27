του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Ιταλικός Γύρος των WorldSBK ξεκίνησε με την Ducati να καταλαμβάνει και τις τρεις θέσεις του βάθρου, όμως ήταν ο Iker Lecuona αυτός που ήταν επικεφαλής στο δίδυμο της Aruba.it Racing – Ducati σε μια επιβλητική νίκη από την pole μέχρι την καρό σημαία στην Cremona. Ξεκινώντας από την pole position για πρώτη φορά φέτος, ο Ισπανός έκανε ιδανική εκκίνηση, πήρε την πρωτοπορία και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Superpole: Ο Lecuona σπάει το ρεκόρ της Cremona

Ο Iker Lecuona έσπασε το ρεκόρ γύρου της Cremona Circuit και κατέκτησε την 1η θέση σε Κατατακτήριες Tissot Superpole με την Ducati για πρώτη φορά. Ο καλύτερος γύρος του Ισπανού ήταν κατά 6 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον χρόνο της περσινής pole position, επιβεβαιώνοντας τον ρυθμό της Aruba.it Racing – Ducati Panigale V4 R.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του στο WorldSBK, ο Nicolo Bulega βρέθηκε πίσω από τον συναθλητή του στις Κατατακτήριες. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν μόλις 0.044 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Lecuona, βάζοντας τέλος στο σερί των 10 συνεχόμενων επιτυχιών του στις Κατατακτήριες Superpole και χάνοντας για πρώτη φορά φέτος την pole position.

Κατατκτήριες Superpole – Αποτελέσματα

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 1’27.253s

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.044s

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.184s



Τα στιγμιότυπα του Αγώνα 1

Ο Lecuona προηγήθηκε και στους 23 γύρους του Αγώνα. Στον πρώτο γύρο άνοιξε διαφορά σχεδόν ενός δευτερολέπτου από τον συναθλητή του, Nicolo Bulega, και στη συνέχεια αύξησε σταθερά το προβάδισμά του. Μέχρι την καρό σημαία είχε δημιουργήσει διαφορά μεγαλύτερη των 5 δευτερολέπτων, ολοκληρώνοντας την τέλεια ημέρα με τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα.

Έχοντας δύο πτώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ο Bulega δεν μπόρεσε να απειλήσει τον συναθλητή του για τη νίκη, όμως πραγματοποίησε ελεγχόμενο αγώνα και τερμάτισε 2ος. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ηττήθηκε μόλις για δεύτερη φορά φέτος και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα στη 2η θέση, διατηρώντας άνετη διαφορά από τους υπόλοιπους αναβάτες. Με προβάδισμα 141 βαθμών από τον Lecuona, ο πρώτος Τίτλος του Bulega στο World Superbike Championship μπορεί να εξασφαλιστεί στον Αγώνα Superpole.

Ο Alberto Surra της Motocorsa Racing ξεκίνησε από την πρώτη σειρά και έδειχνε άνετος στις θέσεις του βάθρου στο πρώτο τρίτο του Αγώνα, πριν να έχει μια πτώση στη Στροφή 7. Νέα ατυχία και για τον Yari Montella της Barni Spark Racing Team, ο οποίος είχε δύο ακόμη πτώσεις, ανεβάζοντας στις τέσσερις τις συνολικές του εγκαταλείψεις από περιστατικά σε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο.

Τα προβλήματα των κορυφαίων Ιταλών αναβατών άνοιξαν τον δρόμο στους Sam Lowes #14 της ELF Marc VDS Racing Team και Lorenzo Baldassarri #34 της Team GoEleven να μονομαχήσουν για την τελευταία θέση του βάθρου. Ο Lowes κατάφερε τελικά να διατηρήσει τον ρυθμό του και εξασφάλισε την 3η θέση, πανηγυρίζοντας το 9ο βάθρο της σεζόν.

Ο Garrett Gerloff της Kawasaki WorldSBK Team ολοκλήρωσε έναν πολύ καλό Αγώνα στην 5η θέση, που αποτελεί το καλύτερο αποτέλεσμά του εδώ και τέσσερις Γύρους. Ξεκινώντας από την 8η θέση, ο Αμερικανός έδωσε μάχη σε όλο τον Αγώνα με τον Alex Lowes της bimota by Kawasaki Racing Team, με την τελική κατάταξη να κρίνεται στον τελευταίο γύρο.

Πώς μπορεί ο Bulega να εξασφαλίσει τον Τίτλο;

Ο Nicolo Bulega κατακτά τον Τίτλο των WorldSBK στον Αγώνα Tissot Superpole, εφόσον συγκεντρώσει 8 βαθμούς περισσότερους από τον Iker Lecuona.

Ο Nicolo Bulega κατακτά τον Τίτλο στο Αγώνα 2, αρκεί να χάσει 17 βαθμούς ή λιγότερους από τον Lecuona στους δύο Αγώνες.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

1ος – Iker Lecuona #7 (Aruba.it Racing – Ducati)

«Αλλάξαμε τη μοτοσυκλέτα για το απόγευμα και βρήκαμε κάτι επιπλέον. Ένιωθα πολύ δυνατός και πολύ άνετα. Είναι η καλύτερη μοτοσυκλέτα που έχω οδηγήσει στο WorldSBK. Δεν έκανα την καλύτερη εκκίνηση, στην πραγματικότητα ήταν μία από τις χειρότερες που έχω κάνει φέτος, αλλά κατάφερα και πάλι να παραμείνω μπροστά. Βήμα προς βήμα βελτίωνα τον χρόνο μου κατά ένα δέκατο και μετά άλλο ένα, όμως έχασα λίγο από το μπροστινό μέρος όταν το ελαστικό άρχισε να φθείρεται στη μέση του Αγώνα. Έκανα πολύ καλή δουλειά στην οδήγηση και είμαι πολύ χαρούμενος. Απολαμβάνω πραγματικά πολύ την οδήγηση εδώ».

2ος – Nicolo Bulega #11 (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήξερα ότι ο Iker ήταν πολύ δυνατός σήμερα. Ήταν ρίσκο να πιέσω πολύ για να προσπαθήσω να μείνω μαζί του. Ήταν πολύ σημαντικό να τερματίσω σήμερα. Η 2η θέση είναι καλή, γιατί πολλοί από τους υποστηρικτές μου βρίσκονται εδώ σήμερα και θέλω να κλείσω το πρωτάθλημα εδώ. Μετά τη χθεσινή ημέρα έχασα λίγη από την αυτοπεποίθησή μου, επειδή είχα μια πτώση και μέχρι σήμερα το πρωί δεν ήξερα γιατί είχα πέσει. Όταν χάνεις αυτή την αίσθηση και δεν ξέρεις γιατί έπεσες, είναι καλύτερο να οδηγήσεις στο 90%, βελτιώνοντας στη συνέχεια βήμα προς βήμα. Ίσως αύριο μπορώ να πάω στο 95% και να συνεχίσω να βελτιώνομαι στους αγώνες».

3ος – Sam Lowes #14 (ELF Marc VDS Racing Team)

«Κινήθηκα στον ρυθμό που είχα σε όλο το Σαββατοκύριακο. Ίσως στους τελευταίους 6 γύρους ήμουν μερικά δέκατα ταχύτερος σε σχέση με χθες, αλλά στην αρχή του Αγώνα δεν ένιωθα άνετα. Όταν μειώθηκε η πρόσφυση, ο ρυθμός μου ήταν καλός και κατάφερα να κάνω τον καλύτερό μου γύρο στο τέλος του Αγώνα. Συνολικά, είμαι χαρούμενος με τον γύρο μου στις Κατατακτήριες Superpole και με τη δουλειά που κάναμε στον Αγώνα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα αύριο».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +5.591s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +7.247s

4. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +8.763s

5. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +20.250s

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +20.567s

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfs-3