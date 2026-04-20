του Νεκτάριου Διατσίδη

Ένα κοινό 57,494 θεατών για το WorldSBK στην πίστα TT Circuit Assen παρακολούθησε τον Nicolo Bulega να συνεχίζει το κυριαρχικό του ξεκίνημα στη σεζόν του WorldSBK 2026. Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati οδήγησε την ομάδα του σε τριπλό αποτελέσματα «1-2» αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του WorldSBK ένας κατασκευαστής κατέλαβε ολόκληρο το βάθρο και στους τρεις Αγώνες ενός Γύρου.

Αγώνας Superpole

Ο Nicolo Bulega προηγήθηκε ενός «1-2» για την Aruba.it Racing – Ducati, οδηγώντας μπροστά σε κάθε γύρο από την pole position και παίρνοντας τη νίκη μπροστά από τον Iker Lecuona. Στον πρώτο γύρο, ο Lecuona πέρασε τον Sam Lowes και το τρίο της Ducati κατέκτησε τις θέσεις του βάθρου.

Ξεκινώντας από την τέταρτη σειρά, ο Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) ανέβηκε στην κατάταξη. Ήταν 6ος στο τέλος του πρώτου γύρου, πέρασε τον Xavi Vierge στον δεύτερο γύρο και στη συνέχεια επιτέθηκε στον Alex Lowes στα τελευταία στάδια. Οι δύο τους βρέθηκαν κοντά για μεγάλο μέρος του Αγώνα, με τον Bautista να περνά στη Στροφή 1 στον 8ο γύρο.

Ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) έδειξε εξαιρετική αγωνιστική στρατηγική στον τελευταίο γύρο για να πάρει την τελευταία θέση που δίνει βαθμούς. Παρά την ποινή που τον έριξε μία θέση πίσω, κατάφερε να επιτεθεί στον Remy Gardner στο σικέιν και να τερματίσει 9ος.

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +1.742s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +2.632s

Στιγμιότυπα Αγώνα 2

Ξεκινώντας από την εξωτερική πλευρά της πρώτης σειράς, ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) προηγήθηκε στους πρώτους γύρους του Αγώνα. Ένα γρήγορο ξεκίνημα τον έφερε μπροστά από τον Lecuona στην πρώτη στροφή, πριν περάσει και τον Bulega στην επόμενη. Ο Lowes παρέμεινε επικεφαλής για δύο γύρους, πριν οι Bulega και Lecuona τον προσπεράσουν και από εκείνο το σημείο και μετά διατήρησαν τις θέσεις τους, με 5 δευτερόλεπτα να χωρίζουν τους τρεις του βάθρου στον τερματισμό.

Ο ρυθμός και η σταθερότητα του Bulega εντυπωσίασε, καθώς άνοιξε διαφορά 2 δευτερολέπτων στα μισά του Αγώνα. Από εκεί και πέρα, επικεντρώθηκε στον έλεγχο του Αγώνα και της διαφοράς από τον συναθλητή του.

Η κυριαρχία της Ducati συνεχίστηκε στις πρώτες 6 θέσεις, με το δίδυμο της Barni Spark Racing Team, Alvaro Bautista και Yari Montella, να μάχονται σε όλη τη διάρκεια των 21 γύρων. Ο Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) ξεκίνησε από την τέταρτη σειρά και τερμάτισε 6ος.

Οι συναθλητές της Pata Maxus Yamaha, Xavi Vierge και Andrea Locatelli, ολοκλήρωσαν το Σαββατοκύριακο στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα. Πάλεψαν για μεγάλο μέρος του Αγώνα με τον Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ενώ ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) υποχώρησε στο δεύτερο μισό του Αγώνα, έχοντας κινηθεί εντός της πρώτης επτάδας στο πρώτο μισό.

Εξέλιξη Πρωταθλήματος

Ο Bulega αύξησε το προβάδισμά του στους 69 βαθμούς από τον Lecuona στα WorldSBK, μετά την τρίτη συνεχόμενη φορά που συγκέντρωσε το μέγιστο των 62 βαθμών σε ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Επίσης σε συνέχεια του τέλους της περασμένης χρονιάς, έκανε ένα σερί 13 συνεχόμενων νικών, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που κατέχει ο Toprak Razgatlioglu!

Ο Sam Lowes #14 ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει να προηγείται στους Ανεξάρτητους Αναβάτες.

Το τέλειο ρεκόρ της Ducati με 9 νίκες σε 9 Αγώνες της δίνει πλέον προβάδισμα 91 βαθμών στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών έναντι της Βimota.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati):

«Δεν έκανα την τέλεια εκκίνηση και οι Sam και Iker με πέρασαν στον πρώτο γύρο. Μετά έμεινα ήρεμος και μελέτησα πού μπορούσα να τους προσπεράσω. Ήταν ένας φανταστικός Αγώνας και έκανα μερικά καλά προσπεράσματα. Δεν έκανα μεγάλα λάθη και ο ρυθμός μου ήταν πολύ δυνατός, οπότε βελτιώσαμε την αίσθηση από χθες και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι γρήγορος σε όλες τις συνθήκες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να κερδίζεις 13 Αγώνες στη σειρά σου δίνει πολλή αυτοπεποίθηση και κίνητρο για τους επόμενους Αγώνες».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati):

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Κάναμε πολύ καλή δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο. Κάποιες στιγμές δυσκολεύτηκα, άλλες ένιωθα πιο άνετα. Μετά τον Αγώνα Superpole αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε κάτι νέο στη μοτοσυκλέτα, που δεν είχαμε δοκιμάσει πριν και τελικά λειτούργησε καλά. Είχα δύο δύσκολες στιγμές στη Στροφή 12 όπου σχεδόν έπεσα, χάνοντας λίγο χρόνο, αλλά συνολικά είμαι ικανοποιημένος. Ο Nicolo είναι ακόμα λίγο πιο γρήγορος, αλλά ξέρω ότι αυτή είναι μία από τις καλύτερες πίστες του. Θα δούμε αν μπορούμε να παλέψουμε για την πρώτη θέση στους επόμενους Αγώνες».

3ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team):

«Νομίζω ότι ο Nicolo είχε ένα μικρό πλεονέκτημα και ο Iker λίγο λιγότερο, αλλά είμαι χαρούμενος που παλεύω κοντά τους. Αυτή τη στιγμή είναι το σημείο αναφοράς, τόσο ο αναβάτης όσο και η ομάδα, οπότε είναι θετικό για εμάς να είμαστε σε αυτό το γκρουπ. Αυτή η πίστα μας ταιριάζει και οι Ducati ήταν δυνατές όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά κατάφερα να μείνω κοντά και να παλέψω μαζί τους, καθώς και να προκριθώ μπροστά από έναν από αυτούς. Προσπάθησα να είμαι έξυπνος και σταθερός, ειδικά μετά από δύο καλούς Αγώνες, για να ολοκληρώσω το Σαββατοκύριακο δυνατά. Ήταν μια πολύ θετική Κυριακή και είμαι περήφανος για τη δουλειά που κάναμε».

Αποτελέσματα Aγώνα 2

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.724s Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +5.257s Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +8.941s Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +9.845s Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.872s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 186 βαθμοί

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 117

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 82

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 69

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 69

6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 67

Τα πλήρη αποτελέσματα του 2ου Αγώνα στους παρακάτω πίνακες: