Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το MOTUL FIM Superbike World Championship (WorldSBK) συνέχισε τη δράση του στο MotorLand Aragon, με τον Γύρο της Αραγονίας να επιβεβαιώνει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής στη σεζόν: την απόλυτη κυριαρχία της Aruba.it Racing – Ducati και του Nicolo Bulega.

Η ισπανική πίστα φιλοξένησε 3 αγώνες του WorldSBK με έντονο ανταγωνισμό, στρατηγικές επιλογές ελαστικών και αρκετές μάχες σε όλο το grid. Ωστόσο, στην κορυφή το αποτέλεσμα παρέμεινε αμετάβλητο.

Κυριαρχία Bulega από την αρχή μέχρι το τέλος

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Nicolo Bulega συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί, κατακτώντας και τις 3 νίκες του τριημέρου και ανεβάζοντας το προσωπικό του ρεκόρ στις 22 συνεχόμενες νίκες WorldSBK, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το απόλυτο ρεκόρ της κατηγορίας. Στον πρώτο αγώνα, ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την pole position και, παρά την πίεση που δέχθηκε στους πρώτους γύρους από τον Iker Lecuona, κατάφερε σταδιακά να ανοίξει τη διαφορά και να φτάσει με σχετική άνεση στη νίκη.

Ο Ισπανός τερμάτισε 2ος, προσθέτοντας ακόμη ένα βάθρο στο ενεργητικό του και επεκτείνοντας το δικό του εντυπωσιακό σερί παρουσιών στη 2η θέση. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Sam Lowes, ο οποίος επέστρεψε στο βάθρο για πρώτη φορά μετά τον γύρο του Assen, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη αγωνιστική του κατάσταση.

Η Superpole Race και οι μάχες που ξεχώρισαν

Ο αγώνας Tissot Superpole Race αποδείχθηκε ο πιο θεαματικός του τριημέρου. Ο Nicolo Bulega επέλεξε διαφορετική στρατηγική ελαστικών από τους βασικούς αντιπάλους του και στα πρώτα στάδια έχασε θέσεις, με τους Iker Lecuona και Alberto Surra να πρωταγωνιστούν στους πρώτους γύρους. Στη συνέχεια μπήκε δυναμικά στη μάχη και ο Sam Lowes, δημιουργώντας μία συναρπαστική τετραπλή μονομαχία για την κορυφή.

Οι συνεχείς εναλλαγές θέσεων ανάμεσα στους Bulega, Lecuona και Lowes κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τους τελευταίους γύρους. Όμως, όταν η μαλακή γόμα που είχαν επιλέξει οι περισσότεροι άρχισαν να φθείρονται, ο Bulega — που είχε επιλέξει τη σκληρή γόμα για τον πίσω τροχό — κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του, να ανακτήσει την πρωτοπορία και να φτάσει στην 21η συνεχόμενη νίκη του.

Ο Lecuona ακολούθησε ξανά στη 2η θέση, ενώ ο Lowes ολοκλήρωσε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του φέτος με ακόμη ένα βάθρο. Πολύ θετική ήταν και η παρουσία του rookie Alberto Surra, ο οποίος έχασε για λίγο την ευκαιρία να ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο, καταγράφοντας ωστόσο το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στην κατηγορία.

Έκτο hat-trick και βλέμμα στον τίτλο

Στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής, η εικόνα στην κορυφή δεν διαφοροποιήθηκε. Ο Bulega εκκίνησε εξαιρετικά, διατήρησε το προβάδισμα απέναντι στον Lecuona και, αφού απέκρουσε την αρχική πίεση του Ισπανού, δημιούργησε σταδιακά διαφορά ασφαλείας μέχρι την καρό σημαία. Με αυτή τη νίκη ολοκλήρωσε το έκτο φετινό του hat-trick, φτάνοντας τις 22 συνεχόμενες νίκες στο WorldSBK και επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί το αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Lecuona ακολούθησε, φτάνοντας τις 15 συνεχόμενες παρουσίες στη 2η θέση, ενώ ο Sam Lowes συμπλήρωσε για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο αγωνιστικό τριήμερο το βάθρο, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά.

Ο Alex Lowes κινήθηκε σταθερά κοντά στην πρώτη τετράδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ ο Tommy Bridewell συνέχισε την ανοδική του πορεία. Ο Βρετανός πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο WorldSBK με την 5η θέση στον πρώτο αγώνα και συνέχισε με ακόμη δύο τερματισμούς μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Θετικές εντυπώσεις άφησε και ο Garrett Gerloff, ο οποίος επέστρεψε στις υψηλές θέσεις στον δεύτερο αγώνα, πραγματοποιώντας σειρά προσπεράσεων που τον έφεραν ξανά μέσα στην πρώτη εξάδα.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Alvaro Bautista, ο οποίος αγωνίστηκε στην Αραγονία λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από χειρουργική επέμβαση λόγω καταγμάτων στο πόδι και τον αστράγαλο. Παρά τα εμφανή προβλήματα φυσικής κατάστασης, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής κατάφερε να συλλέξει σημαντικούς βαθμούς, τερματίζοντας μέσα στην πρώτη δεκάδα και δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του ποιότητα και εμπειρία.

Ο Γύρος της Αραγονίας επιβεβαίωσε ότι η φετινή σεζόν του WorldSBK περιστρέφεται γύρω από τον Nicolo Bulega και την εργοστασιακή Ducati, με τον Ιταλό να συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και να ενισχύει τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την ίδια στιγμή, η σταθερότητα του Iker Lecuona και η επιστροφή του Sam Lowes σε πρωταγωνιστικό ρόλο προσθέτουν νέο ενδιαφέρον στη μάχη πίσω από τον πρωτοπόρο, καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει πλέον σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν, όπου κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την τελική έκβαση της χρονιάς.