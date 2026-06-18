Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το MOTUL FIM Superbike World Championship (WorldSBK ) συνέχισε τη δράση του στην εντυπωσιακή πίστα Misano World Circuit «Marco Simoncelli» της Ιταλίας, με τον Nicolo Bulega να κατακτά την 25η συνεχόμενη νίκη του. Η ιταλική πίστα φιλοξένησε 3 αγώνες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη φήμη της ως ενός από τα σημαντικότερα και πιο ατμοσφαιρικά αγωνιστικά ραντεβού της σεζόν.

Χιλιάδες Ιταλοί φίλαθλοι δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό στις κερκίδες της πίστας της Αδριατικής, παρακολουθώντας τρεις αγώνες γεμάτους ένταση, μάχες και ιστορικά επιτεύγματα. Παρά το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ένας αναβάτης κατάφερε για ακόμη μία φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και να επιβεβαιώσει την απόλυτη κυριαρχία του στο φετινό πρωτάθλημα.

Απόλυτος κυρίαρχος ο Bulega

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Aruba.it Racing – Ducati συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, με τον Nicolo Bulega να πραγματοποιεί ακόμη ένα απόλυτο τριήμερο. Ο Ιταλός αναβάτης κατέκτησε τη νίκη και στους 3 αγώνες του Σαββατοκύριακου, επεκτείνοντας το ιστορικό του σερί στις 25 συνεχόμενες νίκες στο WorldSBK. Στον πρώτο αγώνα χρειάστηκε να ανακτήσει την πρωτοπορία από τον Iker Lecuona μετά την εκκίνηση, προτού ανοίξει σταδιακά τη διαφορά και φτάσει σε μία άνετη επικράτηση. Στον αγώνα Superpole έλεγξε τον ρυθμό από την αρχή έως το τέλος, κατακτώντας την 24η συνεχόμενη νίκη του, ενώ στον 2ο κύριο αγώνα ολοκλήρωσε το απόλυτο, φτάνοντας σε ακόμη ένα hat-trick νικών. Ήταν το έβδομο της φετινής σεζόν, επίδοση που αποτελεί νέο σημείο αναφοράς στην ιστορία του θεσμού.

Το Misano αποτέλεσε επίσης μία ακόμη επιβεβαίωση της εξαιρετικής συνεργασίας και δυναμικής που παρουσιάζει η εργοστασιακή ομάδα της Ducati. Ο Iker Lecuona ολοκλήρωσε το τριήμερο με τρεις δεύτερες θέσεις, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί παρουσιών στο βάθρο. Ο Ισπανός ήταν ο μοναδικός αναβάτης που κατάφερε να ακολουθήσει με συνέπεια τον ρυθμό του Bulega, ασκώντας πίεση ιδιαίτερα στους πρώτους γύρους κάθε αγώνα. Παρότι δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά για τη νίκη, έδειξε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα που τον έχει μετατρέψει σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Yari Montella, ο οποίος πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα της καριέρας του στο WorldSBK. Ο Ιταλός αναβάτης της Barni Spark Racing Team ανέβηκε στο βάθρο και στους τρεις αγώνες, κατακτώντας ισάριθμες τρίτες θέσεις μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Το 1ο του βάθρο στο Misano ήρθε στον πρώτο αγώνα, μετά την εγκατάλειψη του Lorenzo Baldassarri. Στη συνέχεια διατήρησε υψηλό επίπεδο απόδοσης τόσο στον αγώνα Superpole όσο και στον 2ο αγώνα, ολοκληρώνοντας ένα ιδανικό τριήμερο και επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία μέσα στη χρονιά.

Μάχες πίσω από την κορυφή και θετικά μηνύματα για τη συνέχεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η προσπάθεια της Bimota στην έδρα της. Οι Axel Bassani και Alex Lowes βρέθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις κοντά στις θέσεις του βάθρου, με τον Bassani να πετυχαίνει την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στον πρώτο αγώνα, τερματίζοντας 4ος. Στον 2ο αγώνα, ο Ιταλός έδειχνε έτοιμος να χαρίσει στην Bimota ένα σημαντικό βάθρο μπροστά στους συμπατριώτες του, όμως μία πτώση στους τελευταίους γύρους έβαλε πρόωρο τέλος στις ελπίδες του. Αντίθετα, ο Alex Lowes εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη αυτή και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 4η θέση, διατηρώντας την ομάδα σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες παρουσίες. Θετικά στοιχεία άφησε και ο Alberto Surra, ο οποίος συνέχισε την ανοδική του πορεία με σταθερές εμφανίσεις εντός της πρώτης εξάδας. Ο νεαρός Ιταλός βρέθηκε κοντά στις πρώτες θέσεις και στον αγώνα Superpole, όμως μία ποινή για μη ασφαλή επανένταξη στην πίστα τον υποχρέωσε να υποχωρήσει στην τελική κατάταξη.

Παρ’ όλα αυτά, διατήρησε το σερί τερματισμών του εντός της πρώτης δεκάδας, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της φετινής σεζόν. Στα αξιοσημείωτα του τριημέρου συγκαταλέγεται και η παρουσία του Miguel Oliveira, ο οποίος συνέχισε να δείχνει σημάδια προσαρμογής με τη BMW, διεκδικώντας θέσεις μέσα στην πρώτη δεκάδα, καθώς και η σταθερότητα του Andrea Locatelli, ο οποίος κατάφερε να παραμείνει ανταγωνιστικός μπροστά στο ιταλικό κοινό.

Το Misano ανέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της Ducati στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike WorldSBK, αλλά και την εξαιρετική φόρμα του Nicolo Bulega, ο οποίος συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Με τον Ιταλό να διευρύνει το ιστορικό σερί νικών του, τον Iker Lecuona να παραμένει σταθερά ο πιο κοντινός του αντίπαλος και τον Yari Montella να πραγματοποιεί το καλύτερο τριήμερο της καριέρας του, το πρωτάθλημα εισέρχεται στο επόμενο στάδιο της σεζόν με ξεκάθαρους πρωταγωνιστές, αλλά και αρκετές ανοιχτές μάχες πίσω από την κορυφή.