Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το 7ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MOTUL FIM Superbike (WorldSBK) επιστρέφει δυναμικά με ένα συναρπαστικό αγωνιστικό τριήμερο υψηλών ταχυτήτων, από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου, στην εντυπωσιακή πίστα Misano World Circuit «Marco Simoncelli» της Ιταλίας, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Η πίστα της Αδριατικής αποτελεί διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του πρωταθλήματος, προσελκύοντας χιλιάδες παθιασμένους φιλάθλους και προσφέροντας συχνά αγώνες γεμάτους θέαμα, ανατροπές και έντονες μονομαχίες. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Nicolo Bulega, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati φτάνει στο Misano έχοντας πετύχει 22 συνεχόμενες νίκες στο WorldSBK και 18 μέσα στη φετινή σεζόν, διευρύνοντας διαρκώς το απόλυτο ρεκόρ της κατηγορίας. Μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, ο Ιταλός έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στο ενεργητικό του, καθώς απέχει μόλις ένα βάθρο από την ισοφάριση των Colin Edwards και Marco Melandri στη λίστα με τους αναβάτες, που έχουν σημειώσει τους περισσότερους τερματισμούς στην πρώτη τριάδα στην ιστορία του Πρωταθλήματος.

Παρά την κυριαρχία του, το Misano δεν του έχει χαρίσει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις, καθώς την περσινή χρονιά δεν κατάφερε να κερδίσει κανέναν από τους τρεις αγώνες του αγωνιστικού τριημέρου. Ο βασικός του αντίπαλος αναμένεται να είναι, για ακόμη μία φορά, ο ομόσταυλός του, Iker Lecuona. Ο Ισπανός διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του, μετρώντας 15 συνεχόμενες δεύτερες θέσεις και αποτελώντας τον πιο σταθερό διεκδικητή πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή, ο Sam Lowes ταξιδεύει στην Ιταλία με ανεβασμένη ψυχολογία, έπειτα από τα τρία διαδοχικά βάθρα που κατέκτησε στην Αραγονία, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται ξανά σε θέση να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία των Ιταλών αναβατών, οι οποίοι θα αγωνιστούν μπροστά στο κοινό τους. Οι Yari Montella και Lorenzo Baldassarri επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους το δύσκολο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο της Αραγονίας και να επιστρέψουν στη μάχη των κορυφαίων θέσεων. Παράλληλα, ο Alberto Surra συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο φετινό Πρωτάθλημα. Προερχόμενος από το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο WorldSBK, δείχνει πλέον ικανός να διεκδικήσει ακόμη και το πρώτο του βάθρο στην κατηγορία. Στην πλευρά της Yamaha, ο Andrea Locatelli διατηρεί εντυπωσιακή παράδοση στο Misano, έχοντας καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς αναβάτες της πίστας. Ο Stefano Manzi θα προσπαθήσει να συνεχίσει τη βελτίωσή του στην παρθενική του σεζόν στο WorldSBK, σε μία πίστα όπου έχει ήδη γνωρίσει σημαντικές επιτυχίες στις μικρότερες κατηγορίες.

Θετικά μηνύματα έστειλαν στην Αραγονία και οι Tommy Bridewell και Garrett Gerloff. Ο Bridewell πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο WorldSBK και δείχνει να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο τους πρωτοπόρους, ενώ ο Gerloff συνεχίζει να αποτελεί σταθερή παρουσία στην πρώτη εξάδα. Την ίδια στιγμή, ο Alvaro Bautista αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. Ήδη στην Αραγονία απέδειξε ότι μπορεί να διεκδικεί σημαντικούς βαθμούς ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες.

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξελίξεις στο grid. Ο Jake Dixon δεν θα δώσει το «παρών» στο Misano, καθώς συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του, με τον Ryan Vickers να τον αντικαθιστά στη Honda HRC. Παράλληλα, η BMW αισιοδοξεί για την επιστροφή των Miguel Oliveira και Danilo Petrucci, οι οποίοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ανάρρωσής τους και αναμένεται να περάσουν από τον καθιερωμένο ιατρικό έλεγχο πριν από την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 7ου GRAND PRIX ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤ1+ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ:

Με το πρωτάθλημα να έχει μπει πλέον στο δεύτερο μισό της σεζόν και τις ισορροπίες να διαμορφώνονται όλο και πιο ξεκάθαρα, το Misano αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη κρίσιμη στάση στη μάχη του τίτλου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι χιλιάδες Ιταλοί φίλαθλοι θα δημιουργήσουν μία μοναδική ατμόσφαιρα στις κερκίδες, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για ακόμη ένα συναρπαστικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο του WorldSBK.