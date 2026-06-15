του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Nicolo Bulega ολοκλήρωσε ένα τέλειο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην πίστα Misano World Circuit – Marco Simoncelli, πετυχαίνοντας τρεις νίκες σε τρεις Αγώνες του WorldSBK, οδηγώντας μπροστά σε κάθε γύρο και σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας. Μπροστά σε 76,170 θεατές, οι Ιταλοί φίλαθλοι απόλαυσαν τρεις αναβάτες της Ducati στο βάθρο και στους τρεις Αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike.

Σημαντικά σημεία του Αγώνα Superpole

Ο Bulega μετέτρεψε την pole position σε άμεσο προβάδισμα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Lecuona σε όλη τη διάρκεια των 10 γύρων. Ο αναβάτης της Ducati σημείωσε νέο ρεκόρ γύρου στον 4ο γύρο και τερμάτισε με διαφορά ενός δευτερολέπτου.

Ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) έκανε εξαιρετική εκκίνηση και πέρασε γρήγορα τον Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) για να βρεθεί στις θέσεις του βάθρου. Όταν ο Lowes εγκατέλειψε λόγω τεχνικού προβλήματος, ο Montella είχε έναν σχετικά άνετο αγώνα προς το έβδομο βάθρο του στη φετινή σεζόν.

Μια μάχη που διήρκεσε σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα είδε τον Alberto Surra (Motocorsa Racing) να παλεύει με τον Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team). Ένα λάθος του Surra στη Στροφή 14 επέτρεψε στον Bassani να περάσει στην 4η θέση, αλλά οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Surra επέστρεψε στην πίστα με μη ασφαλή τρόπο. Η ποινή προέβλεπε να παραχωρήσει μία θέση στον Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Καθώς δεν το έκανε κατά τη διάρκεια του Αγώνα, του επιβλήθηκε αργότερα ποινή μεγαλύτερου γύρου, με αποτέλεσμα να πέσει στην 7η θέση στον τερματισμό, ενώ ο Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) είχε ήδη περάσει μπροστά από τον Oliveira και ανέβει 5ος.

Ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) έκανε πολύ καλή εκκίνηση και παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα στις θέσεις που δίνουν βαθμούς. Ο Ιταλός αναβάτης κράτησε πίσω του τον Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Αποτελέσματα Superpole Race

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +1.133δ.

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +7.422δ.

Σημαντικά σημεία του Αγώνα 2

Ο Bulega, που εκκίνησε από την pole position, δέχθηκε επίθεση στην πρώτη στροφή από τον συναθλητή του στην Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona. Ο Ισπανός αναβάτης προηγήθηκε για μισό γύρο πριν ο Bulega ανακτήσει την πρωτοπορία στη Στροφή 8. Ο Lecuona #7 απάντησε αμέσως στη Στροφή 10, αλλά άνοιξε τη γραμμή του στην επόμενη στροφή. Μόλις ο Bulega βρέθηκε ξανά μπροστά, αύξησε τον ρυθμό και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στον 5ο γύρο. Την ίδια στιγμή, ο Lecuona βγήκε εκτός πίστας στη Στροφή 12 και η μάχη για τη νίκη ουσιαστικά κρίθηκε.

Η μάχη για το τελευταίο σκαλί του βάθρου διήρκεσε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των 21 γύρων. Ο Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) βρισκόταν στην 3η θέση, αλλά δεχόταν συνεχή πίεση από τον Yari Montella (Barni Spark Racing Team). Ο Bassani έκανε λάθος στη Στροφή 8 στον 17ο γύρο και βγήκε εκτός πίστας. Αυτό επέτρεψε στον Montella να περάσει μπροστά και να ολοκληρώσει το απόλυτο σετ Ιταλικών παρουσιών στο βάθρο.

Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) εκκίνησε από τη 10η θέση, αλλά μέχρι τον τρίτο γύρο είχε ήδη ανέβει στην 5η. Διατήρησε τη θέση του μέχρι που εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του συναθλητή του και τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing).

Ο Αγώνας είχε αρκετές εγκαταλείψεις στα πρώτα στάδια, με πτώσεις για τους Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) και Bahattin Sofuoglu (Motoxracing WorldSBK Team), ενώ τεχνικό πρόβλημα έθεσε εκτός αγώνα τον Miguel Oliveira της ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team.

Σημαντικά σημεία του Πρωταθλήματος

Ο Bulega προηγείται πλέον στη βαθμολογία του WorldSBK με διαφορά 121 βαθμών από τον Lecuona, μετά το 18ο συνεχόμενο 1-2 των δύο αναβατών. Ο Montella επέστρεψε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης μετά τον 7ο Γύρο της σεζόν και πλέον προηγείται κατά 14 βαθμούς του Alex Lowes.

Η Ducati βρίσκεται πλέον 242 βαθμούς μπροστά από την bimota στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Η Ιταλική μάρκα μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο ήδη στον επόμενο Γύρο.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο που θα θυμάμαι για πολύ καιρό. Το να πετύχω τρεις νίκες εδώ στο Misano μπροστά σε όλους τους φίλους της Ducati είναι κάτι μοναδικό. Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακό μου από τότε που ήρθα στο WorldSBK. Συνήθως δεν σκέφτομαι τα ρεκόρ, αλλά τον επόμενο αγώνα. Τώρα όμως ξέρω ότι είμαι ο Ιταλός αναβάτης με τα περισσότερα βάθρα στο WorldSBK. Το ότι πέτυχα αυτό το ρεκόρ εδώ στο Misano το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό. Επόμενος σταθμός είναι το Donington, μια πίστα όπου το μισό κομμάτι ταιριάζει στο στιλ οδήγησής μου και το άλλο μισό όχι τόσο. Πέρυσι τερμάτισα 2ος και τώρα έχουμε μια νέα μοτοσυκλέτα, οπότε ελπίζω να είμαστε γρήγοροι και εκεί».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν παρόμοια κατάσταση με χθες, αλλά Αγώνας Superpole ήταν λίγο καλύτερος σήμερα το πρωί. Πριν από τον Αγώνα αλλάξαμε πολλά πράγματα στη μοτοσυκλέτα και δοκιμάσαμε λύσεις που δεν είχαμε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά. Στον Αγώνα Superpole βρήκα κάτι που με βοήθησε να νιώσω άνετα και να έχω καλή αίσθηση. Το να τερματίσω μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Nicolo δεν ήταν κακό. Ίσως αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο φως στο τούνελ. Πρέπει επίσης να είμαι χαρούμενος γιατί είμαστε δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύτηκα όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε πρέπει να μάθουμε από αυτό και να δουλέψουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον επόμενο γύρο».

3ος – Yari Montella #5 (Barni Spark Racing Team)

«Σήμερα ήταν καταπληκτικά! Ήταν μια πολύ δυνατή Κυριακή γιατί ο απογευματινός Αγώνας ήταν τελείως διαφορετικός από τον χθεσινό. Δυσκολεύτηκα λίγο περισσότερο επειδή οι συνθήκες άλλαξαν. Υπήρχε περισσότερος αέρας και η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλότερη. Πίεζα συνεχώς όλη την ημέρα και προσπάθησα να ασκήσω πίεση στον Bassani, ο οποίος τελικά έκανε λάθος. Λυπάμαι πραγματικά γι’ αυτόν γιατί ξέρω τι σημαίνει να χάνεις ένα βάθρο στον Αγώνα της πατρίδας σου, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με τη δουλειά που έχουμε κάνει. Αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα, ήμασταν γρήγοροι και είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνουμε με την ομάδα».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +5.101δ.

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +14.016δ.

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.959δ.

5. Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) +18.733δ.

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +20.258δ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 434 βαθμοί

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 313

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) – 170

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) – 156

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) – 148

6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) – 128

Δείτε παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα: AllPdfsMisanoR2