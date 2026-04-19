του Νεκτάριου Διατσίδη

Η βροχή έκανε δύσκολες τις συνθήκες στην πίστα TT Circuit Assen και βοήθησε να δούμε συναρπαστικούς αγώνες σε όλες τις κατηγορίες του WorldSBK. Ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) συνέχισε το τέλειο ξεκίνημά του στη σεζόν με την έβδομη νίκη του, αλλά η μάχη για τη νίκη κρίθηκε μόνο στους τελευταίους γύρους.

Βασικά σημεία Κατατακτηρίων Superpole

Ο Bulega συνέχισε την κυριαρχία του στις Κατατακτήριες Tissot Superpole με την τρίτη pole position της σεζόν. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος σημείωσε νέο απόλυτο ρεκόρ γύρου στην πίστα TT Circuit Assen.

Για τρίτη φορά φέτος, η Ducati κατέλαβε όλη την πρώτη σειρά με τους Sam Lowes και Lecuona.

Ο Petrucci προκρίθηκε στη δεύτερη σειρά για δεύτερη φορά φέτος. Ο αναβάτης της ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team ήταν 4ος ταχύτερος, μπροστά από τον Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) και τον Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team).

Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’32.144s

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.329s

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.423s



Βασικά σημεία Αγώνα 1

Η εκκίνηση από την pole position δεν έδωσε στον Bulega το προβάδισμα από νωρίς. Αντίθετα, ήταν ο συναθλητής του στην Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona, που οδήγησε μπροστά στο γκρουπ. Στον 2ο γύρο ο Bulega πέρασε μπροστά και παρέμεινε εκεί για τους επόμενους 13 γύρους, πριν αρχίσει να πέφτει βροχή στην πίστα των 4,542 χλμ. Εκείνη τη στιγμή ο Lecuona είδε την ευκαιρία για τη νίκη. Καθώς ο ρυθμός έπεφτε λόγω των συνθηκών, ο Ισπανός επιτέθηκε και έκλεισε τη διαφορά από τον Bulega. Τελικά, ο Bulega πήρε τη νίκη καθώς οι συνθήκες βελτιώθηκαν στους τελευταίους γύρους, αλλά ήταν η πιο κοντινή απειλή που έχει δεχτεί φέτος.

Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) ξεκίνησε από την πρώτη σειρά και παρέμεινε στην 3η θέση σε όλη τη διάρκεια των 21 γύρων. Έχοντας επιστρέψει πλήρως από κάταγμα στον καρπό, ο Βρετανός αναβάτης κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στη σεζόν ως ο κορυφαίος Ανεξάρτητος Αναβάτης.

Ο Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) ξεκίνησε από την τρίτη σειρά αλλά έκανε καλή εκκίνηση και βρισκόταν σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα. Όταν άρχισε η βροχή ήταν ο ταχύτερος στην πίστα, όμως είχε πολύ έδαφος να καλύψει για τη μάχη του βάθρου. Ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα είναι ενθαρρυμένος από την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και τη νίκη στη μάχη με τον Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team).

Υπήρξε έντονο δράμα στη μάχη για την 6η θέση. Ο Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ήταν αρχικά μέσα στη διεκδίκηση, αλλά τιμωρήθηκε με διπλό long lap penalty για άκυρη εκκίνηση και έπεσε στην κατάταξη στο τέλος. Ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) οδήγησε ένα γκρουπ 7 αναβατών τερματίζοντας 6ος, μπροστά από τον μαχητικό Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), που ξεκίνησε 13ος και τερμάτισε 7ος.

Εξέλιξη Πρωταθλήματος

Ο Oliveira είναι πλέον 3ος στη βαθμολογία, έχοντας περάσει τον Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team).

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati):

«Ήταν ένας πιο δύσκολος αγώνας απ’ όσο περίμενα! Ήταν όμως πολύ καλός. Στους τελευταίους 7 γύρους, όταν άρχισε να βρέχει και όταν είσαι μπροστά, είναι δύσκολο να καταλάβεις πόσο μπορείς να πιέσεις. Όταν ο Iker με πέρασε, σκέφτηκα ότι δεν είχε νόημα να πάρω πολλά ρίσκα, οπότε τον ακολούθησα. Στους τελευταίους γύρους η πίστα άρχισε να στεγνώνει, οπότε πίεσα ξανά. Ο ρυθμός μου ήταν δυνατός γιατί διαχειρίστηκα καλά το μπροστινό ελαστικό και στο τέλος πήρα τη νίκη. Είμαι σε καλό σερί αποτελεσμάτων και θέλω να συνεχίσω έτσι. Η νίκη είναι το παν».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati):

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη 2η θέση. Όταν ήρθε η βροχή, ήταν αρκετά έντονη για έναν γύρο, οπότε πήρα ρίσκο γιατί συνήθως νιώθω καλά σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Το είδα ως ευκαιρία, πίεσα, κάλυψα τη διαφορά και πέρασα τον Nicolo. Το μπροστινό ελαστικό έπεσε πολύ σε απόδοση με τη βροχή και άρχισα να δυσκολεύομαι, οπότε ο Nicolo με πέρασε ξανά. Παρ’ όλα αυτά, η 2η θέση είναι καλό αποτέλεσμα. Πρέπει ακόμη να βελτιωθούμε και να βρούμε κάτι παραπάνω για αύριο, αλλά προχωράμε».

3ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team):

«Νομίζω ότι είναι το σωστό αποτέλεσμα για εμάς. Η βροχή με βοήθησε να πλησιάσω λίγο, αλλά στην πραγματικότητα ήμουν 3ος σε ρυθμό όλο το Σαββατοκύριακο. Ο γύρος μου στις Κατατακτήριες Superpole ήταν επίσης καλός, οπότε είμαι χαρούμενος. Αυτή η πίστα μου ταιριάζει από την εμπειρία μου στην Moto2. Οι γρήγορες στροφές στους τομείς 3 και 4 είναι τα σημεία που είμαι καλός και η μοτοσυκλέτα λειτουργεί καλά. Πρέπει ακόμη να βελτιωθώ σε μερικά σημεία, στις στροφές 1, 3 και 10, οπότε θα το εξετάσουμε απόψε».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +1.618s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +2.923s

4. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +6.376s

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +11.775s

6. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +17.167s

Ταχύτερος γύρος: Nicolo Bulega (Ducati) 1’33.341s – νέο ρεκόρ γύρου

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: