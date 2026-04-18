του Δημήτρη Διατσίδη

Ο γύρος της Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK με την υποστήριξη της Pirelli φέρνει το paddock στον «καθεδρικό» του TT Circuit Assen. Μια γρήγορη, ρέουσα πίστα που απαιτεί αυτοπεποίθηση — και ο Nicolo Bulega δείχνει να την έχει σε αφθονία. Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati έχει ήδη κερδίσει τους έξι πρώτους αγώνες της χρονιάς και δείχνει έτοιμος να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο Assen.

Ο Bulega ήταν ταχύτερος και στις δύο περιόδους, ολοκληρώνοντας 39 γύρους με την Ducati Panigale V4R. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έκλεισε τη μέρα δύο δέκατα ταχύτερος από τον ανταγωνισμό, ενώ κατέγραψε εννέα γύρους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον μέσα στη μέρα.

Η Ducati κατέλαβε τις τρεις πρώτες θέσεις στα συνδυασμένα αποτελέσματα των δοκιμών, με τον Lorenzo Baldassarri #34 να δείχνει ισχυρό δυναμικό με τη μοτοσυκλέτα της Team GoEleven. Ο Ιταλός, που είχε ανέβει στο βάθρο στον εναρκτήριο γύρο της χρονιάς, ολοκλήρωσε τη μέρα στη δεύτερη θέση, έχοντας κάνει 43 γύρους — τους περισσότερους από όλους. Ο Iker Lecuona, teammate του Bulega, ήταν ο βασικός του αντίπαλος στον προηγούμενο γύρο και έκλεισε τη μέρα τρίτος.

Ο Danilo Petrucci #9 (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ήταν τέταρτος, αλλά δεν ήταν εύκολη ημέρα για τους αναβάτες της BMW. Ο Petrucci είχε πτώση στη στροφή 16 στο τέλος της πρωινής περιόδου, ενώ ο Miguel Oliveira έπεσε στη στροφή 10. Ο Oliveira ολοκλήρωσε τη μέρα στην 11η θέση.

Ο Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha. Ο Ισπανός ήταν τέσσερα δέκατα πιο αργός από τον Bulega και κατέλαβε την πέμπτη θέση. Παρότι ο Vierge έδωσε λόγους αισιοδοξίας στη Yamaha, ο teammate του Andrea Locatelli ήταν επίσης 11ος. Ο Locatelli, νικητής στο Assen πέρυσι, βρέθηκε σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω.

P1 – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati):

«Ξεκινήσαμε καλά το πρωί, αλλά δεν ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος με την αίσθηση της μοτοσυκλέτας. Βελτιωθήκαμε λίγο μέσα στη μέρα, αλλά είμαι ακόμη στο 90%, οπότε πρέπει να βρούμε αυτό το τελευταίο 10% για αύριο. Μου λείπει λίγο αίσθηση από το μπροστινό στο φρενάρισμα. Αυτό κάνει πιο δύσκολο να βάλω τη μοτοσυκλέτα στη στροφή όπως θέλω, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε. Είμαι χαρούμενος γιατί ο ρυθμός είναι καλός και δουλέψαμε καλά με τα ελαστικά σήμερα. Δεν χρειάστηκε να αλλάξω ελαστικά το απόγευμα, οπότε ήταν μια θετική Παρασκευή».

P2 – Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven):

«Μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σήμερα. Μετά το Portimao, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνουμε ξανά την ταχύτητά μας. Και σωματικά νιώθω καλύτερα σε σχέση με την Πορτογαλία, κάτι που βοήθησε πολύ. Η ταχύτητά μας ήταν καλή σήμερα, αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αύριο και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Όλοι θα είναι πιο γρήγοροι αύριο, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε κι εμείς».

P3 – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati):

«Είμαι λίγο απογοητευμένος. Σε σχέση με την Αυστραλία, δεν είμαι ακόμη ευχαριστημένος με την αίσθηση της μοτοσυκλέτας. Το πρωί δεν ένιωθα άνετα και το απόγευμα δεν βρήκαμε ένα ξεκάθαρο βήμα μπροστά. Βελτιωθήκαμε σε κάποιους τομείς, αλλά όχι σε αυτούς όπου αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Το να τελειώσουμε τη μέρα στην τρίτη θέση είναι εντάξει και ο ρυθμός υπάρχει για κάτι καλύτερο, αλλά νιώθω ότι κάτι λείπει. Θα δούμε αν μπορούμε να το διορθώσουμε αύριο».

Αποτελέσματα πρώτης ημέρας WorldSBK:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.687

2. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.276

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.330

4. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.405

5. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.410

6. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.456