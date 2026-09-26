του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος WorldSBK Nicolo Bulega είχε δύσκολο ξεκίνημα στον Ιταλικό Γύρο στην πίστα της Cremona, καθώς ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati είχε πτώση και στις δύο περιόδους Δοκιμών της Παρασκευής

Ο Bulega, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike ήδη στον Αγώνα 1 αυτού του Σαββατοκύριακου, είχε πτώση στη στροφή 10 το πρωί, πριν ολοκληρώσει το απόγευμά του με ένα ακόμη συμβάν στη στροφή 8. Αντίθετα με τη δύσκολη ημέρα του Bulega, ο συναθλητής του, Iker Lecuona, ήταν ταχύτερος και στις δύο περιόδους, ολοκληρώνοντας την ημέρα στην κορυφή των συνδυασμένων χρόνων. Ο Ισπανός ήταν περισσότερο από δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Bulega, ενώ συμπλήρωσε και τους περισσότερους γύρους από κάθε άλλο αναβάτη.

Το δυναμικό ξεκίνημα του Lecuona στο Σαββατοκύριακο τον είδε να κινείται σταθερά στον ρυθμό της κορυφής, με τον Ισπανό να είναι ταχύτερος στους τρεις από τους τέσσερις τομείς της πίστας. Έχοντας πετύχει στο παρελθόν δυνατά αποτελέσματα στην Cremona με την Honda, μεταξύ των οποίων και αρκετές παρουσίες στην πρώτη εξάδα, ο Lecuona έδειξε από την πρώτη στιγμή τον ρυθμό του πάνω στην Aruba.it Racing – Ducati Panigale V4 R.

Η Ducati κυριάρχησε για ακόμη μία φορά στους χρόνους, με τις 7 πρώτες θέσεις της συνδυασμένης κατάταξης των WorldSBK να καταλαμβάνονται από αναβάτες της Panigale V4 R. Ο Alberto Surra (Motocorsa Racing) ήταν ο κορυφαίος ανεξάρτητος αναβάτης στην 3η θέση, με τον Ιταλό rookie να συμπληρώνει 36 γύρους και να τερματίζει μπροστά από τους Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) και Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team).

Η απογευματινή περίοδος διακόπηκε νωρίς με κόκκινη σημαία, έπειτα από πτώσεις των Yari Montella(Barni Spark Racing Team) και Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) στη στροφή 1. Μετά την επανεκκίνηση της διαδικασίας, ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) είχε επίσης πτώση στη στροφή 6, ενώ ο Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) έπεσε στη στροφή 11 προς το τέλος της περιόδου. Η πτώση του Bulega στη στροφή 8 ήταν το τελευταίο σημαντικό συμβάν της ημέρας.

Ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) ήταν ο ταχύτερος αναβάτης εκτός Ducati στην 8η θέση, ολοκληρώνοντας την ημέρα 8 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Lecuona.

Iker Lecuona – 1ος, Aruba.it Racing – Ducati

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη δουλειά που κάναμε σήμερα. Η ομάδα έκανε πολύ καλή δουλειά με τη μοτοσυκλέτα και εγώ έκανα πολύ καλή δουλειά στην πίστα. Μου αρέσει η στρατηγική μας και έχω πετύχει καλά αποτελέσματα εδώ στο παρελθόν. Αυτό μου δίνει επιπλέον κίνητρο, αλλά πρέπει να πω ότι, παρόλο που ένιωθα καλά με τη μοτοσυκλέτα, υπήρχαν ακόμη κάποια προβλήματα. Η μοτοσυκλέτα δεν ήταν πολύ σταθερή στις ΕΔ1, οπότε θέλαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό στη μοτοσυκλέτα το απόγευμα. Στη δεύτερη περίοδο ήταν η πρώτη φορά που μπορώ να πω ότι οδήγησα την Ducati με τον τρόπο που ήθελα».

Nicolo Bulega – 2ος, Aruba.it Racing – Ducati

«Η αίσθηση δεν ήταν η καλύτερη. Δεν μπορούσα να οδηγήσω όπως ήθελα, οπότε δουλεύουμε για να το βελτιώσουμε. Ο Iker ήταν πολύ δυνατός εδώ πέρυσι με την προηγούμενη μοτοσυκλέτα του, οπότε πιστεύω ότι είναι μια πίστα που του ταιριάζει πολύ. Νομίζω ότι, αν μπορέσω να οδηγήσω στο 100%, μπορώ να μείνω μαζί του. Οι Κατατακτήριες Superpole είναι πάντα σημαντικές, αλλά εδώ οι πρώτες στροφές είναι αρκετά κλειστές, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε αύριο μια καλή θέση στη σχάρα εκκίνησης. Αυτή τη στιγμή είμαι απλώς εκνευρισμένος με τη σημερινή ημέρα και επικεντρώνομαι στο να ξαναβρώ καλή αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα. Μετά θα σκεφτώ τα υπόλοιπα».

Alberto Surra – 3ος, Motocorsa Racing

«Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αυτή είναι η πατρίδα μου. Είναι πολύ δύσκολα, επειδή πολλοί αναβάτες είναι γρήγοροι εδώ. Το πρωί καταφέραμε να βελτιώσουμε ακόμη ένα στοιχείο στο στήσιμο και αυτό είναι πολύ θετικό. Στόχος μου είναι το βάθρο αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά πρέπει να δουλέψουμε βήμα-βήμα. Αύριο οι Κατατακτήριες Superpole θα είναι ακόμη πιο σημαντικές, επειδή η Cremona είναι μια μικρή πίστα και τα προσπεράσματα δεν είναι εύκολα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε στην 1η ή τη 2η σειρά και αυτός είναι ο στόχος».

Συνδυασμένη κατάταξη μετά τις ΕΔ2

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 1’28.108

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – +0.254

Alberto Surra (Motocorsa Racing) – +0.461

Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) – +0.474

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) – +0.644

Yari Montella (Barni Spark Racing Team) – +0.739

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfs