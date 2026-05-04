του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Nicolo Bulega έγραψε ξανά ιστορία στην Ουγγαρία, θέτοντας νέο ρεκόρ για κυριαρχία στην αρχή της σεζόν του WorldSBK. Είναι ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία που ξεκινά μια σεζόν με 12 συνεχόμενες νίκες. Έχοντας ήδη σπάσει το ρεκόρ συνεχόμενων νικών στον 1ο Αγώνα, ο Ιταλός συνέχισε να κυριαρχεί στην κατηγορία Superbike με απόλυτο έλεγχο.

Στιγμιότυπα Αγώνα Superpole

Ο Bulega έφτασε τις 15 συνεχόμενες νίκες με τη νίκη στον συντομευμένο Αγώνα Superpole. Μια κόκκινη σημαία μετά από σύγκρουση πολλών αναβατών στη Στροφή 5 στον 1ο γύρο έθεσε τον Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) εκτός δράσης για το υπόλοιπο της ημέρας, μετά από επαφή με τον Andrea Locatelli, στον οποίο επιβλήθηκε διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου. Ο Oliveira διαγνώστηκε με διάσειση και τραυματισμό στον αριστερό ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Szekesfehervar για περαιτέρω εξετάσεις.

Όταν έγινε η επανεκκίνηση του Αγώνα, εξελίχθηκε γρήγορα σε μάχη μεταξύ των Bulega και Lecuona, οι οποίοι άνοιξαν διαφορά από τους υπόλοιπους. Όταν έπεσε η καρό σημαία μετά από 8 γύρους δράσης, ο Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven), που ξεκίνησε από την πρώτη σειρά, τερμάτισε στο βάθρο.

Ο Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) ήταν ο 9ος αναβάτης που πήρε τον τελευταίο βαθμό και μια θέση στην τρίτη σειρά της εκκίνησης. Με τερματισμό εκτός βαθμών, οι Locatelli και Sam Lowes υποχώρησαν στην τέταρτη σειρά για τον Αγώνα 2.

Αποτελέσματα Superpole Race

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.894s

3. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +5.103s



Στιγμιότυπα Αγώνα 2

Ξεκινώντας από την pole position μπροστά από τον συναθλητή του στην Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona, ο Bulega έκανε εξαιρετική εκκίνηση και πήρε την πρωτοπορία στη Στροφή 1. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος δέχθηκε πίεση στο πρώτο μισό του Αγώνα πριν αυξήσει τη διαφορά του από τον Lecuona. Ο Αγώνας των 21 γύρων είχε κυρίαρχους τους δύο αναβάτες, που πέτυχαν το ένατο συνεχόμενο 1-2.

Ξεκινώντας από την 5η θέση στο grid, ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) κατέκτησε το δεύτερο βάθρο της σεζόν. Ο Ιταλός βρέθηκε μπροστά στο γκρουπ σε έναν χαοτικό πρώτο γύρο και ανταμείφθηκε περνώντας και τους 21 γύρους στην 3η θέση. Δεν ήταν εύκολο για τον Montella, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα με τη φθορά του πίσω ελαστικού στα τελευταία στάδια, αλλά κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) μέχρι την καρό σημαία.

Ο Baldassarri είχε έντονη δράση στον πρώτο γύρο με σύγκρουση με τον Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team). Η μάχη για την πεντάδα κρίθηκε υπέρ του Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), ο οποίος προσπέρασε τον Alberto Surra (Motocorsa Racing) στη μέση της απόστασης. Ο Surra τερμάτισε 7ος, ολοκληρώνοντας ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο με τρεις τερματισμούς στην οκτάδα.

Εξέλιξη Πρωταθλήματος

Ο Bulega προηγείται πλέον με 82 βαθμούς στη βαθμολογία αναβατών του WorldSBK.

Η Ducati, με το απόλυτο των 248 βαθμών σε τέσσερις Γύρους, έχει πλέον προβάδισμα 140 βαθμών από την Βimota, η οποία δεν κατάφερε να πάρει βαθμούς στον Αγώνα 2 μετά από τεχνικό πρόβλημα του Axel Bassani και πτώση του Alex Lowes.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Είμαι ακόμη πιο χαρούμενος από τον προηγούμενο Γύρο, γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη πίστα της σεζόν για μένα. Με το στυλ οδήγησής μου δεν είναι εύκολο να είμαι γρήγορος εδώ. Ήθελα πολύ αυτή τη νίκη και να ολοκληρώσω την τριπλή νίκη στο Balaton. Σκεφτόμουν πριν το Σαββατοκύριακο ότι αν μπορούσα να κερδίσω εδώ, θα ήταν πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημα και για τους επόμενους Αγώνες. Είναι φανταστικό συναίσθημα. Το να πετυχαίνω έτσι με την Ducati το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Για μια Ιταλική μοτοσυκλέτα με έναν Ιταλό αναβάτη σημαίνει πολλά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και θέλω να συνεχίσω έτσι, γιατί με κάνει ευτυχισμένο. Όταν βλέπω όλη την ομάδα χαρούμενη, γίνεται ακόμα καλύτερο».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Δυσκολεύτηκα πολύ την Παρασκευή γιατί ήμουν άρρωστος. Σωματικά δεν ήταν εύκολο αυτό το Σαββατοκύριακο. Στον Αγώνα Superpole χρειάστηκα όλη τη διάρκεια για να φτάσω τον Nicolo, γιατί πλησίαζα προς το τέλος. Στον μεγάλο Αγώνα ένιωθα ότι είχα την απόδοση να μείνω μαζί του και ίσως να δοκιμάσω κάτι, αλλά στους τελευταίους γύρους δυσκολεύτηκα πολύ σωματικά. Δεν μπορούσα να ανακτήσω αρκετή ενέργεια και άρχισα να κάνω λάθη, παραλίγο να πέσω μερικές φορές και άνοιξα τη γραμμή μου στο σικέιν. Εκείνη τη στιγμή είπα στον εαυτό μου να είμαι έξυπνος. Η 2η θέση δεν είναι το αποτέλεσμα που στοχεύουμε, αλλά για το πρωτάθλημα και την ομάδα είναι ακόμα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

3ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Το να πάρω ακόμα ένα βάθρο μετά το Phillip Island, που είναι μία από τις αγαπημένες μου πίστες, το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Δείχνει πόσο καλά έχουμε δουλέψει. Μετά τις πτώσεις στο Portimao χρησιμοποιήσαμε το Assen για να ξαναχτίσουμε την αίσθησή μου με τη μοτοσυκλέτα. Εδώ ξεκινήσαμε ξανά από τις ΕΔ1 για να κάνουμε το ίδιο. Σε κάθε Δοκιμή βελτιωθήκαμε, οπότε είμαι πολύ περήφανος για την πρόοδο που κάναμε. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και τη δουλειά που κάναμε μαζί στο γκαράζ».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.557s Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +11.970s Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.478s Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +24.903s Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +26.510s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 248 βαθμοί

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 166

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 99

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 85

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 82

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 82

