του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο πρώτος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WorldSBK ολοκληρώθηκε στην πίστα της Αυστραλίας, κάτω από βροχή που επηρέασε τα αποτελέσματα, κυρίως λόγω των πολλών πτώσεων που σημειώθηκαν.

Ήταν ένα τέλειο Σαββατοκύριακο για τον Nicolo Bulega στην πίστα Phillip Island Circuit. Αφού κατέκτησε τη Superpole, ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati κέρδισε και τους τρεις Αγώνες, οδηγώντας μπροστά σε όλους εκτός από τρεις γύρους σε ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο, κυριαρχώντας τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες συνθήκες.

Αγώνας Superpole

Ξεκινώντας από τη μέση της πρώτης σειράς, ο Yari Montella πήρε την πρωτοπορία στη Στροφή 1. Ο αναβάτης της Barni Spark Racing Team επιβεβαίωσε το βάθρο του από την προηγούμενη ημέρα, μένοντας πρωτοπόρος για πρώτη φορά στην καριέρα του σε γύρο WorldSBK. Παρέμεινε μπροστά μέχρι που άρχισε ελαφριά βροχή, όταν ο Bulega έκανε αποφασιστική κίνηση στη Στροφή 10. Ο Montella ολοκλήρωσε τον Αγώνα των 10 γύρων στην 4η θέση.

Το δίδυμο της bimota by Kawasaki Racing Team, Axel Bassani και Alex Lowes, εξασφάλισε διπλό βάθρο για τον Ιταλό κατασκευαστή. Ήταν το πρώτο βάθρο του Bassani από το 2023.

Ο Lowes υπερασπίστηκε με επιτυχία τη θέση του απέναντι στον Montella στους τελευταίους γύρους, ενώ οι Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) και Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) παρέμειναν σε κοντινή διεκδίκηση πίσω τους.

Οι Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) και Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) εκμεταλλεύτηκαν τις συνθήκες για να εξασφαλίσουν πολύτιμους βαθμούς και βελτιωμένες θέσεις εκκίνησης για τον 2ο Αγώνα. Ξεκινώντας από τη 12η και 13η θέση αντίστοιχα, τερμάτισαν 7ος και 9ος.

Οι τρείς πρώτοι του Αγώνα Superpole:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 10 γύροι

2. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +2.752s

3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +3.563s



2ος Αγώνας

Μια καταρρακτώδης βροχή έκανε τον 2ο Αγώνα εξαιρετικά επικίνδυνο, όμως ο Bulega μετέτρεψε την pole position σε πρωτοπορία και έλεγξε τον Αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου μετά από έναν γύρο, πέντε δευτερόλεπτα στα μισά της απόστασης και 11 δευτερόλεπτα στον τερματισμό.

Ο Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) εκκίνησε από την πρώτη σειρά και έδωσε μάχη με τους αδελφούς Lowes στα πρώτα στάδια πριν σταθεροποιηθεί στην 3η θέση για μεγάλο μέρος του Αγώνα.

Ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) έδειξε ισχυρό ρυθμό και πέρασε τον Bassani στον 2ο γύρο, όμως είχε άσχημη πτώση στη Στροφή 9 στον 16ο γύρο. Η ατυχία του προώθησε τον συναθλητή του, Alvaro Bautista, στο πρώτο του βάθρο για τη σεζόν.

Ο Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) εκμεταλλεύτηκε τις βρεγμένες συνθήκες για να πετύχει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του με 4η θέση. Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) έπεσε προς το τέλος, διευκολύνοντας την πορεία του Mackenzie μέχρι τον τερματισμό.

Ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) ήταν επικεφαλής της προσπάθειας της Yamaha στην 5η θέση, μπροστά από τους Danilo Petrucci και Miguel Oliveira της ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team.

Αφού βρέθηκε στα πρώτα στάδια του Αγώνα σε πορεία βάθρου, ο Sam Lowes είχε μια πτώση με υψηλή ταχύτητα στη Στροφή 3. Ο αναβάτης της ELF Marc VDS Racing Team διαγνώστηκε με κάταγμα στον αριστερό καρπό και θλάσεις στο δεξί χέρι και τον αριστερό αστράγαλο.

Κατάταξη Πρωταθλήματος

Ο Bulega φεύγει από τον εναρκτήριο Γύρο του WorldSBK με προβάδισμα 20 βαθμών έναντι του Bassani, ενώ ο Montella παραμένει 3ος παρά την πτώση του στον 2ο Αγώνα.

Η Ducati προηγείται στη βαθμολογία Κατασκευαστών με διαφορά 20 βαθμών, με όλους τους 6 κατασκευαστές να παίρνουν βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati):

«Ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο. Ειλικρινά, ήταν καταπληκτικό. O Αγώνας Superpole το πρωί ήταν λίγο πιο δύσκολος γιατί άρχισε να βρέχει και είχαμε slick ελαστικά. Έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά κερδίσαμε και το απόλαυσα πραγματικά. Ήμουν λίγο εκνευρισμένος πριν από τον 2ο Αγώνα γιατί ήξερα ότι είχα πολύ καλή αίσθηση και δυνατό ρυθμό στο στεγνό, όμως άρχισε να βρέχει. Προσπάθησα να μετατρέψω αυτή την απογοήτευση σε θετική ενέργεια για να κερδίσω και στο βρεγμένο. Έκανα καλή εκκίνηση και είχα καλή αίσθηση από την αρχή. Η πίστα έγινε αρκετά γλιστερή, αλλά κατάφερα να κερδίσω ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενος».

2ος – Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team):

«Ήταν μια πολύ ωραία Κυριακή. Ήμασταν γρήγοροι όλη την εβδομάδα και είχαμε καλό, σταθερό ρυθμό. Βρισκόμασταν πάντα μέσα στην πρώτη πεντάδα και ένιωθα καλά με τη μοτοσυκλέτα. Στις βρεγμένες συνθήκες δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα γιατί στις Δοκιμές στο βρεγμένο η αίσθηση δεν ήταν καλή. Ήμουν προσεκτικός στην αρχή και επικεντρώθηκα στη σταθερότητα και στο να μην κάνω λάθη. Στο τέλος λειτούργησε. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα για τη σκληρή δουλειά. Δείξαμε το πρωί ότι και με τις δύο μοτοσυκλέτες στο βάθρο, η ομάδα δουλεύει πολύ καλά. Ο Alex είναι επίσης γρήγορος και ήταν μια πολύ δυνατή Κυριακή για εμάς».

3ος – Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team):

«Δοκιμάσαμε ένα νέο στήσιμο και με βοήθησε πολύ. Ένιωσα πιο άνετα με τη μοτοσυκλέτα. Στον Αγώνα Superpole είχα καλή απόδοση γιατί ξεκίνησα από τη 12η θέση και τερμάτισα 7ος. Ο ρυθμός μας ήταν αρκετά καλός για να παλέψουμε για το βάθρο, καθώς έφτασα το μπροστινό γκρουπ, αλλά ο Αγώνας ήταν πολύ σύντομος. Σε κάθε περίπτωση, ήμουν χαρούμενος με την αίσθηση και την ταχύτητα. Στο βρεγμένο στον 2ο Αγώνα ήταν σαν λοταρία. Η 3η θέση ήταν ένας καλός τρόπος να κλείσει το Σαββατοκύριακο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βελτιωθούμε».

7ος – Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team):

«Ήταν ένας Αγώνας με πολλά γεγονότα, αλλά η πρόοδός μας είναι ξεκάθαρη. Έδειξα περισσότερη ταχύτητα και νιώθω καλύτερα με τη μοτοσυκλέτα. Αγωνίστηκα σε όλες τις συνθήκες, τόσο σε πλήρως βρεγμένο όσο και σε πλήρως στεγνό Αγώνα. Ξεκινώντας από το πίσω μέρος της σχάρας εκκίνησης τα πράγματα ήταν δύσκολα, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε στις Κατατακτήριες. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο Portimao. Αυτό θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε τις δυνατότητές μας όταν ξεκινάμε πιο μπροστά στη σχάρα. Μπορούμε να πάμε στο Portimao με το κεφάλι ψηλά γιατί έχουμε βελτιώσει τη μοτοσυκλέτα. Έχουμε επίσης δύο επιπλέον ημέρες πριν τον Αγώνα και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να δείξουμε ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα εκεί».

2ος Αγώνας κατάταξη:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +11.336s

3. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +17.790s

4. Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) +28.356s

5. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +30.966s

6. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +31.901s

Τα πλήρη αποτελέσματα: AllPdfsbkr2phillip

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος: ChampionshipStandings