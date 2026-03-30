του Νεκτάριου Διατσίδη

Συνολικά 82.132 θεατές κατέκλυσαν το Portimao για τον Πορτογαλικό Γύρο του WorldSBK. Ανταμείφθηκαν με ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο για τον τοπικό ήρωα Miguel Oliveira. Ο αναβάτης της ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team τερμάτισε 3ος και στους τρεις Αγώνες. Ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, μετά από ένα τέλειο Σαββατοκύριακο για τον αναβάτη της Ducati.

Σημαντικά σημεία Αγώνα Superpole

Νίκη από την αρχή μέχρι το τέλος για τον Bulega με νέο ρεκόρ γύρου στο Portimao και διαφορά σχεδόν δύο δευτερολέπτων στον τερματισμό.

Ο Lecuona είχε κακή εκκίνηση και έπεσε 4ος, αλλά ανέκαμψε περνώντας τους Alex Lowes και Oliveira για να τερματίσει 2ος.

Ο Alvaro Bautista ξεκίνησε από την τέταρτη σειρά και τερμάτισε 9ος, παίρνοντας τον τελευταίο βαθμό και εξασφαλίζοντας εκκίνηση από την τρίτη σειρά για τον αγώνα 2.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +1.882s

3. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +2.401s

Σημαντικά σημεία Αγώνα 2

Ξεκινώντας από την pole position, ο Bulega οδήγησε μπροστά σε κάθε γύρο και πήρε τη νίκη με διαφορά λίγο κάτω από δύο δευτερόλεπτα, φτάνοντας τις 10 συνεχόμενες νίκες. Είναι μόλις ο 4ος αναβάτης στην ιστορία του WorldSBK που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα μετά τους Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu και Alvaro Bautista.



Κακή εκκίνηση για τον Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) τον έριξε 4ο στον 1ο γύρο, αλλά ανέκαμψε γρήγορα και μέχρι τον 4ο γύρο είχε ανέβει στη 2η θέση, μπροστά από τον Oliveira και τον Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team). Η μάχη για την 3η θέση κράτησε μέχρι τον τερματισμό, με τον Oliveira να αντέχει την πίεση σε όλη τη διάρκεια των 20 γύρων.

Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακο στην 5η θέση, μπροστά από τον Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven), ο οποίος ξεκίνησε από την τέταρτη σειρά και κατάφερε να μπει στην εξάδα. Ο Baldassarri κινήθηκε σταθερά μέσα στη δεκάδα, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή αρχή του στη σεζόν.

Ο Αγώνας υποσχόταν πολλά για το δίδυμο της Barni Spark Racing Team, Yari Montella και Alvaro Bautista, αλλά και οι δύο έπεσαν στη στροφή 5. Η ίδια στροφή έβγαλε εκτός και τον Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) στον 4ο γύρο, ενώ ο συναθλητής του, Andrea Locatelli, ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακο στην 9η θέση.

Σημαντικά σημεία Πρωταθλήματος

Με 6 νίκες σε 6 Αγώνες, ο Bulega αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα WorldSBK στους 56 βαθμούς από τον συναθλητή του Lecuona. Ο Axel Bassani τερμάτισε 8ος και στους δύο Αγώνες της ημέρας και έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Ο Sam Lowes είναι πλέον ο κορυφαίος Ανεξάρτητος Αναβάτης, χάρη σε τερματισμούς στην 5η θέση σε όλους τους Αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Έχοντας πάρει το μέγιστο των βαθμών μέχρι στιγμής, η Ducati προηγείται με 50 βαθμούς της Bimota στη βαθμολογία κατασκευαστών.

Δηλώσεις

1oς – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και μια ξεχωριστή Κυριακή για μένα. Κέρδισα τον Αγώνα Superpole το πρωί και μετά τον Αγώνα 2. Βελτιώσαμε πολύ τη μοτοσυκλέτα σε σχέση με χθες και η αίσθησή μου ήταν πολύ καλύτερη σήμερα, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος. Δεν ξεκινήσαμε ιδανικά το Σαββατοκύριακο και είχα κακή αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα, αλλά δουλέψαμε σκληρά και δεν τα παρατήσαμε. Κάθε μέρα βρίσκαμε λύσεις και την Κυριακή η μοτοσυκλέτα ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ την ομάδα μου – είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέρος αυτού του project».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Η 2η θέση είναι ο βασικός στόχος για μένα αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήμασταν πιο κοντά στον Nicolo και είχαμε παρόμοιο ρυθμό, αλλά η εκκίνηση δεν ήταν καλή. Πρέπει να δουλέψω σε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά για την ομάδα, γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που πετυχαίνει 1η και 2η θέση και στους τρεις Αγώνες ενός Σαββατοκύριακου».

3ος – Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

«Ήταν ένα πολύ θετικό Σαββατοκύριακο με τρία βάθρα. Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο να παλέψω με τους δύο πιο γρήγορους αναβάτες. Είχα επίσης δυνατή μάχη με τον Alex, που με πίεζε για πολλούς γύρους. Δυσκολεύτηκα σε κάποια σημεία, αλλά πίεσα όσο μπορούσα για να κρατήσω την 3η θέση. Είναι σίγουρα ένα βήμα μπροστά για εμάς».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +1.967s

3. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +7.096s

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +7.265s

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +10.079s

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +15.105s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega – 124 βαθμοί

2. Iker Lecuona – 68

3. Axel Bassani – 60

4. Miguel Oliveira – 56

5. Alex Lowes – 48

6. Sam Lowes – 43

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: