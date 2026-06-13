του Δημήτρη Διατσίδη

Το δεύτερο μισό της σεζόν του WorldSBK ξεκίνησε με τον Γύρο στην Emilia Romagna στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli. Η Ιταλική πίστα αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην ιστορία του πρωταθλήματος και την Παρασκευή, υπό σχεδόν ιδανικές συνθήκες, ο Nicolo Bulega συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας.

Ο Bulega προηγήθηκε για λογαριασμό της Aruba.it Racing – Ducati με χρόνο 1:32.235. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος συμπλήρωσε 41 γύρους και αποτέλεσε με άνεση το σημείο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ολοκλήρωσε 12 συνεχόμενους γύρους, στους οποίους η σταθερότητά του ήταν εμφανής, καθώς σχεδόν κάθε γύρος κινήθηκε εντός μισού δευτερολέπτου από τον προηγούμενο.

Για ακόμη μία φορά, ο Iker Lecuona ήταν ο πιο κοντινός αντίπαλος του αναβάτη της Ducati. Ο Ισπανός είχε πτώση στη Στροφή 8 κατά τη διάρκεια της απογευματινής περιόδου, ωστόσο επρόκειτο για ατύχημα χαμηλής ταχύτητας. Η αργή δεξιά στροφή, που συνήθως προσεγγίζεται με περίπου 80 χλμ./ώρα, προκάλεσε ελάχιστες ζημιές και ο Lecuona επέστρεψε άμεσα στην πίστα, σημειώνοντας αμέσως τον προσωπικό του καλύτερο χρόνο.

Οι Ιταλοί αναβάτες που αγωνίζονται με ανεξάρτητες Ducati είχαν επίσης μια ιδιαίτερα θετική ημέρα, με τους Yari Montella (Barni Spark Racing Team), Alberto Surra (Motocorsa Racing) και Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εντός της πρώτης οκτάδας.

Το δίδυμο της bimota, Axel Bassani και Alex Lowes, έκλεισε την ημέρα στην 5η και 7η θέση αντίστοιχα, ενώ μαζί με τον Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) ήταν οι μόνοι μη αναβάτες Ducati που βρέθηκαν εντός της πρώτης δεκάδας.

Ο Miguel Oliveira επέστρεψε στη δράση με την ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team έπειτα από τον τραυματισμό του. Ο Πορτογάλος rookie ολοκλήρωσε 36 γύρους στην πίστα μήκους 4,226 χιλιομέτρων και κατέλαβε τη 17η θέση.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Το πρωί δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, γιατί η αίσθηση που είχα με τη μοτοσυκλέτα δεν ήταν αυτή που ήθελα. Δοκιμάσαμε κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις, αλλά δεν κινηθήκαμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το απόγευμα επιστρέψαμε στη βασική μας ρύθμιση και η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά. Απόλαυσα πολύ περισσότερο την οδήγηση και η αίσθηση ήταν ακριβώς αυτή που χρειαζόμουν. Κατάφερα να έχω καλό ρυθμό. Υπάρχει λίγη περισσότερη πίεση αυτό το Σαββατοκύριακο επειδή αγωνιζόμαστε στην πατρίδα μας, αλλά είναι η πίεση που σου δίνει επιπλέον κίνητρο. Είναι μια θετική πίεση να βρίσκομαι εδώ».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν λίγο δύσκολα το πρωί και η μοτοσυκλέτα δεν ήταν εύκολη στην οδήγηση. Ερχόμενος εδώ μετά τη συμμετοχή μου με τη μοτοσυκλέτα του MotoGP το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ίσως είχα διαφορετική αίσθηση από το συνηθισμένο. Χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με το Τεστ που είχαμε πραγματοποιήσει εδώ, αλλά ένιωσα άνετα. Ήμουν γρήγορος και πολύ σταθερός. Αντιμετωπίσαμε ένα ζήτημα με ένα ελαστικό που δεν απέδωσε όπως περιμέναμε και πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη, γιατί η διαφορά από τον Nicolo ήταν πολύ μεγάλη. Θα είναι δύσκολο να παλέψουμε μαζί του, γιατί ξέρω ότι εδώ είναι ο καλύτερος και παράλληλα αγωνίζεται εντός έδρας, αλλά συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βρισκόμαστε κοντά του».

3ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Κάναμε Δοκιμές εδώ πριν από τρεις εβδομάδες και ένιωσα πολύ καλά πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ξεκινήσαμε το πρωί με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσαμε στο Τεστ και λειτούργησε καλά. Το απόγευμα κάναμε συνεχόμενους γύρους για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των ελαστικών, γιατί κάθε χρόνο η διαχείρισή τους σε αυτή την πίστα είναι δύσκολη. Η συγκεκριμένη διαδρομή καταπονεί ιδιαίτερα τόσο το μπροστινό όσο και το πίσω ελαστικό και υπό αυτές τις συνθήκες είναι πάντα δύσκολο να κατανοήσεις πλήρως την κατάσταση. Ήταν σημαντικό να δούμε πώς λειτουργεί η μοτοσυκλέτα για το οδηγικό μου στυλ και αν οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσαμε ήταν οι σωστές. Δεν γνωρίζω αν αύριο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Συνδυασμένα αποτελέσματα μετά τις ΕΔ2

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 1:32.235

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.166

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.576

4. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.669

5. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.768

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.779

7. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

8. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)