Ο Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) και ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) μοιράστηκαν τις νίκες σήμερα στον Γύρο του Estoril για το WorldSBK. Το πρωτάθλημα μεταφέρεται στην Χερέθ για τον τελευταίο Γύρο της σεζόν το επόμενο Σαββατοκύριακο, με το Πρωτάθλημα Αναβατών να παραμένει ανοιχτό. Ο Razgatlioglu διατηρεί προβάδισμα 39 βαθμών.

Κύρια σημεία του Αγώνα Tissot Superpole

Ξεκινώντας από τη μεσαία θέση της πρώτης σειράς, ο Bulega πήρε το προβάδισμα στη στροφή 1. Οδήγησε μπροστά στον αγώνα στο τέλος του πρώτου γύρου πριν ο Razgatlioglu επιτεθεί στην πρώτη στροφή του δεύτερου γύρου. Με τον αναβάτη της BMW μπροστά, οι δυο τους σπάνια χώριζαν για περισσότερο από μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, αλλά ο Razgatlioglu τελικά κατέκτησε την 8η νίκη του σε Αγώνα Superpole για τη σεζόν.

Η μάχη για την 3η θέση ήταν σκληρή, με 7 αναβάτες να τη διεκδικούν. Ο Bautista βρισκόταν στην 3η θέση σχεδόν σε όλο τον Αγώνα, αλλά δεχόταν πίεση συνεχώς. Οι Jonathan Rea και Andrea Locatelli από την ομάδα Pata Maxus Yamaha τον πίεσαν σε όλη τη διάρκεια των 10 γύρων, αλλά μια πτώση του Rea στον 7ο γύρο τον έβγαλε από τη μάχη.

Ο Locatelli τερμάτισε 4ος, αν και δέχτηκε επίθεση στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου από τον Alex Lowes. Ο αναβάτης της bimota by Kawasaki Racing Team έπεσε στην προσπάθειά του να περάσει τον Locatelli, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Andrea Iannone για να εξασφαλίσει την 5η θέση.

Οι πτώσεις προώθησαν τους Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) και Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) μέσα στη βαθμολογούμενη δεκάδα και στην τρίτη σειρά εκκίνησης για τον 2ο Αγώνα.

Αποτελέσματα Superpole Race

1.Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

2.Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.545s

3.Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +8.942s

Κύρια σημεία του 2ου Αγώνα

Ο Bulega οδήγησε μπροστά από την αρχή του 2ου Αγώνα. Ξεκινώντας από τη 2η θέση της εκκίνησης, έκανε εξαιρετική εκκίνηση και μπήκε 1ος στη στροφή 1. Από εκεί και πέρα δεν κοίταξε πίσω, αποκτώντας σταδιακά διαφορά 5 δευτερολέπτων μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Ο Razgatlioglu είχε αργή εκκίνηση και έπεσε στην 5η θέση στον πρώτο γύρο. Προσπέρασε τους Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) και Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), αλλά δεν είχε τον ρυθμό για να απειλήσει τον Bulega.



Η μάχη για την 3η θέση κρίθηκε υπέρ του Bautista. Στον 4ο γύρο προσπέρασε τον Locatelli και διατήρησε τη θέση του μέχρι το τέλος. Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) τον πίεσε έντονα σε μεγάλο μέρος του Αγώνα, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να πλησιάσει αρκετά για προσπέραση.

Ο Iannone δέχτηκε ποινή για άκυρη εκκίνηση και έπεσε χαμηλά στη κατάταξη, τερματίζοντας τελικά στη 12η θέση, παρόλο που είχε δυνατό ξεκίνημα.



Κύρια σημεία Πρωταθλήματος

Ο 2ος Αγώνας ήταν η πρώτη ευκαιρία του Razgatlioglu να εξασφαλίσει τον 3ο Τίτλο WorldSBK της καριέρας του. Το προβάδισμα των 39 βαθμών του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον 1ο Αγώνα στην Χερέθ.



Ο Bautista ανέβηκε ξανά στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Ο Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) αποκλείστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω τραυματισμού, πέφτοντας έτσι στην 5η θέση. Ο Bautista είναι 8 βαθμούς μπροστά από τον Locatelli στη μάχη για την 3η θέση.

Η Ducati ξαναπήρε το προβάδισμα στη βαθμολογία κατασκευαστών με διαφορά τριών βαθμών. Η BMW είχε περάσει μπροστά μετά τη νίκη του Razgatlioglu στον Αγώνα Superpole.

Η Aruba.it Racing – Ducati κατέκτησε το Πρωτάθλημα των Ομάδων, έναν Αγώνα πριν το τέλος του WorldSBK.



Δηλώσεις Αναβατών

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati):

«Ήταν ένας πολύ καλός Αγώνας. Κάναμε μεγάλη πρόοδο στη μοτοσυκλέτα από το πρωί. Είμαι χαρούμενος γιατί αυτή η νίκη είναι σημαντική. Ξέρω ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε. Ο Toprak ήταν πολύ δυνατός όλη τη χρονιά, αλλά νομίζω ότι και εμείς κάναμε μια εξαιρετική σεζόν. Θα συνεχίσω να πιέζω 200% και να προσπαθώ να του ασκήσω πίεση, γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα».

2ος – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team):

«Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό στον 2ο Αγώνα. Στην αρχή όλοι οδηγούσαν σαν τρελοί και μετά πίεσα πολύ για να φτάσω τον Bulega. Είχε πολύ δυνατό ρυθμό και εγώ έδινα 100% σε κάθε γύρο, αλλά στο τέλος το ελαστικό μου είχε καταστραφεί. Ήταν αδύνατο να παλέψω για τη νίκη σήμερα και η 2η θέση είναι καλύτερη από το τίποτα. Πήραμε καλούς βαθμούς για το πρωτάθλημα και τώρα ανυπομονώ για την Χερέθ».

3ος – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati):

«Το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο… τριάρια για μένα. Είχα 3 βάθρα και τώρα είμαι 3ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε να πετύχουμε γιατί ο Toprak και ο Nicolo ήταν πολύ πιο γρήγοροι από τους υπόλοιπους. Είχα συνεχώς μια ομάδα πίσω μου και ήταν δύσκολο να μείνω συγκεντρωμένος και να μην κάνω λάθη. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος γιατί πήραμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ήταν μια καλή Κυριακή με δύο βάθρα».

Αποτελέσματα 2ου Αγώνα

1.Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2.Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +4.868s

3.Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +15.331s

4.Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +17.333s

5.Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +20.567s

6.Xavi Vierge (Honda HRC) +22.205s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1.Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – 580 βαθμοί

2.Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 541 βαθμοί

3.Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) – 292 βαθμοί