του Νεκτάριου Διατσίδη

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της σεζόν του WorldSBK ξεκίνησε με τον Nicolo Bulega να οδηγεί την κούρσα στην Χερέθ για την ομάδα Aruba.it Racing – Ducati. Ο Ιταλός, 39 βαθμούς πίσω από τον Toprak Razgatlioglu στη βαθμολογία, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο υπό ιδανικές συνθήκες με 1’38.587.

Δεν ήταν όμως μια τέλεια μέρα για τον Bulega. Έχασε χρόνο στις ΕΔ2 λόγω ενός τεχνικού προβλήματος στην Ducati Panigale V4R του. Το πρόβλημα εντοπίστηκε γρήγορα και ο Ιταλός επέστρεψε στην πίστα για να σημειώσει τον καλύτερο χρόνο του στο τελευταίο του πέρασμα στη μεσημεριανή περίοδο.

Ο Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ήταν 2ος στον συνδυασμένο χρόνο της ημέρας. Ο Τούρκος αναβάτης δεν ένιωθε άνετα καθώς γύριζε την πίστα των 4,423 χλμ. της Χερέθ και ολοκλήρωσε τα 30 περάσματά του σε μικρότερες περιόδους απ’ ό,τι συνήθως αυτή τη σεζόν.

Ο Sam Lowes επιστρέφει στη δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, έχοντας χάσει τον προηγούμενο Γύρο στο Estoril. Ο αναβάτης της ELF Marc VDS Racing Team ήταν ο 3ος ταχύτερος της ημέρας σε μια πίστα όπου έχει δύο νίκες σε Grand Prix. Τερμάτισε μπροστά από τον Xavi Vierge (Honda HRC), ενώ ο Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) ήταν 5ος ταχύτερος. Ο Iannone είχε μια έξοδο υψηλής ταχύτητας στη στροφή 11 κατά τη διάρκεια της απογευματινής περιόδου.

Ένας καθυστερημένος γύρος από τον Jonathan Rea έφερε την ομάδα Pata Maxus Yamaha στην 11η θέση για την ημέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο της λαμπρής καριέρας του Rea στο WorldSBK.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Η μέρα μου δεν ήταν άσχημη, αλλά η αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα δεν είναι στο 100%. Πιστεύω ότι έχουμε περιθώριο βελτίωσης, γιατί δεν μου άρεσε η μοτοσυκλέτα σε κάποια σημεία. Ελπίζω να διορθώσουμε κάποια θέματα στις ρυθμίσεις για αύριο. Είχα ένα μικρό γλίστρημα στην έξοδο της στροφής 1 και γύρισα στο γκαράζ γιατί ο Iannone μου είπε κάτι που δεν κατάλαβα. Ήταν ένα μικρό θέμα και η ομάδα το διόρθωσε γρήγορα. Συνολικά, κάναμε καλή δουλειά και δοκίμασα διαφορετικές επιλογές ελαστικών. Ήμουν γρήγορος σήμερα, οπότε αν βελτιώσουμε λίγο τη μοτοσυκλέτα αύριο, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ γρήγοροι».

2ος – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

«Η Παρασκευή δεν ξεκίνησε ιδανικά, αλλά έκανα το καλύτερο δυνατό. Είχαμε μια μέρα Δοκιμών εδώ και τότε ένιωθα καλύτερα, αλλά τώρα ο καιρός είναι πιο δροσερός. Αυτό άλλαξε πολύ την αίσθηση για μένα. Ακόμα ψάχνουμε τις καλύτερες ρυθμίσεις για τον Αγώνα, οι ΕΔ2 δεν ήταν κακές, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο του Bulega. Είναι πάντα πολύ δυνατός εδώ, οπότε περιμένω να είναι γρήγορος ξανά στις Κατατακτήριες. Εγώ επικεντρώνομαι στον Αγώνα, γιατί αυτό μετράει περισσότερο. Ρεαλιστικά, δεν θα είναι εύκολο γιατί ο Nicolo είναι πολύ δυνατός αυτή τη στιγμή, αλλά αν βελτιωθούμε αύριο, νομίζω ότι μπορούμε να παλέψουμε μαζί του στον Αγώνα».

3ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

«Γνωρίζω καλά αυτή την πίστα από τις ημέρες μου στα Grand Prix. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα συνολικά. Ακόμα έχω πρόβλημα με τα πλευρά μου, οπότε αν και η απόδοσή μου είναι δυνατή, δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να αντέξω όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Ευτυχώς, η μοτοσυκλέτα δουλεύει πολύ καλά καθώς με “κουβάλησε” σήμερα. Στις πιο ζεστές συνθήκες, με τον τρόπο που έχουμε ρυθμίσει τα ηλεκτρονικά, κατάφερα να μείνω αρκετά κοντά στον Nicolo. Για να δούμε τι θα φέρει το αύριο. Είναι ο τελευταίος Γύρος, οπότε τα δίνω όλα».

Συνδυασμένα Αποτελέσματα μετά τις ΕΔ2

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 1’38.587

2. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – +0.088

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) – +0.279

4. Xavi Vierge (Honda HRC) – +0.422

5. Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) – +0.441

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) – +0.618