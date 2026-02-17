του Δημήτρη Διατσίδη

Οι Δοκιμές στο WorldSBK έγιναν με σχεδόν ιδανικές συνθήκες την εναρκτήρια ημέρα στην πίστα Phillip Island Grand Prix Circuit. Κάτω από γαλάζιο ουρανό και με ένα ελαφρύ αεράκι να μετριάζει ελαφρώς τη θερμοκρασία, οι 4 ώρες δράσης για τις κατηγορίες Superbike και Supersport προσέφεραν έντονη αντίθεση με τις χειμερινές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη.

Το φαβορί για τον Τίτλο Nicolo Bulega, κυριάρχησε στην 1η ημέρα Δοκιμών και των δύο περιόδων για την Aruba.It Racing – Ducati. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε 72 γύρους. Ο ρυθμός του ήταν εντυπωσιακός, με περισσότερους από 30 γύρους κάτω από το 1:30. Το φράγμα των 90 δευτερολέπτων έσπασαν μόνο τρεις ακόμη αναβάτες, με τον Axel Bassani να είναι ο πιο κοντινός διεκδικητής. Ο αναβάτης της bimota by Kawasaki Racing Team ολοκλήρωσε την ημέρα μόλις 0.291 δευτερόλεπτα πίσω.

Ήταν μια γεμάτη δράση ημέρα για τον Sam Lowes. Ο αναβάτης της ELF Marc VDS Racing Team αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα το πρωί πριν πέσει το απόγευμα. Ο Βρετανός αντέδρασε δυναμικά, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο του αργά μέσα στην ημέρα, σε μια συνεχόμενη προσπάθεια 6 γύρων.

Με περιορισμένη δράση σε στεγνές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο Xavi Vierge εντυπωσίασε ως ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha, τοποθετώντας την Pata Maxus Yamaha στην 9η θέση γενικής κατάταξης. Μια πρωινή πτώση δεν εμπόδισε τον Stefano Manzi, τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή Supersport, να είναι μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Vierge, καθώς συνεχίζει να προσαρμόζεται στη μοτοσυκλέτα της GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team.

Ο Jake Dixon (Honda HRC) ήταν επικεφαλής των rookie. Ο πρώην αναβάτης της Moto2 ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 10η θέση, μπροστά από τον Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) και τον Manzi.

Σημειώθηκαν 8 πτώσεις κατά τη διάρκεια της δράσης των WorldSBK, συμπεριλαμβανομένης μιας πτώσης νωρίς το απόγευμα για τον Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) στη στροφή 5. Ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής, με 8 νίκες στο Phillip Island, ολοκλήρωσε την ημέρα 8ος ταχύτερος, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από το σημείο αναφοράς του Bulega, αλλά αναμένεται να βελτιωθεί ενόψει της επόμενης περιόδου.

Nicolo Bulega (Aruba.It Racing – Ducati)

«Ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε έτσι. Έχουμε νέα μοτοσυκλέτα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν μπορέσαμε να τη δοκιμάσουμε σωστά λόγω καιρού. Αυτό σήμαινε ότι σήμερα ήταν ουσιαστικά η πρώτη μας κανονική ημέρα στην πίστα. Ήταν σημαντικό να οδηγήσω όσο το δυνατόν περισσότερο και έκανα πολλούς γύρους, οπότε είμαι χαρούμενος. Κάναμε καλή δουλειά και ξεκινήσαμε το τριήμερο με θετικό τρόπο. Πέρυσι οι συνθήκες στις χειμερινές δοκιμές ήταν καλύτερες και φτάσαμε στο Phillip Island έχοντας ήδη ολοκληρώσει δύο ή τρεις πλήρεις ημέρες δοκιμών. Αυτή τη φορά δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά έχουμε μια νέα μοτοσυκλέτα που πρέπει να κατανοήσουμε. Σήμερα έκανε πολλή ζέστη, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε μερικά δέκατα πιο αργοί από ό,τι περιμέναμε. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με το στήσιμο της μοτοσυκλέτας, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε σε ορισμένους τομείς. Αύριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και να δούμε αν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο».

Αποτελέσματα 1ης ημέρας:

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’29.345s Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.291s Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.562s Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.576s Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +0.670s Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.914s

__________________________________________________________________________________________________



Ο Masia 1ος στην κατηγορία Supersport

Ο Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) ολοκλήρωσε 50 γύρους και στις δύο περιόδους και σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα. Ο δύο φορές νικητής Αγώνα το 2025 έδειξε άνετος καθ’ όλη τη διάρκεια, πραγματοποιώντας σύντομες προσπάθειες που συνήθως αποτελούνταν από 5 γύρους.

O Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) ήταν 2ος ταχύτερος, έχοντας ολοκληρώσει 64 γύρους με την Ducati του. Ο Oli Bayliss (PTR Triumph Factory Racing) είχε καλή απόδοση στον εντός έδρας αγώνα του. Ο Αυστραλός ολοκλήρωσε τη μέρα ως 3ος ταχύτερος.

Οι Josh Whatley (Orelac Racing Verdnatura) και Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) ήταν οι μόνοι αναβάτες στην πρώτη δεκάδα που σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο τους στην απογευματινή περίοδο. Η θερμοκρασία της πίστας αυξήθηκε κατά 15°C, επομένως η βελτίωσή τους ήταν αξιοσημείωτη, με τον Whatley να ολοκληρώνει την ημέρα 8ος ταχύτερος.

Ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSSP Dominique Aegerter επιστρέφει φέτος στην κατηγορία. Ο αναβάτης της Kawasaki WorldSSP Team ολοκλήρωσε 59 γύρους και σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο του στον προτελευταίο γύρο, καθώς συνεχίζει να αποκτά εμπειρία με την Kawasaki ZX-6R 636.

Αποτελέσματα 1ης ημέρας:

1. Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) 1’32.866s

2. Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) +0.346s

3. Oli Bayliss (PTR Triumph Factory Racing) +0.550s

4. Harry Whatley (Orelac Racing Verdnatura) +0.593s

5. Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) +0.769s

6. Alessandro Zaccone (Ecosantagata Althea Racing Team) +0.774s

Τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες:

WorldSBK: 26_AUS_Free_Practice_2_Rs

WorldSSP: WorldSSP6_AUS_Freactic2_Results