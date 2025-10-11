του Νεκτάριου Διατσίδη

Υπό ιδανικές συνθήκες στην πίστα του Estoril, ο Nicolo Bulega σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα WorldSBK με 1’35.778. Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati ολοκλήρωσε την ημέρα μπροστά από τους Toprak Razgatlioglu και Alex Lowes, με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές στις τρεις πρώτες θέσεις.

Ο Bulega ολοκλήρωσε 40 γύρους και ήταν ταχύτερος κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου από τους αντιπάλους του. Ο ρυθμός του Ιταλού ήταν σταθερός, αλλά η προσομοίωση αγώνα του Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ήταν ανησυχητική. Ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ολοκλήρωσε ένα σερί 16 γρήγορων γύρων, δείχνοντας τη δύναμη και τη συνέπειά του ενόψει του πρώτου αγώνα του Σαββατοκύριακου.

Το δίδυμο της bimota by Kawasaki Racing Team, Alex Lowes και Axel Bassani, είχε ένα δυνατό ξεκίνημα στο Σαββατοκύριακο. Με τους δύο αναβάτες εντός της πρώτης πεντάδας και στις δύο περιόδους Ελεύθερων Δοκιμών, φάνηκαν οι δυνατότητες της bimota KB998 Rimini στην πίστα των 4,182 χλμ του Estoril.

Με φρέσκο ελαστικό στο τέλος της ημέρας, ο Ryan Vickers (Motocorsa Racing) σημείωσε τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο. Ο Άγγλος αναβάτης ήταν κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha), μετά από μια ενθαρρυντική ημέρα για τον έξι φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, που παρέμεινε και στις δύο περιόδους άνετα εντός της πρώτης δεκάδας.

Ο Iker Lecuona επέστρεψε στη δράση για πρώτη φορά από τον Γύρο της Ουγγαρίας. Ο αναβάτης της Honda HRC είχε μείνει εκτός λόγω κατάγματος στο δεξί του χέρι και ολοκλήρωσε 21 γύρους, σημειώνοντας τον 18ο ταχύτερο χρόνο της ημέρας. Ο Ισπανός είχε πτώση στη στροφή 2, στα μέσα της απογευματινής περιόδου.

Έχοντας τραυματιστεί στο χέρι του κατά την προπόνηση πριν από αυτόν τον Γύρο, ο Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) προσπάθησε να οδηγήσει στις ΕΔ1. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε 16 γύρους αλλά αποσύρθηκε πριν από την απογευματινή περίοδο. Μόλις 31 βαθμοί χωρίζουν τους Petrucci, Andrea Locatelli και Alvaro Bautista στη μάχη για την 3η θέση στο πρωτάθλημα WorldSBK.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Κανονικά, το Estoril δεν είναι μια δύσκολη πίστα, αλλά δεν είναι και η καλύτερή μας. Ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο έτσι. Βελτιώσαμε κάποια πράγματα στις ΕΔ2 σε σχέση με τις ΕΔ1, οπότε είμαι χαρούμενος με τη δουλειά που κάναμε. Νομίζω ότι καταλάβαμε και πώς να βελτιωθούμε αύριο. Προς το παρόν, νομίζω ότι η διαφορά ανάμεσα σε μένα και τον Toprak είναι μικρή και είμαστε λίγο πιο γρήγοροι από τους άλλους. Είναι Παρασκευή, οπότε θα δούμε πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο».

2ος – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

«Σήμερα επικεντρώθηκα στην προσομοίωση αγώνα. Στην πρώτη περίοδο είχα χρησιμοποιημένο ελαστικό, 20 γύρων και έκανα 1’36.6. Μετά άλλαξα ελαστικό και συνέχισα να δουλεύω στον αγωνιστικό ρυθμό. Για 17 γύρους ήμουν στο 1’36.0 με 1’36.2, που είναι καλός ρυθμός. Στον τελευταίο γύρο πίεσα και είδα 1’36.0 πριν επιστρέψω στο γκαράζ. Δουλεύουμε για τον αγώνα, αλλά χρειάζεται βελτίωση. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το φρένο του κινητήρα σε κάποιες στροφές, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα μου θα βελτιώσει τη μοτοσυκλέτα αύριο. Εγώ επικεντρώνομαι στη νίκη, όχι στη 2η θέση».

3ος – Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

«Είμαι χαρούμενος με τη δουλειά της ημέρας. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ με την bimota και το απόλαυσα πραγματικά. Η πίστα ήταν διασκεδαστική, ειδικά στον μεσαίο τομέα, όπου η μοτοσυκλέτα δούλευε καλά. Υπάρχουν ακόμα περιοχές που μπορούμε να βελτιώσουμε και σημεία της πίστας όπου δεν είμαι πολύ γρήγορος, αλλά ο Axel είναι πολύ γρήγορος. Ελπίζω να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να τα συνδυάσουμε καλύτερα αύριο».

Συνδυασμένα Αποτελέσματα μετά τις ΕΔ2

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 1’35.778

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.232

Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.570

Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.623

Ryan Vickers (Motocorsa Racing) +0.647

Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) +0.761