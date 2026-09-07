του Νεκτάριου Διατσίδη

Περισσότεροι από 50,000 φίλαθλοι παρακολούθησαν τον Γαλλικό Γύρο των WorldSBK και απόλαυσαν μια συναρπαστική τελευταία ημέρα Αγώνων, με τον Nicolo Bulega να ολοκληρώνει ένα τέλειο Σαββατοκύριακο για την ομάδα Aruba.it Racing – Ducati.

Αγώνας Superpole

Ο Bulega πήρε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή με την εκκίνηση του Αγώνα Tissot Superpole, όμως ο συναθλητής του, Lecuona, έκανε αμέσως την επίθεσή του στη Στροφή 5. Ο Bulega απάντησε έναν γύρο αργότερα, πριν οι δύο Ducati κινηθούν δίπλα-δίπλα στον επόμενο γύρο. Ο Lecuona άνοιξε τη γραμμή του στη Στροφή 6, επιτρέποντας στον Bulega να πάρει τον έλεγχο και να διαχειριστεί τη μάχη για τη νίκη υπέρ του.

Ένα ατύχημα στον τελευταίο γύρο για τον Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) στη Στροφή 3 έφερε τον Yari Montella (Barni Spark Racing Team) στις θέσεις του βάθρου.

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.073s

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +5.400s

2ος Αγώνας

Μια κόκκινη σημαία διέκοψε τον 2ο Αγώνα και περιόρισε τον Αγώνα στους 19 γύρους, όμως καθώς ο Bulega είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα μεγαλύτερο των 5 δευτερολέπτων από τον Lecuona, υπήρχαν ελάχιστες αμφιβολίες για το αποτέλεσμα στην κορυφή. Για πρώτη φορά αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Bulega μετέτρεψε την pole position του σε πρωτοπορία στον 1ο γύρο και από εκείνο το σημείο κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και να δημιουργήσει ένα σημαντικό προβάδισμα.

Ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) ξεκίνησε από την πρώτη σειρά, αλλά στα πρώτα στάδια του Αγώνα βρέθηκε πίσω από τον Alberto Surra (Motocorsa Racing), ενώ ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) ακολουθούσε στην 5η θέση. Ο Surra παρέμεινε 3ος για τους πρώτους 5 γύρους, πριν υποχωρήσει τελικά στην 5η θέση, ενώ ο Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) κατάφερε επίσης να τον προσπεράσει στα τελευταία στάδια.

Ο Αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία έπειτα από ατύχημα του Tommy Bridewell (Superbike Advocates) στη Στροφή 3. Ο rookie βρισκόταν στην 7η θέση, αλλά δεχόταν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα τελευταία στάδια του Αγώνα. Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) προσπέρασε τον αντίπαλό του στη Στροφή 8 και ανέβηκε στην 6η θέση. Ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) πλησίαζε γρήγορα όταν ο Bridewell είχε το ατύχημά του, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός να ανέβει στην 7η θέση στην καρό σημαία.

Εξέλιξη Πρωταθλήματος

Ο Bulega ολοκλήρωσε την όγδοη τριπλή επιτυχία της σεζόν WorldSBK και συγκέντρωσε 62 βαθμούς στον Γαλλικό Γύρο, αυξάνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα έναντι του Lecuona στους 146 βαθμούς. Ο επόμενος Γύρος στην Cremona θα μπορούσε να προσφέρει στον Bulega την πρώτη του ευκαιρία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αναβατών WorldSBK.

Το διπλό βάθρο του Montella στο Magny-Cours του επέτρεψε να αυξήσει το προβάδισμά του έναντι του Alex Lowes στην 3η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στους 46 βαθμούς.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ο Iker ήταν πολύ δυνατός όλο το Σαββατοκύριακο. Κάθε φορά που πιέζει, προσθέτει κάτι περισσότερο, οπότε είναι καλό να κερδίζεις, ειδικά στον 2ο Αγώνα, τον τελευταίο Αγώνα του Σαββατοκύριακου. Είμαι σε καλή φόρμα και έχω σωστό στήσιμο στη μοτοσυκλέτα μου, οπότε είμαι χαρούμενος. Νομίζω ότι τώρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ανυπομονώ πραγματικά για την Cremona. Θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να κερδίσω τον Τίτλο. Αλλά, όπως είπα και πριν, για μένα το σημαντικό είναι να κερδίζω Αγώνες. Το πρωτάθλημα είναι σπουδαίο, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι να συνεχίσω να κερδίζω».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Είπα χθες ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουμε τον Nicolo, αλλά ο στόχος μας ήταν να βρούμε αυτή την ευκαιρία. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, γιατί δούλεψε πολύ σκληρά. Πίεσα πολύ για το στήσιμο της μοτοσυκλέτας και εκείνοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν πολλές αλλαγές. Σήμερα το πρωί είχαμε μια διαφορετική μοτοσυκλέτα και το απόγευμα την αλλάξαμε ακόμη περισσότερο, αλλά δυσκολεύτηκα. Ήταν ένας δύσκολος Αγώνας για μένα και συνολικά ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, αλλά θετικό, γιατί συγκεντρώσαμε πολύ σημαντικές πληροφορίες από τρία διαφορετικά στησίματα της μοτοσυκλέτας. Αυτό είναι το βασικό για εμάς».

3ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Σήμερα γνωρίζαμε ότι είχαμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε λίγο τη μοτοσυκλέτα και τελικά τα καταφέραμε, χάρη σε κάποιες ρυθμίσεις που κάναμε το πρωί. Κάναμε μια μεγάλη αλλαγή για τον Αγώνα Superpole και απέδωσε, γιατί είχα καλό ρυθμό. Σήμερα ήταν η ευκαιρία μου να δείξω τον ρυθμό μου και νομίζω ότι έκανα τον καλύτερο Αγώνα της καριέρας μου. Ένιωθα πραγματικά χαρούμενος με τον τρόπο που οδηγούσα και διατήρησα καλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια. Προς το τέλος άρχισα να αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες με το μπροστινό ελαστικό, αλλά δεν ήταν κακός Αγώνας. Συνολικά ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για εμάς, καθώς συνεχίζουμε να προσθέτουμε βαθμούς στο πρωτάθλημά μας και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +5.420s

Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +9.378s

Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +13.908s

Alberto Surra (Motocorsa Racing) +16.387s

Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +21.852s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) — 553 βαθμοί

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) — 407

Yari Montella (Barni Spark Racing Team) — 247

Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) — 201

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) — 198

Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) — 171

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