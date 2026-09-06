του Νεκτάριου Διατσίδη

Η σχεδόν τέλεια σεζόν του Nicolo Bulega το 2026 συνεχίστηκε με την 24η νίκη του σε Αγώνα WorldSBK στο Magny-Cours. Μια κόκκινη σημαία στα μέσα του Αγώνα, που προκλήθηκε από πτώση του Tommy Bridewell (Superbike Advocates) στη Στροφή 14, περιόρισε τον 1ο Αγώνα σε επανεκκίνηση 12 γύρων, όμως ο Bulega παρέμεινε υπό έλεγχο μετά από μια πρώιμη μάχη με τον συναθλητή του στην Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona, για να πάρει τη νίκη με διαφορά μεγαλύτερη των τριών δευτερολέπτων.

Κατατακτήριες Superpole

Ο Bulega εξασφάλισε το Tissot Superpole Award του 2026 με έναν εκπληκτικό γύρο που κατέρριψε το ρεκόρ γύρου του Magny-Cours κατά 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Ήταν η 9η pole position του στη φετινή σεζόν, η 18η της καριέρας του και η 1η Superpole της Ducati στο Magny-Cours από τον James Toseland το 2003.

Ο Sam Lowes επέστρεψε δυναμικά μετά από πτώση στη Στροφή 15 στις ΕΔ3, εξασφαλίζοντας την πρώτη του εκκίνηση από την πρώτη σειρά από τον 3ο Γύρο στο Assen. Ο Lecuona συμπλήρωσε την πρώτη σειρά, με τις μοτοσυκλέτες Ducati Panigale V4 να καταλαμβάνουν τις 5 πρώτες θέσεις.

Ο Alex Lowes ήταν ο κορυφαίος αναβάτης που δεν οδηγούσε Ducati, στην 6η θέση, ενώ οι Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) και Jake Dixon (Honda HRC) προκρίθηκαν επίσης μέσα στη δεκάδα. Οι Tommy Bridewell και Lorenzo Baldassarri είχαν αμφότεροι πτώσεις στη διάρκεια της 15λεπτης διαδικασίας, στις Στροφές 15 και 8 αντίστοιχα, αλλά σημείωσαν παρ’ όλα αυτά τον 7ο και 8ο ταχύτερο χρόνο.

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.318s

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.168s

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.278s

1ος Αγώνας

Τα πρώτα στάδια του Αγώνα ήταν γεμάτα δράση, με τους Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Mattia Rato (Motoxracing WorldSBK Team), Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) και Bridewell να πέφτουν πριν από την κόκκινη σημαία. Ο Somkiat Chantra (Honda HRC) αναγκάστηκε επίσης να εγκαταλείψει τον Αγώνα μετά την επανεκκίνηση, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση 9 γύρων, με τον Bulega να διατηρεί προβάδισμα μόλις 5 δεκάτων του δευτερολέπτου από τον Lecuona. Οι δύο συναθλητές της Ducati συνέχισαν τη μάχη για τη νίκη μετά την επανεκκίνηση, με τον Lecuona να προηγείται στον 1ο γύρο, πριν ο Bulega επιτεθεί στη Στροφή 5 στον 2ο γύρο. Οι δύο αναβάτες κινήθηκαν δίπλα-δίπλα στη γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης της Στροφής 6, με τον Bulega να κρατά την εσωτερική γραμμή και να αναγκάζει τον Lecuona να χάσει ταχύτητα. Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) προσπάθησε αμέσως να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία στη Στροφή 8, όμως ο Lecuona αντέδρασε λίγα μέτρα αργότερα και ανέκτησε τη 2η θέση. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Bulega αύξανε σταθερά τη διαφορά του και σημείωσε νέο ρεκόρ γύρου στον δρόμο για ακόμη μία νίκη.

Ο Sam Lowes #14 ολοκλήρωσε το βάθρο των WorldSBK και τερμάτισε περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τη μάχη για την 4η θέση, ενισχύοντας τη θέση του στην 3η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) κρατούσε την 4η θέση για το πρώτο τρίτο του Αγώνα, πριν ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) επιτεθεί στον 6ο γύρο στη Στροφή 13. Ο Montella ολοκλήρωσε τον Αγώνα στην 4η θέση.

Ο Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) έπεσε στον γύρο προθέρμανσης, αλλά κατάφερε να εκκινήσει και να ανακάμψει μέχρι την 6η θέση. Ο Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) τερμάτισε 7ος, αφού ξεκίνησε τον Αγώνα μετά την επανεκκίνηση από την 6η σειρά.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Είναι φανταστικό να κερδίζω μετά το μεγάλο καλοκαιρινό διάλειμμα. Μου είχε λείψει πραγματικά αυτό το συναίσθημα. Ήταν δύσκολα μετά την κόκκινη σημαία, γιατί έπρεπε να κάνουμε δεύτερη εκκίνηση και ήξερα ότι ο Iker ήταν δυνατός. Είπα στον εαυτό μου ότι ήταν ώρα να τα δώσω όλα και να κυνηγήσω τη νίκη. Οι επανεκκινήσεις είναι πάντα δύσκολες, γιατί πρέπει να παραμείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος στους πρώτους γύρους. Στο τέλος, όλα πήγαν καλά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τη μοτοσυκλέτα, γιατί παρόλο που νιώθω καλά, δεν είναι ακόμη στο 100%».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήμουν άτυχος με την κόκκινη σημαία, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να είχα κερδίσει αυτόν τον Αγώνα. Ο Nicolo είχε πλεονέκτημα με το καινούργιο ελαστικό, όπως συνήθως, αλλά όσο το ελαστικό χρησιμοποιείται, εγώ πάντα γίνομαι πιο δυνατός. Πριν από την κόκκινη σημαία, ήμουν στον καλύτερο χρόνο γύρου για εμένα και κέρδιζα έδαφος, οπότε ο Αγώνας μπορεί να είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Είμαι χαρούμενος γιατί κρατούσα τον ρυθμό μπροστά από τον Sam, καθώς δεν είναι εύκολο σε αυτή την πίστα, όπου είναι γρήγορος και σταθερός. Η 2η θέση εδώ δεν είναι καθόλου μικρό επίτευγμα. Ας δούμε τι θα φέρει η αυριανή ημέρα».

3ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

«Είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένος με το πώς πήγε η σημερινή ημέρα. Υπήρξε ένα μικρό λάθος στις ΕΔ3, αλλά ήμουν ευχαριστημένος με τον γύρο μου στις Κατατακτήριες Superpole. Η 2η θέση στην εκκίνηση είναι καλό αποτέλεσμα, ειδικά έχοντας στο μυαλό μας τον Αγώνα Superpole αύριο. Ο κύριος Αγώνας εξελίχθηκε όπως περίμενα, με τους δύο πρώτους να είναι λίγο ταχύτεροι από εμένα και εγώ να είμαι ο 3ος ταχύτερος συνολικά. Πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω σε δύο τομείς. Ο ρυθμός υπάρχει σε κάθε τομέα της πίστας, αλλά μου λείπει λίγη συνέπεια. Θα εξετάσω τα δεδομένα απόψε και θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω όλα για αύριο».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

4. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

5. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +3.118s

6. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +6.293s

7. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +8.786s

8. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +9.433s

9. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +10.050s

Ταχύτερος γύρος: Nicolo Bulega (Ducati) 1’35.030s – νέο ρεκόρ γύρου

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfs