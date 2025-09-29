του Νεκτάριου Διατσίδη

To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK συνεχίστηκε με Αγώνα στην Ισπανία και ο συναγωνισμός των δύο πρώτων της βαθμολογίας Razgatlioglu και Bulega ήταν αυτός που κέρδισε το ενδιαφέρον θεατών και τηλεθεατών. Το Σάββατο ο Τούρκος κέρδισε τον 1ο Αγώνα, όμως ο Ιταλός απάντησε δυναμικά την Κυριακή.

Στιγμιότυπα Αγώνα Tissot Superpole

Αφού ισοφάρισε το ρεκόρ με τη 13η συνεχόμενη νίκη του την Κυριακή στην Motorland Aragon, όλα θα κρίνονταν στο αν ο Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) θα κέρδιζε τον Αγώνα Tissot Superpole ή αν η πορεία επιτυχιών του θα έφτανε στο τέλος…

Ξεκινώντας από την pole position, ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) μετέτρεψε την εκκίνηση σε προβάδισμα στην πρώτη στροφή. Ο πρώτος γύρος όμως έθεσε τον ρυθμό για τους υπόλοιπους γύρους του Αγώνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 10 γύρων, ο Razgatlioglu εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία για να επιτεθεί στον προπορευόμενο αναβάτη της Ducati, ο οποίος όμως απωθούσε τις επιθέσεις.

Στον 2ο γύρο, ο Razgatlioglu πέρασε μπροστά στη στροφή 15 — ένα προσπέρασμα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλές για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Παρά το επιθετικό του στυλ, ο Τούρκος αναβάτης βρέθηκε στην πρώτη θέση στη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού μόνο σε δύο από τους δέκα γύρους. Ο Bulega τον πίεζε συνεχώς και στον τελευταίο γύρο επιτέθηκε στην τελική στροφή. Κρατώντας πιο κλειστή γραμμή, εκμεταλλεύτηκε τα δυνατά σημεία της Ducati V4R για να πάρει την πρωτοπορία και να κρατήσει πίσω του την BMW M1000RR για μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου στη γραμμή του τερματισμού.

Ξεκινώντας από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, ο Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ανέκαμψε από την απογοήτευση της πτώσης στον 1ο Αγώνα και τερμάτισε στο βάθρο.

Στον τελευταίο γύρο, ο Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) προσπέρασε τον Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) στη μάχη τους για την 4η θέση. Ο τελευταίος βαθμός απονεμήθηκε στον Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ο οποίος κέρδισε μια μάχη τεσσάρων αναβατών που χωρίστηκαν μόλις κατά μισό δευτερόλεπτο.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.105s Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.703s

Στιγμιότυπα 2ου Αγώνα

Ξεκινώντας από την pole position, ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) μετέτρεψε και πάλι την εκκίνηση σε προβάδισμα στον πρώτο γύρο. Όπως συνέβη όλο το Σαββατοκύριακο, ο Bulega και ο Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) αντάλλαζαν θέσεις στους πρώτους γύρους. Κάθε φορά που ο Razgatlioglu επιτίθονταν και έπαιρνε την πρωτοπορία, ο Bulega απαντούσε άμεσα και διατηρούσε την πρωτοπορία σε κάθε γύρο.

Ένα λάθος του Razgatlioglu στη στροφή 7 στον 12ο γύρο αξιοποιήθηκε από τον Bulega, ο οποίος άνοιξε αμέσως τη διαφορά στο ένα δευτερόλεπτο. Ο σταθερός του ρυθμός εξασφάλισε μια άνετη νίκη με διαφορά 3.2 δευτερολέπτων.

Ο Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) έπεσε στην 6η θέση στον πρώτο γύρο. Μέχρι τον 4ο γύρο είχε ήδη ανέβει στην 3η θέση. Μόλις βρήκε καθαρό αέρα, ο ρυθμός του ήταν ταχύς και σταθερός, αλλά ο Ισπανός είχε ήδη χάσει πολύ χρόνο από τους πρωτοπόρους και τερμάτισε 1.7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Razgatlioglu.

Ξεκινώντας από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, ο Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) ήταν μαχητικός καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Ο Ιταλός έκανε εξαιρετική εκκίνηση και ανέβηκε στην 3η θέση. Όταν τον προσπέρασε ο Bautista, ο Iannone πέρασε το υπόλοιπο του Αγώνα παλεύοντας με τον Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) και τον Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), με τη μάχη να κρίνεται στον τελευταίο γύρο υπέρ του Ιταλού. Μια πτώση στον προτελευταίο γύρο έριξε τον Lowes από την 6η θέση.

Στιγμιότυπα Πρωταθλήματος

Ο Razgatlioglu διατηρεί το προβάδισμα στο WorldSBK, με διαφορά 36 βαθμών από τον Bulega, παρότι έχασε τρεις βαθμούς από τον αντίπαλό του.

Ο Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) παραμένει στην 3η θέση του πρωταθλήματος, με διαφορά 30 βαθμών από τον Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), ενώ οι δύο διαδοχικές παρουσίες στο βάθρο του Bautista τον φέρνουν μόλις έναν βαθμό πίσω του.

Η διπλή νίκη της Ducati της επέτρεψε να ανακτήσει την πρωτοπορία στη βαθμολογία κατασκευαστών. Η BMW ακολουθεί με 6 βαθμούς διαφορά και απομένουν 6 Αγώνες.

Δηλώσεις Πρωταγωνιστών

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί χρειαζόμουν αυτές τις δύο νίκες σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολα, καθώς ο Toprak ήταν πάντα δυνατός και επιθετικός, οπότε επικεντρώθηκα στο να μείνω κοντά του και να απαντώ στις προσπεράσεις του. Ήταν ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο με δύο σπουδαίους Αγώνες και μάχες. Χθες δεν ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος γιατί η μοτοσυκλέτα δεν ήταν τέλεια, αλλά χάρη στην ομάδα μου τη βελτιώσαμε και σήμερα ήμουν ταχύτερος και κατάφερα να πάρω τις νίκες».

2ος – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

«Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο αλλά υπάρχει κάτι πολύ θετικό: Κέρδισα επιτέλους στην Aragon. Πήραμε πολύτιμους βαθμούς αυτό το Σαββατοκύριακο και στον 2ο Αγώνα πίεζα πολύ αλλά έκανα ένα λάθος στη στροφή 7. Παρ’ όλα αυτά, η 2η θέση μάς δίνει καλούς βαθμούς για το Πρωτάθλημα. Τώρα κοιτάζω μπροστά προς το Estoril, όπου συνήθως είμαι πολύ δυνατός, αλλά θα δούμε εκεί».

3ος – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν μια θετική Κυριακή. Μετά την πτώση του Σαββάτου ήταν σημαντικό να τερματίσω τους Αγώνες σήμερα. Ένιωσα αρκετά καλά με τη μοτοσυκλέτα στον Αγώνα Superpole, αλλά το απόγευμα έχασα κάποιες θέσεις στην εκκίνηση. Όταν ανέβηκα στην 3η θέση, η διαφορά από τον Toprak και τον Nicolo δεν ήταν τεράστια, αλλά δεν ήταν εύκολο να τους πλησιάσω. Σήμερα δεν μπορούσαμε να πάρουμε ρίσκα, οπότε η προτεραιότητα ήταν να τερματίσω και να ανακτήσω την εμπιστοσύνη με τη μοτοσυκλέτα. Είμαι χαρούμενος που βρέθηκα στο βάθρο. Φυσικά θα προτιμούσα να παλέψω για τη νίκη, αλλά με την τρέχουσα κατάσταση αυτό ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε να πετύχουμε».

Αποτελέσματα 2ου Αγώνα

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +3.248s Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +4.973s Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) +12.904s Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) +13.521s Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +16.102s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – 523 βαθμοί Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 487 βαθμοί Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) – 284 βαθμοί

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPr2aragdfs