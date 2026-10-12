του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο προτελευταίος Γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος WorldSBK 2026 φιλοξενήθηκε στην πίστα του Estoril, στο πλαίσιο του Tissot Estoril Round. Η πίστα μήκους 4.182 χιλιομέτρων, στα περίχωρα της Λισαβόνας, υποδέχθηκε 36,257 θεατές σε όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, με τον τοπικό ήρωα Miguel Oliveira να προσφέρει πλούσιο θέαμα. Ο Nicolo Bulega και η ομάδα Aruba.it Racing – Ducati κυριάρχησαν, πετυχαίνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμους Αγώνες.

Τα στιγμιότυπα του Αγώνα Superpole

· Ο Lecuona έκανε την καλύτερη εκκίνηση και μπήκε πρώτος στη στροφή 1, μπροστά από τον Bulega. Δύο γύρους αργότερα, όμως, έκανε λάθος στην ίδια στροφή, δίνοντας την ευκαιρία στον Bulega να περάσει στην πρωτοπορία. Ο Lecuona επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Oliveira και υπερασπίστηκε τη θέση του, εξασφαλίζοντας 9 βαθμούς. Ο Bulega συνέχισε μέχρι τη νίκη, με διαφορά 7 δεκάτων του δευτερολέπτου, καταρρίπτοντας παράλληλα το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία σεζόν του WorldSBK.

· Ο Alberto Surra κατέκτησε για δεύτερο συνεχόμενο Αγώνα Tissot Superpole μια θέση στο βάθρο, προσπερνώντας τον Oliveira στον προτελευταίο γύρο. Ο αναβάτης της Motocorsa Racing πραγματοποίησε μια ελεγχόμενη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας ακόμη ένα βάθρο και μια θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης για τον Αγώνα 2.

Αποτελέσματα Superpole Race

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.734 δ.

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.465 δ.

Τα στιγμιότυπα του Αγώνα 2

· Ο Bulega ολοκλήρωσε ένα ακόμη τριπλό νικηφόρο Σαββατοκύριακο με σχεδόν τέλεια εμφάνιση στον Αγώνα 2. Ο Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) πήρε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, όμως ο Bulega επιτέθηκε στη στροφή 6 και άνοιξε διαφορά σχεδόν 5 δευτερολέπτων μέχρι την καρό σημαία. Η νίκη αυτή, η 29η του στη φετινή σεζόν, σε συνδυασμό με τη συγκομιδή των 664 βαθμών, θέτει νέα ορόσημα στην ιστορία του WorldSBK.

· Ο Lecuona αναδείχθηκε και πάλι στο βασικό αντίπαλο του Bulega. Ο Ισπανός έκανε την καλύτερη εκκίνηση και στους τρεις Αγώνες, παίρνοντας κάθε φορά την πρωτοπορία. Στον Αγώνα 2, ωστόσο, παρέμεινε μπροστά μόνο για τις πρώτες έξι στροφές, προτού περάσει μπροστά ο Bulega και αρχίσει σταδιακά να χτίζει διαφορά σχεδόν πέντε δευτερολέπτων στους 21 γύρους του Αγώνα.

· Η μάχη τριών αναβατών για την τελευταία θέση του βάθρου κρίθηκε υπέρ του Alberto Surra, μετά από μια θεαματική πτώση του Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), πέντε γύρους πριν από το τέλος. Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής έχασε το μπροστινό μέρος στη στροφή 1, ενώ διεκδικούσε το πρώτο του βάθρο μετά τον εναρκτήριο Γύρο της σεζόν στην Αυστραλία. Ο Surra εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη και τερμάτισε 3ος, ολοκληρώνοντας το τριήμερο στο Estoril με τρεις τρίτες θέσεις.

· Ξεκινώντας από την τέταρτη σειρά της εκκίνησης, ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) ανέβηκε δυναμικά στην κατάταξη και πίεσε τους Surra και Bautista σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Ο Ιταλός τερμάτισε 7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Surra, εξασφαλίζοντας, ωστόσο, το βραβείο Best Independent Rider Award για το 2026, ως ο κορυφαίος αναβάτης ανεξάρτητης ομάδας.

Ο Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) έδωσε σκληρή μάχη στον Αγώνα της πατρίδας του. Αν και ξεκίνησε από την 4η θέση, βγήκε εκτός γραμμής στη στροφή 6 στον πρώτο γύρο και υποχώρησε στη 13η θέση. Στη συνέχεια, κατάφερε να ανακάμψει περνώντας μέσα από ένα γκρουπ έξι αναβατών, για να τερματίσει τελικά 8ος μπροστά στο κοινό του.

Η εξέλιξη του Πρωταθλήματος

· Ο Bulega συνέχισε την πορεία του προς τα ρεκόρ, πετυχαίνοντας το ένατο τριπλό νικηφόρο αποτέλεσμα της σεζόν. Με τρεις Αγώνες να απομένουν, προηγείται πλέον του Lecuona με διαφορά 146 βαθμών.

· Ο Montella αύξησε στους 53 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Alex Lowes στη μάχη για την 3η θέση της βαθμολογίας των αναβατών. Στον τελευταίο γύρο της Jerez απομένουν μόλις 62 διαθέσιμοι βαθμοί.

· Η επιτυχία της Ducati διατήρησε τον Ιταλό κατασκευαστή αήττητο μέσα στο 2026. Η Ducati διεκδικεί πλέον την πρώτη της σεζόν χωρίς ήττα στο WorldSBK από το 2003.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

1η θέση – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα ακόμη εκπληκτικό Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα της σεζόν, επειδή είχα πολύ καλή αίσθηση. Ο ρυθμός μου στον Αγώνα 2 ήταν απίστευτος, πραγματικά πολύ γρήγορος. Στην αρχή ο αγώνας ήταν αμφίρροπος, αλλά συνέχισα να πιέζω και από τα μισά του αγώνα και μετά ο ρυθμός μου ήταν λίγο καλύτερος. Στη συνέχεια κατάφερα να διαχειριστώ καλύτερα τα ελαστικά σε σύγκριση με τον Αγώνα 1, γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος τόσο με την απόδοσή μου όσο και με τη δουλειά της ομάδας μου, που βελτίωσε τη μοτοσυκλέτα. Ανυπομονώ να πάμε στην Jerez για τον τελευταίο Γύρο».

2η θέση – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Έκανα ένα μεγάλο λάθος στον Αγώνα Superpole και πιστεύω ότι είχα τον ρυθμό για να κερδίσω. Είχα μια πολύ έντονη στιγμή στη στροφή 1 στον Αγώνα Superpole, αλλά νομίζω ότι βρήκαμε κάτι στη μοτοσυκλέτα και στο Αγώνα 2 όλα πήγαιναν καλά για τους πρώτους 10 γύρους. Μετά από εννέα ή δέκα γύρους, όμως, έχασα το μπροστινό στη στροφή 2 και παραλίγο να βγω στην αμμοπαγίδα. Τότε αποφάσισα να μειώσω τον ρυθμό μου και να εξασφαλίσω τη 2η θέση. Προσπάθησα να πιέσω όσο περισσότερο μπορούσα για να μείνω κοντά στον Nicolo, ο οποίος έκανε κι εκείνος κάποια μικρά λάθη, αλλά ήταν ταχύτερος από εμένα σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ξέρω ότι δυσκολεύομαι αρκετά σε αυτή την πίστα και πρέπει να καταλάβω το γιατί».

3η θέση – Alberto Surra (Motocorsa Racing)

«Για μένα, αυτό ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακο, γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν ένα σταθερό και καλό τριήμερο για εμένα και την ομάδα μου. Στον Αγώνα 2 είχα πολύ καλή πρόσφυση από το πίσω ελαστικό και κατάφερα να περάσω τον Alvaro. Τώρα πηγαίνω στην Jerez, μια δύσκολη πίστα για το οδηγικό μου στιλ, αλλά θα προσπαθήσω να βελτιώσω το καλύτερο αποτέλεσμά μου».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +4,888 δ.

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +11,185 δ.

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +18,153 δ.

5. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +21,430 δ.

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +22,894 δ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 664 βαθμοί

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 518

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) – 290

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) – 237

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) – 225

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) – 214

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfs