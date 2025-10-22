του Δημήτρη Διατσίδη

Η 1η ημέρα των Δοκιμών μετά τη σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike WorldSBK FIM 2026 πραγματοποιήθηκε στο Circuito de Jerez – Ángel Nieto, με αναβάτες και ομάδες να επιστρέφουν στην πίστα λίγες μόνο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του 2025.

Κύρια σημεία της 1ης ημέρας

Ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) κυριάρχησε την 1η ημέρα των Δοκιμών, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο με 1’38.027, 40 λεπτά πριν το τέλος, ξεπερνώντας τους καλύτερους γύρους του από τον 1ο και 2ο Αγώνα του Γύρου Pirelli της Ισπανίας το 2025. Ο νέος του ομόσταυλος Iker Lecuona έκανε τους πρώτους του γύρους με την Ducati, ολοκληρώνοντας στην 7η θέση με 1’39.520.

Ο Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) αναδείχθηκε ως ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha στο ντεμπούτο του, κατακτώντας τη 2η θέση με 1’39.137 στον 39ο του γύρο. Ο Andrea Locatelli τερμάτισε στην 5η θέση με 1’39.479, εντασσόμενος στους Manzi και Vierge στους τελευταίους γύρους της ημέρας.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), στην πρώτη του εμφάνιση ως πλήρους απασχόλησης αναβάτης στο WorldSBK, κατέγραψε 1’39.349 στον 87ο του γύρο, κατακτώντας την 3η θέση και τον ταχύτερο χρόνο μεταξύ των Yamaha R1. Ήταν επίσης ο αναβάτης με τους περισσότερους γύρους της ημέρας, συνολικά 95.

Ξεκινώντας τη δεύτερη του σεζόν στο WorldSBK, ο Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing) ανέβηκε στην 4η θέση με 1’39.433. Ο νέος στην ομάδα Mattia Rato ολοκλήρωσε 60 γύρους, καταλαμβάνοντας τη 14η θέση με 1’41.243.

Ο Michael van der Mark εκπροσώπησε την BMW αντί των νέων αναβατών της ομάδας, κλείνοντας την ημέρα στην 6η θέση με 1’39.492.

Ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) ολοκλήρωσε 61 γύρους, με τον 8ο ταχύτερο χρόνο 1’39.689, ξεκινώντας την προετοιμασία του για τη δεύτερη του χρονιά με την Kawasaki.

Ο Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ολοκλήρωσε τη δεκάδα, στην 9η θέση, ενώ ακόμα αναρρώνει από την πτώση του στον τελευταίο Αγώνα της σεζόν.

Αναβάτες της WorldSSP που συμμετείχαν ήταν οι Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) και Simon Jespersen (EAB Racing Team), με τον Oettl να σημειώνει τον ταχύτερο γύρο της κατηγορίας.



Ο Τεχνικός Συντονιστής της Ducati, Marco Zambenedetti, επιβεβαίωσε ότι η Panigale του 2026 έχει υποστεί εκτεταμένες αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων νέας αεροδυναμικής, πλαισίου, ανάρτησης, ηλεκτρονικών και βελτιώσεων στον κινητήρα.

Οι πρώην ομόσταυλοι Iker Lecuona και Xavi Vierge έκαναν το ντεμπούτο τους με τις νέες τους ομάδες, Aruba.it Racing – Ducati και Pata Maxus Yamaha αντίστοιχα.

Ο Πρωταθλητής WorldSSP 2025 Stefano Manzi πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, ξεκινώντας ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην αγωνιστική του καριέρα.

Ο Garrett Gerloff ξεκίνησε το πρόγραμμα χειμερινών Δοκιμών του με την Kawasaki, ενόψει της δεύτερης του σεζόν με την ομάδα Kawasaki WorldSBK Team.

Ο Mattia Rato έκανε το ντεμπούτο του στο WorldSBK με την Yamaha Motoxracing, πλαισιώνοντας τον Bahattin Sofuoglu στο ρόστερ του 2026.

Ο Ryan Vickers έκανε το ντεμπούτο του ως Δοκιμαστής αναβάτης της Honda HRC, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην πίστα με την CBR 1000 RR-R.

Καθώς οι νέοι αναβάτες της BMW δεν μπορούσαν να παρευρεθούν, ο Michael van der Mark ανέλαβε να εκπροσωπήσει την ομάδα, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον κατασκευαστή από το 2021.

Τα πλήρη αποτελέσματα της 1ης ημέρας Δοκιμών στον παρακάτω πίνακα: