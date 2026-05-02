του Νεκτάριου Διατσίδη

Με καθαρό ουρανό και θερμοκρασία πίστας σχεδόν 40°C, οι συνθήκες ήταν ιδανικές την πρώτη ημέρα του WorldSBK στην πίστα Balaton Park Circuit, όπου η Ducati συνέχισε τη δυνατή της πορεία στην αρχή της σεζόν. Ο Iker Lecuona ήταν επικεφαλής κάνοντας το 1-2 για την Aruba.it Racing – Ducati στην πίστα των 4,075 χλμ.

Ο Lecuona ήταν 1ος και στις δύο περιόδους και ολοκλήρωσε 38 γύρους στην Ουγγρική πίστα, δείχνοντας δυνατός και σταθερός, μπροστά από τον συναθλητή του, Nicolo Bulega, κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου στους συνδυασμένους χρόνους. Η καλή του φόρμα φάνηκε ήδη από τις ΕΔ1, όταν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο του το πρωί στον τελευταίο γύρο μιας συνεχόμενης προσπάθειας 10 γρήγορων γύρων. Το απόγευμα ήταν ο ταχύτερος αναβάτης σε τρεις από τους τέσσερις τομείς, κυνηγώντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν.

Ο Bulega, νικητής 13 συνεχόμενων Αγώνων WorldSBK, ολοκλήρωσε τη μέρα 2ος, λίγο μπροστά από τον Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Οι τρεις Ducati κατέλαβαν το βάθρο στον προηγούμενο Γύρο και φαίνεται πως έχουν και πάλι πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων.

Η απόδοση της Ducati V4R επιβεβαιώθηκε επίσης από τους Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), Alberto Surra (Motocorsa Racing) και το δίδυμο της Barni Spark Racing Team, Yari Montella και Alvaro Bautista. Με την Ducati να κατέχει τις 7 πρώτες θέσεις της ημέρας, ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) ήταν ο πιο κοντινός αντίπαλος.

Ο Miguel Oliveira ήταν 9ος ταχύτερος για την ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, ενώ ο συναθλητής του, Danilo Petrucci, αντιμετώπισε πρόβλημα μετά από πτώση στη Στροφή 3. Ο Ιταλός ήταν 15ος και θα πρέπει να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο για τον αριστερό του καρπό πριν τις ΕΔ3.

1ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Είμαι χαρούμενος με την απόδοση σήμερα. Δυσκολεύτηκα λίγο σωματικά γιατί ήμουν αρκετά άρρωστος χθες, οπότε χρειάστηκε να ξεκουραστώ το πρωί. Η ενέργειά μου δεν είναι όπως συνήθως, αλλά η αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα ήταν πολύ καλή. Κάναμε κάποιες μικρές αλλαγές και λειτούργησαν καλά. Έκανα τον καλύτερό μου γύρο στο τέλος της περιόδου με το ίδιο ελαστικό, κάτι που δείχνει τη σταθερότητά μας. Συνολικά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν είμαι το φαβορί, αλλά στους αγώνες ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Είμαι πιο κοντά στον Nicolo εδώ, κάτι που είναι ένα καλό βήμα σε σχέση με τους πρώτους Γύρους. Νιώθω έτοιμος να παλέψω».

2ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Δεν ήταν άσχημα σήμερα και σε σχέση με πέρσι, όταν δυσκολεύτηκα πολύ την Παρασκευή, νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Χρειάστηκε να προσαρμόσω λίγο το στυλ οδήγησής μου σε αυτή την πίστα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος συνολικά γιατί κάναμε ένα βήμα με τη μοτοσυκλέτα, ακόμη κι αν δεν είμαι στο 100% ακόμα. Υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία, ειδικά στα σικέιν, όπου μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά η βάση είναι καλή. Ήταν μια θετική πρώτη μέρα και αν κάνουμε άλλο ένα βήμα αύριο, πιστεύω ότι μπορούμε να παλέψουμε για τη νίκη».

3ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

«Ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Χρειάστηκε λίγος χρόνος το πρωί για να βρούμε ρυθμό, αλλά ένιωσα καλύτερα όσο προχωρούσαν οι περίοδοι δοκιμών. Δοκίμασα μία μεγαλύτερη περίοδο συνεχόμενων γύρων και έκανα μερικά λάθη, ειδικά στο σικέιν, αλλά ο ρυθμός δεν ήταν κακός. Πρέπει να βρω μερικά δέκατα σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στον δεύτερο τομέα, και να βελτιώσω τη σταθερότητά μου. Φαίνεται ότι μας λείπει κάτι σε σχέση με τους Iker και Nicolo, οπότε θα αναλύσουμε τα πάντα απόψε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να είμαστε πιο κοντά αύριο».

Συνδυασμένα αποτελέσματα μετά τις ΕΔ2

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.860s

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.103s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.141s

4. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.437s

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.522s

6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.621s